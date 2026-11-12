Libero Tecnologia si occupa di tecnologia a 360°: novità e tendenze dal mondo tech, approfondimenti, guide e tutorial, per un pubblico di principianti e di esperti, di utenti privati, di PMI e professionisti. Qui trovate i nostri articoli sul mondo Android e Apple, app e social, audio e video, smartphone e wearable, domotica e gadget.

Il drone pieghevole CHUBORY G9 Pluto con fotocamera 4K e tre batterie per un’autonomia complessiva fino a 90 minuti è scontato del 56%.

Amazon

Riprendere paesaggi e viaggi dall’alto richiede un drone semplice da controllare e comodo da portare con sé. Il CHUBORY G9 Pluto è disponibile con uno sconto del 56%.

CHUBORY G9 Pluto 159,99 € -56% 361,00 € Risparmi 201,01 € Acquista su Amazon

Il drone abbina un telecomando con schermo HD integrato alla fotocamera 4K regolabile, così è possibile visualizzare le immagini in tempo reale senza usare lo smartphone e scegliere l’inclinazione della ripresa. Il GPS supporta il ritorno automatico al punto di partenza, mentre le modalità Seguimi, Volo circolare e Tap Fly offrono diverse opzioni di volo. Tre batterie consentono fino a 90 minuti complessivi di autonomia; il corpo pieghevole e il peso inferiore a 249 g lo rendono pratico da trasportare.

CHUBORY G9 Pluto in offerta: sconto del 56% sul drone pieghevole

Il prezzo indicato è di 159,99 euro, con uno sconto del 56%. Il CHUBORY G9 Pluto riunisce GPS, telecomando con display integrato, fotocamera 4K e tre batterie: una dotazione pensata per chi cerca riprese aeree senza dover aggiungere uno schermo esterno per la visualizzazione FPV. Il display da 4,5 pollici mostra le immagini in tempo reale e la microSD da 32 GB inclusa permette di salvare foto e video. Approfitta ora dello sconto del 56% sul CHUBORY G9 Pluto. Non sono disponibili informazioni su rate, coupon, scadenza della promozione, benefici Prime o tempi per il reso.

Amazon

Acquista ora il drone CHUBORY G9 Pluto in offerta

Il drone CHUBORY con fotocamera 4K EIS e telecomando con schermo HD

Per chi desidera realizzare riprese dall’alto senza complicare la preparazione, alcune funzioni del drone puntano sulla praticità sia durante il volo sia negli spostamenti.

Telecomando con schermo HD da 4,5 pollici : consente di vedere le immagini FPV direttamente sul display integrato, senza collegare uno smartphone. La microSD da 32 GB inclusa offre spazio per salvare foto e video.

: consente di vedere le immagini FPV direttamente sul display integrato, senza collegare uno smartphone. La microSD da 32 GB inclusa offre spazio per salvare foto e video. GPS e ritorno automatico : il drone può tornare al punto di partenza con un comando oppure quando la batteria è scarica. La portata di controllo dichiarata arriva fino a 1000 metri.

: il drone può tornare al punto di partenza con un comando oppure quando la batteria è scarica. La portata di controllo dichiarata arriva fino a 1000 metri. Fotocamera 4K UHD regolabile a 90° : permette di modificare l’inclinazione e scegliere l’inquadratura durante il volo, per riprendere paesaggi, viaggi e attività all’aperto.

: permette di modificare l’inclinazione e scegliere l’inquadratura durante il volo, per riprendere paesaggi, viaggi e attività all’aperto. Tre batterie e fino a 90 minuti di volo complessivi : le batterie incluse consentono sessioni più lunghe senza affidarsi a una sola carica. I motori brushless sono indicati come a bassa rumorosità.

: le batterie incluse consentono sessioni più lunghe senza affidarsi a una sola carica. I motori brushless sono indicati come a bassa rumorosità. Design pieghevole e peso inferiore a 249 g : il formato compatto facilita il trasporto nello zaino o in borsa; nella confezione è indicata anche una custodia protettiva.

: il formato compatto facilita il trasporto nello zaino o in borsa; nella confezione è indicata anche una custodia protettiva. Modalità Seguimi, Volo circolare e Tap Fly: ampliano le possibilità di controllo, mentre la modalità dedicata al volo in ambienti interni è pensata anche per chi è alle prime esperienze.

CHUBORY G9 Pluto 159,99 € -56% 361,00 € Risparmi 201,01 € Acquista su Amazon

Su Telegram abbiamo due canali dedicati alle offerte: “Offerte Tech – Sconti e Promozioni" e “Offerte Casa – Sconti e Promozioni". Per iscriverti gratuitamente basta cliccare su questi link:

Offerte Tech – Sconti e Promozioni -> Clicca qui

Offerte Casa – Sconti e Promozioni -> Clicca qui

Approfitta ora dello sconto del 56% sul CHUBORY G9 Pluto, finché l’offerta è disponibile.

FAQ Il CHUBORY G9 Pluto si può usare senza smartphone? Sì. Il telecomando integra uno schermo HD da 4,5 pollici per visualizzare le immagini FPV in tempo reale senza smartphone. Quanto dura il volo del CHUBORY G9 Pluto? Con le tre batterie incluse, l’autonomia complessiva dichiarata arriva fino a 90 minuti. Il drone dispone del ritorno automatico? Sì. Il GPS consente il ritorno al punto di partenza tramite comando o quando la batteria è scarica.

Il presente articolo è stato redatto con l’ausilio di sistemi di intelligenza artificiale e con una successiva verifica e valutazione umana.