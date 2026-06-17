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Drone con Telecamera 4K HD per Principianti, quadricottero pieghevole con motori brushless, 3 batterie e portata fino a 800 m è in sconto del 50%.

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riprese aeree spettacolari senza spendere una fortuna e senza dover studiare manuali complicati? Oggi il Drone con Telecamera 4K HD per Principianti di CHUBORY è proposto con uno sconto del 50%, così puoi portarti a casa un quadricottero completo di tutto per divertirti e registrare video dall’alto con un budget contenuto.

Drone con Telecamera 4K HD per Principianti

drone per principianti è pensato per chi vuole volare in modo intuitivo ma con funzioni da modello evoluto: la fotocamera 4K grandangolare ti permette di catturare scene nitide e ampie, i motori brushless garantiscono stabilità e resistenza al vento, mentre le tre batterie incluse assicurano sessioni di volo prolungate senza continue pause per la ricarica. La struttura pieghevole e leggera lo rende facile da trasportare, ideale come primo drone da portare in viaggio o in gita.

Drone con Telecamera 4K HD per Principianti in offerta: sconto del 50% e risparmio di 100 euro

Drone con Telecamera 4K HD per Principianti a 99,99€, grazie a uno sconto del 50% che ti fa risparmiare circa 100 euro rispetto al prezzo di listino. Per un drone con motori brushless, 3 batterie e fotocamera 4K si tratta di una cifra particolarmente aggressiva nella fascia entry level, ideale per chi vuole iniziare senza investire in modelli professionali molto più costosi. Se ti interessa un quadricottero completo e facile da usare, il Drone con Telecamera 4K HD per Principianti è disponibile con uno sconto del 50%, ma come tutte le offerte potrebbe non durare a lungo.

Il drone CHUBORY con la portata di 800 metri e la fotocamera 4K grandangolare

autonomia, portata e semplicità d’uso per chi è alle prime armi.

Gittata di controllo fino a 800 m : rispetto ai droni base che si fermano a poche decine di metri, puoi spingerti molto più lontano e in alto, ideale per riprendere panorami, escursioni e scenari ampi senza perdere il segnale.

: rispetto ai droni base che si fermano a poche decine di metri, puoi spingerti molto più lontano e in alto, ideale per riprendere panorami, escursioni e scenari ampi senza perdere il segnale. Motori brushless resistenti al vento : il volo è più stabile, silenzioso e rapido , così le riprese risultano più fluide anche in giornate ventose e hai meno bisogno di continue correzioni manuali.

: il volo è più , così le riprese risultano più fluide anche in giornate ventose e hai meno bisogno di continue correzioni manuali. Tre batterie per fino a 84 minuti complessivi : puoi organizzare un’intera sessione di riprese senza l’ansia di restare a secco dopo pochi minuti, perfetto per chi registra contenuti per social o vlog di viaggio.

: puoi organizzare un’intera sessione di riprese senza l’ansia di restare a secco dopo pochi minuti, perfetto per chi registra contenuti per social o vlog di viaggio. Fotocamera 4K HD grandangolare 120° : l’ampio campo visivo permette di catturare paesaggi, gruppi di persone e scene dinamiche in un unico fotogramma, migliorando drasticamente la qualità delle tue riprese rispetto a un telefono.

: l’ampio campo visivo permette di catturare paesaggi, gruppi di persone e scene dinamiche in un unico fotogramma, migliorando drasticamente la qualità delle tue riprese rispetto a un telefono. Doppia fotocamera frontale e inferiore : oltre alle immagini dall’alto ottieni un monitoraggio più preciso del terreno, utile per atterraggi controllati e per mantenere stabile il drone anche a bassa quota.

: oltre alle immagini dall’alto ottieni un monitoraggio più preciso del terreno, utile per atterraggi controllati e per mantenere stabile il drone anche a bassa quota. Funzioni intelligenti per principianti : auto-hover, mantenimento dell’altitudine, decollo e atterraggio con un tasto, modalità senza orientamento e volo su traiettoria predefinita riducono drasticamente la curva di apprendimento e ti permettono di concentrarti sulle riprese.

: auto-hover, mantenimento dell’altitudine, decollo e atterraggio con un tasto, modalità senza orientamento e volo su traiettoria predefinita riducono drasticamente la curva di apprendimento e ti permettono di concentrarti sulle riprese. Design pieghevole sotto i 249 g: lo richiudi in pochi secondi e lo infili nella borsa in dotazione, così è sempre pronto per un weekend fuori porta o una vacanza senza occupare spazio.

Drone con Telecamera 4K HD per Principianti

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Drone con Telecamera 4K HD per Principianti, approfitta subito dell’offerta lampo al 50% prima che le scorte vadano esaurite.

FAQ Il Drone con Telecamera 4K HD per Principianti è adatto a chi non ha mai pilotato un drone? Sì, integra funzioni come mantenimento altitudine, decollo e atterraggio one-click e modalità senza orientamento pensate per chi inizia da zero. Quanta autonomia reale offre il drone con le tre batterie incluse? Con le 3 batterie potenziate arrivi fino a circa 84 minuti complessivi di volo, distribuiti sui vari cicli di utilizzo. Qual è la distanza massima a cui posso controllare il drone CHUBORY? La portata di controllo arriva fino a 800 metri, permettendoti di esplorare aree molto più ampie rispetto ai droni entry level classici. La fotocamera 4K del drone ha un grandangolo ampio per riprendere paesaggi? Sì, la fotocamera principale è 4K HD con angolo di 120°, ideale per panorami e riprese di scena larghe.