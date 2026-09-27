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Il mini drone pieghevole per bambini SJsharp è in offerta con uno sconto del 58% e lo paghi meno della metà. Facile da utilizzare e riprese in alta definizione.

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Offerta shock che non devi farti scappare. Da oggi trovi il drone SJsharp in promo con uno sconto del 58%, rendendolo un’idea regalo accessibile per ragazzi e principianti.

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Il drone SJsharp con camera è pensato per offrire un’esperienza completa: grazie alla fotocamera HD con obiettivo regolabile, al sistema di posizionamento a flusso ottico e alla prevenzione degli ostacoli a 270°, permette di divertirsi con le riprese aeree mantenendo un buon controllo anche in spazi ridotti. Il design pieghevole, le protezioni per le eliche e i motori brushless testati a lungo lo rendono più solido e duraturo rispetto a molti droni giocattolo della stessa fascia.

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In questo momento puoi portarti a casa il Droni con Camera di SJsharp a soli 63,10€, con uno sconto del 58% sul prezzo di listino. Un valore particolarmente interessante per un drone sotto i 250 g con motori brushless, schermo LCD integrato nel radiocomando e funzioni di prevenzione ostacoli, caratteristiche che di solito si trovano su modelli più costosi della stessa categoria.

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Il drone SJsharp con la fotocamera HD e lo schermo LCD integrato

Se cerchi un piccolo drone che aiuti bambini e principianti a muovere i primi passi nel volo e nelle riprese aeree senza troppe complicazioni, questo modello SJsharp punta proprio a semplificare l’esperienza d’uso.

Fotocamera FPV HD con obiettivo regolabile a 90° : permette di catturare immagini e video più nitidi rispetto a molti droni base, con una resa dei colori più accurata, ideale per registrare panorami in vacanza o in gita.

: permette di catturare immagini e video più nitidi rispetto a molti droni base, con una resa dei colori più accurata, ideale per registrare panorami in vacanza o in gita. Seconda camera a flusso ottico : analizza continuamente il terreno per mantenere il drone stabile in volo stazionario, utile soprattutto per chi vola in casa o in spazi ristretti.

: analizza continuamente il terreno per mantenere il drone stabile in volo stazionario, utile soprattutto per chi vola in casa o in spazi ristretti. Schermo LCD da 2,8 pollici sul telecomando : mostra il live video in tempo reale senza bisogno di collegare lo smartphone, evitando surriscaldamenti e disconnessioni tipici dell’uso con il telefono.

: mostra il live video in tempo reale senza bisogno di collegare lo smartphone, evitando surriscaldamenti e disconnessioni tipici dell’uso con il telefono. Memoria fino a 32 GB : il radiocomando supporta schede SD fino a 32 GB, così puoi salvare molti video e foto senza preoccuparti subito dello spazio disponibile.

: il radiocomando supporta schede SD fino a 32 GB, così puoi salvare molti video e foto senza preoccuparti subito dello spazio disponibile. Sistema di prevenzione ostacoli a 270° : rileva gli ostacoli sulla traiettoria e li evita automaticamente, riducendo il rischio di urti e rendendo il volo più sicuro anche per chi è alle prime armi.

: rileva gli ostacoli sulla traiettoria e li evita automaticamente, riducendo il rischio di urti e rendendo il volo più sicuro anche per chi è alle prime armi. Modalità di volo avanzate ma semplici : flip 3D, percorsi preimpostati, modalità headless, tre velocità e decollo/atterraggio con un tasto rendono il drone divertente sia per bambini sia per utenti più esperti.

: flip 3D, percorsi preimpostati, modalità headless, tre velocità e decollo/atterraggio con un tasto rendono il drone divertente sia per bambini sia per utenti più esperti. Design pieghevole e batteria modulare : si ripiega fino a dimensioni compatte, facile da portare nello zaino; il sistema modulare facilita montaggio e smontaggio migliorando anche la sicurezza.

: si ripiega fino a dimensioni compatte, facile da portare nello zaino; il sistema modulare facilita montaggio e smontaggio migliorando anche la sicurezza. Motori brushless testati oltre 100.000 ore : garantiscono un tasso di guasti molto basso e una manutenzione ridotta, per un investimento più duraturo nel tempo.

: garantiscono un tasso di guasti molto basso e una manutenzione ridotta, per un investimento più duraturo nel tempo. Quattro protezioni per le eliche e materiali resistenti: aiutano a limitare i danni da urti accidentali, rendendolo una scelta adatta ai più piccoli e ai neofiti.

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FAQ Il drone SJsharp con camera è adatto anche a principianti e bambini? Sì, grazie a modalità headless, decollo e atterraggio con un tasto, prevenzione ostacoli e protezioni per le eliche è indicato per chi inizia. Serve uno smartphone per vedere il video in tempo reale del drone SJsharp? No, il drone include uno schermo LCD da 2,8 pollici sul radiocomando che mostra il live video senza usare lo smartphone. Che capacità di memoria supporta il drone SJsharp con camera? Il controller del drone supporta schede SD fino a 32 GB per salvare foto e video. Il drone SJsharp è facile da trasportare in viaggio? Sì, ha un design pieghevole molto compatto e viene fornito con una custodia, ideale da mettere nello zaino.

Il presente articolo è stato redatto con l’ausilio di sistemi di intelligenza artificiale e con una successiva verifica e valutazione umana.