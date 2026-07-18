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Un microdrone riconosce le zanzare tramite ultrasuoni e li colpisce con le eliche. Il test ha funzionato, ma la vera sfida inizierà all’aperto.

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Un prototipo di microdrone sviluppato da Tornyol identifica insetti tramite impulsi a ultrasuoni e li colpisce con le eliche senza usare insetticidi.

Il dispositivo pesa circa 40 grammi, vola pochi minuti e in laboratorio ha intercettato una falena, ma molte funzioni restano su sistemi esterni.

Occorrono test all'aperto e valutazioni indipendenti per confermare efficacia contro le zanzare reali, sicurezza operativa e possibili impatti ambientali.

Un piccolo drone individua un insetto in volo e lo colpisce senza spruzzare sostanze chimiche. Non è ancora un dispositivo pronto per essere utilizzato nei giardini o nelle abitazioni, ma il progetto esiste e ha superato una prima prova in ambiente controllato. A svilupparlo è Tornyol, startup sostenuta da Y Combinator che punta a trasformare i microdroni in uno strumento per contrastare le zanzare.

Nel test mostrato dal cofondatore Alex Toussaint, il bersaglio era una falena. Il velivolo l’ha raggiunta autonomamente all’interno di uno spazio chiuso, correggendo la propria traiettoria durante l’inseguimento. La dimostrazione non prova ancora che il sistema sia in grado di eliminare una zanzara in condizioni reali. Mostra, però, che intercettare un insetto in movimento è possibile.

Come funziona il drone anti-zanzare?

Il prototipo pesa circa 40 grammi e non utilizza una telecamera per individuare il bersaglio. Emette impulsi a ultrasuoni, simili a quelli impiegati dai sensori di parcheggio delle automobili, e ne rileva gli echi attraverso piccoli microfoni.

Il battito delle ali modifica il segnale riflesso, generando una firma acustica caratteristica. Secondo Tornyol, il software può analizzarla per distinguere le zanzare dagli altri insetti, comprese specie non pericolose come le api. Una volta riconosciuto il bersaglio, il drone ne segue gli spostamenti e corregge la rotta fino al contatto.

Il sistema non impiega insetticidi né scariche elettriche. A colpire l’insetto è direttamente una delle quattro eliche del velivolo.

La tecnologia, tuttavia, non è ancora interamente integrata nel drone. Durante la prova, un sistema esterno ne seguiva i movimenti, mentre una parte dei dati veniva elaborata da un computer che trasmetteva i comandi al prototipo. L’azienda intende trasferire queste funzioni sull’hardware definitivo.

Autonomia e ostacoli ancora da superare

La batteria consente al drone di volare per circa tre minuti. Quando la carica si riduce, il dispositivo torna automaticamente alla propria base. Il progetto prevede quindi l’utilizzo coordinato di più unità, impegnate in pattugliamenti brevi e ripetuti.

Tornyol stima che dieci droni possano coprire un chilometro quadrato e ridurre fino a cento volte i costi rispetto ai sistemi tradizionali di controllo delle zanzare. Si tratta, però, di proiezioni formulate dall’azienda e non ancora validate attraverso sperimentazioni estese.

La prova decisiva si svolgerà fuori dal laboratorio. Il sistema dovrà riconoscere bersagli molto più piccoli della falena utilizzata nel test, continuando a funzionare in presenza di vento e interferenze acustiche. Dovrà anche riuscire a muoversi tra gli ostacoli senza rappresentare un rischio.

Perché potrebbe cambiare la lotta alle zanzare

L’interesse per il progetto nasce dalla possibilità di colpire soltanto gli insetti identificati come bersagli, limitando così il ricorso agli insetticidi. Una tecnologia di questo tipo potrebbe avere un valore particolare nelle aree colpite dalle malattie trasmesse dalle zanzare, a cominciare dalla malaria.

Resta aperta anche la questione ambientale. Le zanzare costituiscono una fonte di nutrimento per altre specie e una loro drastica riduzione potrebbe modificare equilibri difficili da prevedere. Prima di parlare di una svolta saranno quindi necessarie prove indipendenti, insieme a verifiche approfondite sulla sicurezza.

Il drone antizanzare esiste davvero, ma per il momento rimane un prototipo. Il passaggio decisivo sarà dimostrare che può riconoscere e intercettare vere zanzare all’aperto con continuità, senza colpire gli altri insetti.