Drinky Smart Glass recensione: il bicchiere italiano che monitora idratazione e salute
Il primo Smart Glass italiano trasforma un gesto quotidiano in uno strumento di benessere. Concept solido, qualche imperfezione ancora da correggere.
Un bicchiere intelligente prodotto in Italia che registra automaticamente quanta acqua beviamo ogni giorno, avvisa quando si beve troppo poco e misura battito cardiaco e ossigenazione del sangue.
Drinky di FutureCare è un prodotto alla prima generazione commerciale, con qualche imperfezione tecnica ancora da correggere, ma con un'idea di fondo solida e un prezzo accessibile: circa 60 euro.
Bere abbastanza nel corso della giornata sembra una cosa banale. Eppure quasi nessuno lo fa davvero. Si inizia con le migliori intenzioni, poi arriva una riunione, poi un’altra, e a fine pomeriggio ci si accorge di aver consumato giusto il caffè del mattino. Il problema non è la buona volontà: è che semplicemente ce ne dimentichiamo.
Il mondo dell’IoT ha provato a rispondere a questa esigenza in vari modi, dalle borracce smart alle app con promemoria, passando per gli smartwatch capaci di segnalare i livelli di idratazione. Ma quasi tutte queste soluzioni richiedono un’azione attiva da parte dell’utente: ricordarsi di aggiornare l’app, di indossare il dispositivo, di rispettare la notifica. In altre parole, richiedono memoria. E il problema, appunto, è proprio quello.
Drinky è il tentativo di aggirare l’ostacolo a monte. È un bicchiere intelligente prodotto dalla startup italiana FutureCare, disponibile in Italia a circa 60 euro tramite shop.futurecare.it e Amazon.it. Non va indossato, non va programmato ogni giorno: si usa, e lui registra. Monitora quanti liquidi vengono assunti nel corso della giornata, invia promemoria tramite app quando si beve troppo poco, e integra un sensore biometrico per la rilevazione di battito cardiaco e saturazione di ossigeno nel sangue.
Il tutto in un oggetto da appoggiare sul tavolo della cucina, esattamente come un qualsiasi altro bicchiere.
Drinky Bicchiere Borraccia Smart con Promemoria e Monitoraggio Idratazione, Display LED, Sensore di Temperatura, Capacità 480ml
Drinky Smart Glass
Drinky non è il gadget più raffinato che si possa comprare con 60 euro. Ha una scocca esterna realizzata con stampa 3D in nylon PA12, un'estetica che racconta chiaramente le sue origini artigianali, e alcune funzioni ancora da perfezionare.
Ma ha anche un'idea di fondo che vale la pena esplorare: trasformare il bicchiere, l'oggetto di uso più comune che esista, in uno strumento di monitoraggio discreto e non invasivo della salute quotidiana.
Dopo alcune settimane di utilizzo continuativo, il quadro è quello di un prodotto acerbo in alcuni aspetti tecnici, ma con un potenziale autentico, soprattutto per chi ha in famiglia una persona anziana che vive sola.
- Concept originale e concreto
- Monitoraggio dell'idratazione affidabile
- Riconoscimento multiutente tramite impronta
- Ricarica wireless comoda
- Made in Italy, prodotto da una startup
- Design un po' grezzo
- Rilevazione SpO2 poco affidabile
- App ancora basilare
L'aspetto di Drinky è quello che è: un bicchiere che non si nasconde dietro a nessuna ambizione estetica.
La scocca esterna è realizzata in nylon PA12 con tecnologia SLS (sinterizzazione laser selettiva), una scelta che garantisce robustezza e resistenza all'uso quotidiano, ma che produce una superficie dalla texture caratteristica, riconoscibile come stampa 3D anche a chi non è del settore.
Non è brutto, ma non è nemmeno qualcosa che si vorrebbe esporre sul tavolo durante una cena con ospiti.
L'interno è in materiale plastico certificato per uso alimentare, il che è ovviamente il requisito minimo indispensabile per un bicchiere. Sul lato frontale si trova il sensore biometrico PPG, sul retro il lettore di impronte digitali.
La base di ricarica è sobria e funzionale. I colori disponibili sono tre: Black Cherry, White e Aztec Teal, con quest'ultimo probabilmente la scelta più riuscita sul piano visivo.
Drinky è un primo-generazione dichiarato, e il design lo comunica con onestà. Per chi cerca un oggetto bello da tenere in vista, meglio aspettare le prossime versioni. Per chi guarda alla funzione, non è un problema.
Il cuore tecnologico di Drinky è il sensore PPG integrato, lo stesso tipo di sensore usato dalla maggior parte degli smartwatch per misurare frequenza cardiaca e saturazione dell'ossigeno nel sangue.
Il funzionamento richiede semplicemente di appoggiare il dito sul sensore mentre si impugna il bicchiere.
Per quanto riguarda il battito cardiaco, i risultati sono abbastanza affidabili: confrontando le rilevazioni con quelle di un pulsossimetro da dito, lo scarto è in linea con quello di molti wearable di fascia media.
