Libero Tecnologia si occupa di tecnologia a 360°: novità e tendenze dal mondo tech, approfondimenti, guide e tutorial, per un pubblico di principianti e di esperti, di utenti privati, di PMI e professionisti. Qui trovate i nostri articoli sul mondo Android e Apple, app e social, audio e video, smartphone e wearable, domotica e gadget.

Il drone CHUBORY con telecamera 4K HD e 3 batterie per un'autonomia fino a 84 minuti di volo è in sconto del 51%.

Amazon

Vuoi iniziare a girare video aerei spettacolari senza spendere cifre da professionista e con un modello facile da controllare anche alle prime armi? Su Amazon il Drone con Telecamera 4K HD per Principianti di CHUBORY è disponibile con uno sconto del 51%, scendendo a 99,99€ per un kit completo con 3 batterie e funzioni intelligenti pensate proprio per chi sta muovendo i primi passi nel mondo dei droni.

Drone con Telecamera 4K HD per Principianti 99,99 € -51% 202,00 € Risparmi 102,01 € Acquista su Amazon

Questo modello punta tutto sull’equilibrio tra semplicità e prestazioni: i motori brushless lo rendono stabile, silenzioso e adatto anche a giornate ventose, mentre la telecamera 4K grandangolare a 120° consente di catturare panorami ampi e dettagliati dall’alto. Le tre batterie incluse estendono l’esperienza di volo, riducendo al minimo le pause per la ricarica, e il design pieghevole e leggero facilita il trasporto in viaggio o durante le uscite all’aperto.

Drone CHUBORY 4K in offerta su Amazon con il 51% di sconto

In questo momento puoi portarti a casa il Drone con Telecamera 4K HD per Principianti di CHUBORY a soli 99,99€ grazie a uno sconto del 51% sul prezzo di listino. Considerando la dotazione con 3 batterie per fino a 84 minuti di volo cumulato e i motori brushless, si posiziona come una delle soluzioni più interessanti nella fascia dei droni per principianti che cercano qualcosa in più del solito giocattolo base.

Amazon

Approfitta subito dell’offerta sul Drone CHUBORY 4K

Il drone CHUBORY con la camera 4K grandangolare e la lunga autonomia

Se cerchi un drone che ti aiuti a superare le difficoltà tipiche dei primi voli, questo modello unisce stabilità, autonomia e semplicità d’uso per permetterti di concentrarti sulle riprese invece che sui controlli.

Gittata di controllo fino a 800 metri : puoi spingerti molto più lontano rispetto ai droni base, esplorando ampie aree e paesaggi senza il timore di perdere subito il segnale.

: puoi spingerti molto più lontano rispetto ai droni base, esplorando ampie aree e paesaggi senza il timore di perdere subito il segnale. Motori brushless robusti : resistono meglio al vento e garantiscono un volo più fluido, ideale per avere immagini meno mosse e un controllo più preciso anche all’aperto.

: resistono meglio al vento e garantiscono un volo più fluido, ideale per avere immagini meno mosse e un controllo più preciso anche all’aperto. Tre batterie potenziate : fino a 84 minuti complessivi di volo significano sessioni più lunghe e meno interruzioni per ricaricare, perfette per escursioni o riprese in viaggio.

: fino a 84 minuti complessivi di volo significano sessioni più lunghe e meno interruzioni per ricaricare, perfette per escursioni o riprese in viaggio. Telecamera 4K HD grandangolare 120° : ti permette di registrare video e scattare foto con un campo visivo ampio, ideale per catturare panorami, spiagge e città dall’alto.

: ti permette di registrare video e scattare foto con un campo visivo ampio, ideale per catturare panorami, spiagge e città dall’alto. Doppia fotocamera intercambiabile : oltre alla camera frontale hai una fotocamera inferiore per monitorare il terreno, utile per atterraggi più precisi e inquadrature diverse.

: oltre alla camera frontale hai una fotocamera inferiore per monitorare il terreno, utile per atterraggi più precisi e inquadrature diverse. Funzioni di volo intelligenti : auto-hover e mantenimento di altitudine aiutano a mantenere stabile il drone, mentre modalità come volo su traiettoria, rotazione e capriola con un clic rendono più divertente l’esperienza.

: auto-hover e mantenimento di altitudine aiutano a mantenere stabile il drone, mentre modalità come volo su traiettoria, rotazione e capriola con un clic rendono più divertente l’esperienza. Modalità Segui-Me e selfie con gesti : il drone può seguirti automaticamente durante una camminata o un’attività sportiva, e puoi scattare selfie dall’alto usando semplici gesti, senza toccare il telecomando.

: il drone può seguirti automaticamente durante una camminata o un’attività sportiva, e puoi scattare selfie dall’alto usando semplici gesti, senza toccare il telecomando. Design compatto pieghevole sotto i 249 g: si ripiega facilmente nella borsa in dotazione, occupa poco spazio nello zaino e risulta più pratico da portare con te in ogni uscita.

Drone con Telecamera 4K HD per Principianti 99,99 € -51% 202,00 € Risparmi 102,01 € Acquista su Amazon

Su Telegram abbiamo due canali dedicati alle offerte: “Offerte Tech – Sconti e Promozioni" e “Offerte Casa – Sconti e Promozioni". Per iscriverti gratuitamente basta cliccare su questi link:

Offerte Tech – Sconti e Promozioni -> Clicca qui

Offerte Casa – Sconti e Promozioni -> Clicca qui

Drone con Telecamera 4K HD per Principianti, approfitta subito dell’offerta lampo prima che le scorte si esauriscano.

FAQ Quanto dura la batteria del drone CHUBORY con telecamera 4K? Nel kit sono incluse tre batterie potenziate per arrivare fino a 84 minuti complessivi di volo. Qual è la distanza massima di controllo del drone CHUBORY 4K? La gittata di controllo arriva fino a circa 800 metri, superiore a molti droni base. Il drone CHUBORY 4K è adatto ai principianti? Sì, include funzioni come decollo e atterraggio con un clic, mantenimento di quota e volo su traiettoria per facilitare i primi voli. Il drone CHUBORY ha una telecamera stabilizzata? Dispone di telecamera 4K HD grandangolare a 120° e doppia fotocamera intercambiabile, ma non sono indicate funzioni di stabilizzazione meccanica avanzata.

Il presente articolo è stato redatto con l’ausilio di sistemi di intelligenza artificiale e con una successiva verifica e valutazione umana.