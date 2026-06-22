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Vuoi iniziare a fare riprese aeree dei tuoi viaggi senza portarti dietro zaini pesanti e attrezzatura complicata? Su Amazon il DJI Mini 3 è proposto con un interessante sconto dedicato che ti permette di entrare nel mondo dei droni con un modello leggero, compatto e pensato proprio per chi si sposta spesso e vuole immagini di qualità.

DJI Mini 3 Prodotto non disponibile Prodotti simili

Questo mini drone è progettato per un utilizzo quotidiano e in viaggio: pesa meno di 249 g, entra facilmente nello zaino e offre video 4K HDR stabili grazie al gimbal a 3 assi. L’autonomia fino a 38 minuti ti consente di dedicarti alle riprese senza l’ansia della batteria, mentre la resistenza al vento e le modalità automatiche rendono il volo accessibile anche a chi è alle prime armi, con risultati già pronti per essere condivisi sui social.

DJI Mini 3 in offerta su Amazon con prezzo scontato

In questo momento il DJI Mini 3 è disponibile su Amazon a 339,00 €, una cifra molto competitiva per un drone con video 4K HDR e autonomia estesa. Nella confezione trovi già il radiocomando DJI RC-N1, così puoi iniziare subito a volare senza acquisti aggiuntivi. Nella stessa famiglia sono presenti anche combo più ricche, ma questa versione rappresenta un ottimo compromesso tra prezzo e dotazione per chi cerca un modello affidabile per viaggi, vlog e contenuti social.

Il mini drone DJI con la fotocamera 4K HDR e il gimbal a 3 assi

Se vuoi raccontare escursioni, weekend fuori porta o semplici giornate in spiaggia da un nuovo punto di vista, questo mini drone nasce proprio per ridurre ingombri e complicazioni tecniche, mantenendo però una qualità d’immagine di livello.

Peso inferiore a 249 g e design pieghevole : lo metti nello zaino o in borsa senza pensarci e lo porti sempre con te, ideale per viaggi on the road e trekking.

: lo metti nello zaino o in borsa senza pensarci e lo porti sempre con te, ideale per viaggi on the road e trekking. Autonomia fino a 38 minuti : puoi esplorare la zona con più voli prolungati, senza dover rientrare subito alla base per cambiare batteria.

: puoi esplorare la zona con più voli prolungati, senza dover rientrare subito alla base per cambiare batteria. Video 4K HDR : le riprese risultano nitide, con buoni dettagli in ombra e in luce, così paesaggi, città e tramonti rendono al meglio sia di giorno che di sera.

: le riprese risultano nitide, con buoni dettagli in ombra e in luce, così paesaggi, città e tramonti rendono al meglio sia di giorno che di sera. Stabilizzatore a 3 assi : anche se non hai mano esperta sui comandi, le riprese restano fluide e stabili, evitando l’effetto "mosso" tipico dei droni economici.

: anche se non hai mano esperta sui comandi, le riprese restano fluide e stabili, evitando l’effetto "mosso" tipico dei droni economici. Riprese verticali reali : puoi girare direttamente in formato verticale, perfetto per Instagram e TikTok, senza dover ritagliare il video in post-produzione.

: puoi girare direttamente in formato verticale, perfetto per Instagram e TikTok, senza dover ritagliare il video in post-produzione. Modalità QuickShots e panorami : i voli automatici ti aiutano a ottenere clip cinematografiche e panoramiche ampie con pochi tocchi, anche se sei alle prime esperienze.

: i voli automatici ti aiutano a ottenere clip cinematografiche e panoramiche ampie con pochi tocchi, anche se sei alle prime esperienze. Resistenza al vento fino a livello 5 (38 km/h) : il drone rimane stabile anche in condizioni non perfette, utile quando sei in montagna o lungo la costa.

: il drone rimane stabile anche in condizioni non perfette, utile quando sei in montagna o lungo la costa. Trasmissione video fino a 10 km: hai un collegamento stabile per inquadrare con precisione la scena, utile soprattutto quando esplori ampi paesaggi.

DJI Mini 3 Prodotto non disponibile Prodotti simili

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DJI Mini 3, il mini drone da viaggio con video 4K HDR a 339,00 €: approfitta ora dell’offerta lampo fino a esaurimento scorte.

FAQ Il DJI Mini 3 è adatto ai principianti che non hanno mai pilotato un drone? Sì, è pensato anche per chi inizia: è leggero, stabile al vento e offre modalità di volo automatiche per facilitare le riprese. Quanta autonomia ha la batteria del DJI Mini 3 in volo? Il DJI Mini 3 può raggiungere fino a circa 38 minuti di volo in condizioni ideali con la Batteria di volo intelligente. Il DJI Mini 3 può registrare video in verticale per Instagram e TikTok? Sì, grazie alle riprese verticali reali puoi girare direttamente in formato verticale, pronto per i social. Quanto è facile trasportare il DJI Mini 3 in viaggio? Il drone pesa meno di 249 g e ha un design pieghevole, quindi entra facilmente in zaini e borse senza occupare spazio.