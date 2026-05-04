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Drone DJI in offerta con sconto del 31% e dotazione con 2 batterie e accessori. Scopri l’occasione e approfitta subito

Amazon

L’offerta perfetta per chi vuole iniziare a volare senza complicazioni: su Amazon il DJI Mini 4K è proposto con uno sconto del 31%. Una combo completa e pronta all’uso, ideale per viaggi e riprese creative, con un prezzo oggi particolarmente allettante.

DJI Mini 4K

Chi lo ha provato sottolinea la facilità di pilotaggio, l’ottima resa video in 4K e la grande stabilità data dal gimbal a 3 assi. Il peso sotto 249 g lo rende comodo da trasportare, mentre decollo/atterraggio automatici e Return to Home aiutano a prendere confidenza subito. L’autonomia reale per singola batteria viene giudicata solida (circa 25–30 minuti, in base alle condizioni), e la dotazione di accessori facilita gestione e trasporto. Serve solo attenzione negli spazi stretti perché non dispone di sensori anticollisione e manca il tracciamento automatico dei soggetti.

DJI Mini 4K in offerta su Amazon: sconto del 31%

In questa promo il DJI Mini 4K Camera Drone Combo scende a 269,00€, con uno sconto del 31%. Parliamo della versione Combo che include 2 batterie, radiocomando DJI RC‑N1C, borsa a tracolla, coperture per eliche ed eliche di ricambio: una dotazione completa per volare più a lungo fin dal primo giorno.

Se vuoi approfittarne subito, il DJI Mini 4K è disponibile con uno sconto del 31%. La combo consente un’autonomia complessiva fino a 62 minuti con sostituzione batteria e offre trasmissione video fino a 10 km, così da avere ampia libertà d’azione.

Il drone DJI con la fotocamera 4K e lo stabilizzatore a 3 assi

Con peso inferiore a 249 g e certificazione Classe C0, può operare nelle categorie A1 e A3 (verifica sempre le normative locali). La fotocamera registra in 4K UHD e il gimbal a 3 assi assicura riprese fluide e dall’aspetto cinematografico. I motori brushless offrono maggiore potenza, resistenza al vento fino a 38 km/h e una trasmissione che raggiunge i 10 km in scenari conformi.

Per la creatività a portata di tocco ci sono i QuickShots (Spirale, Dronie, Rocket, Circle, Boomerang) e funzioni "one‑touch" per decollo e atterraggio, RTH e stazionamento ultra stabile: perfetto anche per chi è alle prime armi. La durata per singola batteria arriva fino a 31 minuti e, con la doppia batteria della Combo, ti spingi fino a 62 minuti sostituendola quando serve.

Nella confezione trovi il drone, 2 batterie, il radiocomando DJI RC‑N1C, borsa a tracolla, coperture per eliche ed eliche di ricambio: tutto l’essenziale per cominciare subito a creare contenuti di qualità.

DJI Mini 4K

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