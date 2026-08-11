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Riprendere dall’alto le vacanze, le uscite all’aria aperta o i momenti in famiglia è diventato un bisogno sempre più comune, ma spesso i droni sono complessi e costosi. In questo momento il Drone con Fotocamera 4K Mini Drone M18LCD è disponibile con uno sconto del 53%, portando a casa un quadricottero completo a un prezzo decisamente più accessibile.

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Questo mini drone unisce una fotocamera 4K regolabile a 90°, un telecomando con schermo LCD plug-and-play e un design pieghevole ultraleggero da 150 g, pensato per chi vuole iniziare a volare senza rinunciare a funzioni avanzate. Il motore brushless a tre velocità garantisce potenza e stabilità anche in condizioni meteo non ideali, mentre la tecnologia Optical Flow aiuta a mantenere il drone fermo in hovering per riprese stabili in ambienti interni.

Drone con Fotocamera 4K Mini Drone M18LCD in offerta: sconto del 53% su Amazon

La promozione sul Drone con Fotocamera 4K Mini Drone M18LCD lo porta a un prezzo di 69,98€, con uno sconto del 53% rispetto al listino. Parliamo di una cifra decisamente competitiva per un drone con motori brushless, telecomando con schermo integrato e memoria espandibile fino a 32 GB, una dotazione che di solito si trova su prodotti più costosi.

Grazie al telecomando con display integrato non serve collegare lo smartphone: il video in diretta a 1080p compare subito, rendendo l’esperienza d’uso più immediata, soprattutto per i principianti. Il drone è pieghevole, leggero e viene fornito con batteria modulare da 1800 mAh e ricambi (protezioni ed eliche), così da essere pronto a seguire viaggi, feste o escursioni con il minimo ingombro nello zaino.

Rispetto ad altri droni della stessa fascia, la combinazione di fotocamera 4K a 90°, stabilizzazione tramite Optical Flow e motori brushless a tre velocità lo rende una scelta interessante per chi vuole qualcosa di più di un semplice giocattolo ma senza salire di prezzo verso i modelli professionali. Considerando lo sconto in corso, il Drone con Fotocamera 4K Mini Drone M18LCD è disponibile con uno sconto del 53%, un’occasione valida finché la promo resta attiva.

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Approfitta subito del Drone con Fotocamera 4K Mini Drone M18LCD

Il mini drone con la fotocamera 4K a 90° e il telecomando con schermo LCD

Se temi che pilotare un drone sia complicato o che le riprese vengano mosse, questo modello nasce proprio per semplificare l’esperienza di volo e migliorare la qualità dei video fin dal primo utilizzo.

Fotocamera 4K regolabile a 90° : consente di passare dalle riprese panoramiche agli scatti più ravvicinati, così puoi documentare paesaggi, eventi e momenti in famiglia con più flessibilità e dettaglio.

: consente di passare dalle riprese panoramiche agli scatti più ravvicinati, così puoi documentare paesaggi, eventi e momenti in famiglia con più flessibilità e dettaglio. Motore brushless a tre velocità : offre una spinta costante e maggiore affidabilità rispetto ai motori brushed, con più stabilità anche in presenza di vento leggero e minore manutenzione nel tempo.

: offre una spinta costante e maggiore affidabilità rispetto ai motori brushed, con più stabilità anche in presenza di vento leggero e minore manutenzione nel tempo. Tecnologia Optical Flow : aiuta il drone a mantenere la posizione in hovering negli spazi interni, permettendoti di concentrarti sull’inquadratura senza correggere continuamente la traiettoria.

: aiuta il drone a mantenere la posizione in hovering negli spazi interni, permettendoti di concentrarti sull’inquadratura senza correggere continuamente la traiettoria. Telecomando con schermo LCD plug-and-play : mostra subito il flusso video in diretta a 1080p senza dover configurare lo smartphone, rendendo il volo più intuitivo e immediato, soprattutto per chi è alle prime armi.

: mostra subito il flusso video in diretta a 1080p senza dover configurare lo smartphone, rendendo il volo più intuitivo e immediato, soprattutto per chi è alle prime armi. Batteria modulare da 1800 mAh e design pieghevole da 150 g : il peso contenuto e la batteria facilmente sostituibile lo rendono ideale da portare sempre con sé e utilizzare in diversi contesti, dalle feste di compleanno alle gite fuori porta.

: il peso contenuto e la batteria facilmente sostituibile lo rendono ideale da portare sempre con sé e utilizzare in diversi contesti, dalle feste di compleanno alle gite fuori porta. Kit completo con ricambi e custodia: la presenza di eliche e protezioni extra, insieme alla custodia da viaggio, ti permette di usare il drone con più tranquillità e di trasportarlo ordinatamente.

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FAQ Il Drone con Fotocamera 4K Mini Drone M18LCD è adatto ai principianti? Sì, grazie ai controlli intuitivi, al decollo e atterraggio semplificati e alla stabilizzazione Optical Flow è pensato anche per chi inizia da zero. Serve uno smartphone per vedere il video in diretta del drone M18LCD? No, il telecomando integra uno schermo LCD plug-and-play che mostra subito il video 1080p in tempo reale. Il Drone con Fotocamera 4K Mini Drone M18LCD è facile da trasportare? Sì, pesa circa 150 g, ha design pieghevole ed è pensato per stare comodamente in borsa o nello zaino. Che vantaggi offre il motore brushless del drone M18LCD? Garantisce potenza costante, maggiore stabilità su tre velocità e una migliore resistenza all’uso frequente rispetto ai motori tradizionali.

Il presente articolo è stato redatto con l’ausilio di sistemi di intelligenza artificiale e con una successiva verifica e valutazione umana.