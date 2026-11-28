Conduttore radiofonico, blogger e scrittore. Da anni impegnato nella divulgazione della cultura digitale, è fondatore e Chief editor di MisterGadget.Tech

Il gatto ha lasciato la lettiera lungo il corridoio, il gradino del bagno è di quelli costruiti a posteriori che fanno inciampare chiunque e sotto il divano la polvere ha ormai messo radici. In casa mia il banco di prova di un robot aspirapolvere è questo, e il Dreame L60 Ultra CE ci è entrato con un vantaggio che conta più di qualsiasi scheda tecnica: il prezzo.

Il Dreame L60 Ultra CE è un robot aspirapolvere e lavapavimenti di fascia medio-alta, con stazione autosvuotante e autopulente, già disponibile in Italia al prezzo di listino di 699 euro e proposto in offerta Black Friday a 499 euro. Si rivolge a chi vuole 35.000 Pa di aspirazione e manutenzione ridotta al minimo senza spendere cifre da top di gamma.

In questo settore la potenza si è sempre pagata cara, e chi voleva un robot davvero capace doveva mettere in conto una spesa da elettrodomestico importante. Qui la storia cambia, ed è il motivo per cui questo è il robot che ho scelto per casa.