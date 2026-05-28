Libero Tecnologia si occupa di tecnologia a 360°: novità e tendenze dal mondo tech, approfondimenti, guide e tutorial, per un pubblico di principianti e di esperti, di utenti privati, di PMI e professionisti. Qui trovate i nostri articoli sul mondo Android e Apple, app e social, audio e video, smartphone e wearable, domotica e gadget.

Amazon

Se stai cercando un modo semplice e divertente per entrare nel mondo dei droni, questa è un’offerta da tenere d’occhio. Il Drone con Telecamera 4K HD per Principianti di CHUBORY è proposto con uno sconto del 50%, con un prezzo che scende a soli 99,99€. Un taglio che rende molto più accessibile un modello dotato di motori brushless, lunga autonomia di volo e una dotazione pensata per chi vuole iniziare con qualcosa di completo e stabile.

Drone con Telecamera 4K HD per Principianti

Questo drone è pensato per offrire un’esperienza di volo intuitiva anche a chi non ha mai pilotato prima. La combinazione tra mantenimento automatico dell’altitudine, posizionamento ottico e modalità intelligenti come Follow-Me, volo su traiettoria e modalità senza orientamento aiuta a concentrarsi sulle riprese, riducendo lo stress del controllo manuale. Il peso contenuto e il design pieghevole lo rendono facile da portare con sé, mentre la struttura con motori brushless punta su stabilità e affidabilità nel tempo, anche in condizioni di vento.

Drone con Telecamera 4K HD per Principianti in offerta: sconto del 50% a 99,99€

La promozione su Amazon porta il Drone con Telecamera 4K HD per Principianti di CHUBORY a 99,99€ grazie a uno sconto del 50% rispetto al prezzo di listino. Per un modello con motori brushless, telecamera 4K e tre batterie in confezione, si tratta di una cifra decisamente aggressiva nella fascia dei droni pensati per chi inizia ma non vuole rinunciare a funzioni avanzate. Grazie all’autonomia complessiva fino a 84 minuti, alla lunga gittata e alle modalità di volo assistite, puoi portarti a casa il Drone con Telecamera 4K HD per Principianti con sconto del 50% approfittando di una delle offerte più interessanti del momento nella sua categoria.

Il drone CHUBORY con la fotocamera 4K grandangolare e la gittata fino a 800 metri

Il cuore di questo modello è la fotocamera 4K HD grandangolare da 120°, pensata per catturare immagini e video ad alta definizione durante le sessioni di volo. La presenza di una doppia fotocamera intercambiabile, con ottica frontale e sensore inferiore per il flusso ottico, consente di combinare riprese dall’alto e monitoraggio preciso del terreno sottostante, migliorando la stabilità e la gestione del drone in hovering.

Sul fronte delle prestazioni di volo, il drone adotta motori brushless in lega, più resistenti e silenziosi rispetto alle soluzioni brushed, con una migliore risposta in presenza di vento. In confezione sono incluse tre batterie potenziate che portano l’autonomia complessiva fino a circa 84 minuti di volo, un valore molto elevato per la fascia, ideale per sessioni lunghe di riprese senza continue soste per la ricarica.

La parte "smart" è particolarmente ricca: trovi posizionamento ottico a flusso, mantenimento automatico dell’altitudine, modalità FPV con trasmissione WiFi, decollo e atterraggio con un solo tocco, capriole e rotazioni automatiche, modalità Segui-Me, volo su traiettoria predefinita, modalità senza orientamento, regolazione della velocità e persino selfie con gesti. Il tutto è racchiuso in un design pieghevole sotto i 249 g, con borsa dedicata inclusa, pensato per seguirti senza ingombro e con il supporto di un anno di garanzia e assistenza.

Drone con Telecamera 4K HD per Principianti

Su Telegram abbiamo due canali dedicati alle offerte: "Canale offerte tecnologia" e "offerteDcasa". Per iscriverti gratuitamente basta cliccare su questi link:

Canale offerte tecnologia -> Clicca qui

OfferteDcasa -> Clicca qui