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Vuoi realizzare riprese aeree stabili e di qualità senza spendere come per un drone professionale e senza impazzire con il pilotaggio? Il NAFYRE N11 PRO arriva oggi su Amazon con uno sconto del 54%, un quadricottero con GPS pensato proprio per chi vuole iniziare o migliorare i propri contenuti video con un budget accessibile.

NAFYRE N11 PRO 123,49 € -54% 270,00 € Risparmi 146,51 € Acquista su Amazon

Questo drone di dimensioni medie e peso sotto i 250 grammi è costruito con materiali robusti e motori brushless in lega, così da garantire voli più silenziosi, resistenti al vento e con meno manutenzione rispetto ai classici motori a spazzole. Grazie alle tre batterie incluse puoi raggiungere fino a 90 minuti complessivi di volo, mentre il doppio sistema di posizionamento con GPS e sensore di flusso ottico mantiene il drone stabile sia in interni che all’aperto, rendendo più semplice ottenere riprese fluide anche per chi è alle prime armi.

NAFYRE N11 PRO in offerta su Amazon: sconto del 54%, il drone GPS con fotocamera 4K scende a 123,49€

Oggi la promo su Amazon rende il NAFYRE N11 PRO particolarmente interessante per chi cerca un drone completo senza sforare il budget. Con il 54% di sconto, il quadricottero GPS con fotocamera 4K scende a 123,49€, una cifra decisamente aggressiva considerando la presenza di tre batterie in confezione, dei motori brushless e delle funzioni di volo intelligente basate su GPS. In questa fascia di prezzo è raro trovare un modello che offra insieme lunga autonomia, portata fino a circa 1000 metri e funzioni di ritorno automatico integrate. Se stai valutando un drone per iniziare a fare video in viaggio o contenuti social, questo pacchetto riduce il rischio di spesa e ti mette subito in mano un set completo.

Il drone GPS con la fotocamera 4K regolabile e il volo autonomo intelligente

Chi vuole un drone per viaggi, vlog o contenuti social cerca soprattutto facilità d’uso e immagini stabili senza doversi improvvisare pilota esperto. Il NAFYRE N11 PRO nasce proprio per questo tipo di utilizzo, unendo sensori di posizionamento e funzioni guidate per semplificare ogni decollo.

Peso inferiore a 0,25 kg : il drone è compatto e leggero, più pratico da trasportare nello zaino e meno impegnativo da gestire quando sei in viaggio o in movimento.

: il drone è compatto e leggero, più pratico da trasportare nello zaino e meno impegnativo da gestire quando sei in viaggio o in movimento. Motori brushless in lega : garantiscono una maggiore resistenza al vento e un volo più silenzioso, così puoi ottenere riprese più stabili anche in esterni senza rumori eccessivi.

: garantiscono una maggiore resistenza al vento e un volo più silenzioso, così puoi ottenere riprese più stabili anche in esterni senza rumori eccessivi. Tre batterie per fino a 90 minuti di volo : hai molto più tempo per fare prove, cambiare inquadrature e registrare più clip in una sola uscita senza dover ricaricare continuamente.

: hai molto più tempo per fare prove, cambiare inquadrature e registrare più clip in una sola uscita senza dover ricaricare continuamente. Raggio di controllo di oltre 1000 metri : puoi spingerti più lontano per inquadrare paesaggi ampi o scenari urbani senza perdere facilmente il segnale.

: puoi spingerti più lontano per inquadrare paesaggi ampi o scenari urbani senza perdere facilmente il segnale. Fotocamera 4K UHD grandangolare da 100° regolabile di 90° : permette di passare rapidamente da inquadrature frontali a viste dall’alto, catturando foto ad alta risoluzione e video nitidi per contenuti dall’aspetto più professionale.

: permette di passare rapidamente da inquadrature frontali a viste dall’alto, catturando foto ad alta risoluzione e video nitidi per contenuti dall’aspetto più professionale. Trasmissione FPV a 5 GHz : offre un flusso video in tempo reale più stabile e fluido sullo smartphone, utile per controllare l’inquadratura mentre voli.

: offre un flusso video in tempo reale più stabile e fluido sullo smartphone, utile per controllare l’inquadratura mentre voli. Doppio sistema di posizionamento con flusso ottico e GPS : mantiene il drone stabile in quota sia in ambienti interni sia all’aperto, semplificando decolli, hovering e atterraggi anche ai principianti.

: mantiene il drone stabile in quota sia in ambienti interni sia all’aperto, semplificando decolli, hovering e atterraggi anche ai principianti. Ritorno automatico e funzioni intelligenti GPS: il drone torna da solo al punto di partenza in caso di batteria scarica o perdita di segnale, e le modalità come Seguimento Automatico, Volo con Tocco e Punto di Interesse ti consentono di concentrarti sulle riprese lasciando al drone la gestione della traiettoria.

NAFYRE N11 PRO 123,49 € -54% 270,00 € Risparmi 146,51 € Acquista su Amazon

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FAQ Il drone NAFYRE N11 PRO è adatto ai principianti? Sì, grazie al GPS, al flusso ottico e alle modalità di volo automatiche è indicato anche per chi è alle prime armi. Quanta autonomia offre il drone NAFYRE N11 PRO con le tre batterie? Le tre batterie incluse garantiscono fino a circa 90 minuti complessivi di volo. Qual è la distanza massima di controllo del drone NAFYRE N11 PRO? Il NAFYRE N11 PRO arriva a un raggio di controllo di oltre 1000 metri in condizioni ottimali. Il drone NAFYRE N11 PRO ha il ritorno automatico? Sì, il GPS permette il ritorno automatico in caso di batteria scarica, perdita di segnale o con apposito comando.