Diverso il discorso per la saturazione SpO2: le misurazioni risultano imprecise in modo abbastanza consistente. Un miglioramento si ottiene usando il pollice invece dell'indice, il che suggerisce che il sensore sia più sensibile alla pressione e alla superficie di contatto di quanto sarebbe ideale.
In ogni caso, la lettura dell'ossigenazione non raggiunge un livello di affidabilità tale da poter essere usata per decisioni legate alla salute.
È un limite reale, ma va contestualizzato: anche molti smartwatch top di gamma hanno avuto problemi con l'SpO2 nelle prime versioni firmware. È un dato da migliorare, non un difetto strutturale irrecuperabile.
Qui Drinky funziona bene, ed è il suo punto di forza più solido. Il bicchiere rileva automaticamente ogni bevuta, calcola la quantità di liquidi assunti nel corso della giornata e confronta il dato con l'obiettivo personalizzato impostato nell'app. Nessun input manuale richiesto: si beve, lui registra.
L'app, disponibile per iOS e Android, permette di impostare l'obiettivo giornaliero di idratazione, configurare la frequenza dei promemoria e visualizzare lo storico giornaliero, settimanale e mensile.
Non è un'app particolarmente sofisticata dal punto di vista del design, ma fa quello che deve fare senza intoppi. I promemoria push arrivano in modo puntuale e sono configurabili sia nell'orario che nella frequenza.
Il valore pratico di questa funzione è più alto di quanto sembri sulla carta.
Chiunque trascorra molte ore in ufficio, o abbia in famiglia una persona anziana con tendenza a non percepire lo stimolo della sete, avrà nella tracciatura automatica dell'idratazione uno strumento genuinamente utile nella quotidianità.
Drinky si ricarica tramite una base a induzione wireless inclusa nella confezione, sulla quale il bicchiere si appoggia naturalmente quando non viene usato.
La soluzione è elegante nella sua semplicità: si lascia il bicchiere sul piano della cucina, lo si appoggia sulla base quando non serve, e non si pensa mai alla batteria.
L'autonomia dichiarata si attesta sulle circa 30 ore con utilizzo normale. Nei test reali il risultato è stato leggermente inferiore, attestandosi più vicino alle 24-26 ore con utilizzo attivo della funzione biometrica.
La differenza non è drammatica, ma vale la pena segnalarla. In ogni caso, con la base di ricarica come punto fisso in cucina o sul comodino, il problema dell'autonomia nella pratica non si pone mai: il bicchiere risulta sempre carico quando serve.
L'app di FutureCare per Drinky fa il suo compito senza particolari ambizioni. La configurazione iniziale richiede pochi minuti: si crea il profilo utente, si registra l'impronta digitale direttamente sul sensore del bicchiere, si impostano obiettivo giornaliero e frequenza dei promemoria. Da quel momento, l'interazione è quasi azzerata.
Il riconoscimento multiutente funziona bene: più persone possono registrare la propria impronta sullo stesso dispositivo, e i dati vengono tenuti separati in modo corretto.
Una funzione particolarmente utile in contesti familiari o di caregiving, dove Drinky potrebbe servire per tenere d'occhio l'idratazione di un genitore anziano in modo discreto e non invasivo.
Quello che manca all'app è un livello di raffinatezza maggiore nell'analisi dei dati: i grafici ci sono, ma la lettura dei trend potrebbe essere più guidata e interpretata. È un'area di miglioramento chiara, e probabile terreno di sviluppo nelle versioni future.
Drinky Smart Glass
Drinky Bicchiere Borraccia Smart con Promemoria e Monitoraggio Idratazione, Display LED, Sensore di Temperatura, Capacità 480ml
Drinky ha una cosa rara: un'idea originale che risponde a un bisogno reale. Il monitoraggio automatico dell'idratazione funziona bene, il sistema di riconoscimento multiutente tramite impronta digitale è genuinamente comodo, e la ricarica wireless con base fissa elimina di fatto il problema della batteria nell'uso quotidiano.
Sapere che il bicchiere registra ogni sorso senza dover fare nulla è una comodità sottovalutata, soprattutto in contesti come l'assistenza a una persona anziana che vive sola.
La misurazione dell'ossigenazione del sangue non raggiunge un livello di affidabilità sufficiente per un uso consapevole, il design esterno è ancora quello di un prototipo avanzato più che di un prodotto finito, e l'app lascia spazio a miglioramenti nella lettura dei dati. Non sono difetti che si ignorano, ma sono tutti recuperabili con gli aggiornamenti e le versioni successive.
A circa 60 euro, Drinky è un acquisto che si giustifica se si ha chiari i suoi limiti attuali e si apprezza il valore del progetto che c'è dietro. È un prodotto made in Italy alla sua prima generazione commerciale, con una funzione principale, il tracciamento dell'idratazione, che funziona davvero.
Per chi cerca misurazioni biometriche medicamente rilevanti esistono strumenti più adatti. Per chi vuole dare concretezza alla buona abitudine di bere abbastanza ogni giorno, Drinky è una scommessa italiana che merita sostegno.
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