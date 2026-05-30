TOTALE PUNTI 6.6 Drinky Smart Glass Drinky non è il gadget più raffinato che si possa comprare con 60 euro. Ha una scocca esterna realizzata con stampa 3D in nylon PA12, un'estetica che racconta chiaramente le sue origini artigianali, e alcune funzioni ancora da perfezionare. Ma ha anche un'idea di fondo che vale la pena esplorare: trasformare il bicchiere, l'oggetto di uso più comune che esista, in uno strumento di monitoraggio discreto e non invasivo della salute quotidiana. Dopo alcune settimane di utilizzo continuativo, il quadro è quello di un prodotto acerbo in alcuni aspetti tecnici, ma con un potenziale autentico, soprattutto per chi ha in famiglia una persona anziana che vive sola.

PRO Concept originale e concreto

Monitoraggio dell'idratazione affidabile

Riconoscimento multiutente tramite impronta

Ricarica wireless comoda

Made in Italy, prodotto da una startup CONTRO Design un po' grezzo

Rilevazione SpO2 poco affidabile

App ancora basilare

Design e materiali VOTO: 6 L'aspetto di Drinky è quello che è: un bicchiere che non si nasconde dietro a nessuna ambizione estetica. La scocca esterna è realizzata in nylon PA12 con tecnologia SLS (sinterizzazione laser selettiva), una scelta che garantisce robustezza e resistenza all'uso quotidiano, ma che produce una superficie dalla texture caratteristica, riconoscibile come stampa 3D anche a chi non è del settore. Non è brutto, ma non è nemmeno qualcosa che si vorrebbe esporre sul tavolo durante una cena con ospiti. L'interno è in materiale plastico certificato per uso alimentare, il che è ovviamente il requisito minimo indispensabile per un bicchiere. Sul lato frontale si trova il sensore biometrico PPG, sul retro il lettore di impronte digitali. La base di ricarica è sobria e funzionale. I colori disponibili sono tre: Black Cherry, White e Aztec Teal, con quest'ultimo probabilmente la scelta più riuscita sul piano visivo. Drinky è un primo-generazione dichiarato, e il design lo comunica con onestà. Per chi cerca un oggetto bello da tenere in vista, meglio aspettare le prossime versioni. Per chi guarda alla funzione, non è un problema.

Sensori e rilevazioni biometriche VOTO: 6 Il cuore tecnologico di Drinky è il sensore PPG integrato, lo stesso tipo di sensore usato dalla maggior parte degli smartwatch per misurare frequenza cardiaca e saturazione dell'ossigeno nel sangue. Il funzionamento richiede semplicemente di appoggiare il dito sul sensore mentre si impugna il bicchiere. Per quanto riguarda il battito cardiaco, i risultati sono abbastanza affidabili: confrontando le rilevazioni con quelle di un pulsossimetro da dito, lo scarto è in linea con quello di molti wearable di fascia media. Diverso il discorso per la saturazione SpO2: le misurazioni risultano imprecise in modo abbastanza consistente. Un miglioramento si ottiene usando il pollice invece dell'indice, il che suggerisce che il sensore sia più sensibile alla pressione e alla superficie di contatto di quanto sarebbe ideale. In ogni caso, la lettura dell'ossigenazione non raggiunge un livello di affidabilità tale da poter essere usata per decisioni legate alla salute. È un limite reale, ma va contestualizzato: anche molti smartwatch top di gamma hanno avuto problemi con l'SpO2 nelle prime versioni firmware. È un dato da migliorare, non un difetto strutturale irrecuperabile.

Monitoraggio e idratazione VOTO: 8 Qui Drinky funziona bene, ed è il suo punto di forza più solido. Il bicchiere rileva automaticamente ogni bevuta, calcola la quantità di liquidi assunti nel corso della giornata e confronta il dato con l'obiettivo personalizzato impostato nell'app. Nessun input manuale richiesto: si beve, lui registra. L'app, disponibile per iOS e Android, permette di impostare l'obiettivo giornaliero di idratazione, configurare la frequenza dei promemoria e visualizzare lo storico giornaliero, settimanale e mensile. Non è un'app particolarmente sofisticata dal punto di vista del design, ma fa quello che deve fare senza intoppi. I promemoria push arrivano in modo puntuale e sono configurabili sia nell'orario che nella frequenza. Il valore pratico di questa funzione è più alto di quanto sembri sulla carta. Chiunque trascorra molte ore in ufficio, o abbia in famiglia una persona anziana con tendenza a non percepire lo stimolo della sete, avrà nella tracciatura automatica dell'idratazione uno strumento genuinamente utile nella quotidianità.

Batteria e ricarica VOTO: 7 Drinky si ricarica tramite una base a induzione wireless inclusa nella confezione, sulla quale il bicchiere si appoggia naturalmente quando non viene usato. La soluzione è elegante nella sua semplicità: si lascia il bicchiere sul piano della cucina, lo si appoggia sulla base quando non serve, e non si pensa mai alla batteria. L'autonomia dichiarata si attesta sulle circa 30 ore con utilizzo normale. Nei test reali il risultato è stato leggermente inferiore, attestandosi più vicino alle 24-26 ore con utilizzo attivo della funzione biometrica. La differenza non è drammatica, ma vale la pena segnalarla. In ogni caso, con la base di ricarica come punto fisso in cucina o sul comodino, il problema dell'autonomia nella pratica non si pone mai: il bicchiere risulta sempre carico quando serve.

App e configurazione VOTO: 6 L'app di FutureCare per Drinky fa il suo compito senza particolari ambizioni. La configurazione iniziale richiede pochi minuti: si crea il profilo utente, si registra l'impronta digitale direttamente sul sensore del bicchiere, si impostano obiettivo giornaliero e frequenza dei promemoria. Da quel momento, l'interazione è quasi azzerata. Il riconoscimento multiutente funziona bene: più persone possono registrare la propria impronta sullo stesso dispositivo, e i dati vengono tenuti separati in modo corretto. Una funzione particolarmente utile in contesti familiari o di caregiving, dove Drinky potrebbe servire per tenere d'occhio l'idratazione di un genitore anziano in modo discreto e non invasivo. Quello che manca all'app è un livello di raffinatezza maggiore nell'analisi dei dati: i grafici ci sono, ma la lettura dei trend potrebbe essere più guidata e interpretata. È un'area di miglioramento chiara, e probabile terreno di sviluppo nelle versioni future.