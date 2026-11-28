Dreame L60 Ultra CE recensione: 35.000 Pa a 499 euro, casa pulita senza spendere una fortuna
Aspirazione da 35.000 Pa, lavaggio con acqua calda e stazione che si pulisce da sola: il robot per la casa che porta la potenza dei top di gamma a 499 euro in offerta.
Il gatto ha lasciato la lettiera lungo il corridoio, il gradino del bagno è di quelli costruiti a posteriori che fanno inciampare chiunque e sotto il divano la polvere ha ormai messo radici. In casa mia il banco di prova di un robot aspirapolvere è questo, e il Dreame L60 Ultra CE ci è entrato con un vantaggio che conta più di qualsiasi scheda tecnica: il prezzo.
Il Dreame L60 Ultra CE è un robot aspirapolvere e lavapavimenti di fascia medio-alta, con stazione autosvuotante e autopulente, già disponibile in Italia al prezzo di listino di 699 euro e proposto in offerta Black Friday a 499 euro. Si rivolge a chi vuole 35.000 Pa di aspirazione e manutenzione ridotta al minimo senza spendere cifre da top di gamma.
In questo settore la potenza si è sempre pagata cara, e chi voleva un robot davvero capace doveva mettere in conto una spesa da elettrodomestico importante. Qui la storia cambia, ed è il motivo per cui questo è il robot che ho scelto per casa.
Dreame L60 Ultra CE
Il robot misura 351 x 351 x 97 mm, la stazione è alta 589 mm e dentro porta acqua a 100°C, un washboard che si pulisce da solo e un sacco da 3,2 litri che dura fino a 100 giorni.
Nelle prossime righe racconto come si comporta tra lettiera, gradini e pavimenti, cosa ci si può aspettare davvero da un modello che costa 499 euro e perché i tappeti a pelo alto sono l'unico terreno in cui conviene ragionare prima di comprare.
- Prezzo in offerta a 499 euro
- Aspirazione fino a 35.000 Pa
- Panni lavati con acqua a 100°C
- Sacco da 100 giorni
- Gradini superati fino a 4 cm
- Panni sollevati solo di 10,5 mm
- Braccio meno esteso dei top di gamma
- Matter non ancora attivo
- Detersivo e kit idrico da acquistare a parte
Parto dal motivo per cui questo robot è in casa mia: il prezzo. Il Dreame L60 Ultra CE costa 699 euro a listino e nell'offerta Black Friday scende a 499 euro, cioè 200 euro in meno, pari a circa il 29%.
Per quella cifra si portano a casa 35.000 Pa di aspirazione, acqua a 100°C per lavare i panni, un washboard che si pulisce da solo, serbatoi da 4,5 e 4 litri, un sacco da 3,2 litri fino a 100 giorni e gradini superati fino a 4 cm. Il fratello minore L50 Ultra AE si ferma a 30.000 Pa.
È difficile trovare sul mercato un robot con la stessa combinazione di caratteristiche a questa cifra. Restano fuori dalla confezione il detersivo e il kit per il collegamento idrico, da comprare a parte.
Il robot misura 351 x 351 x 97 mm e pesa 4 kg: con i suoi 97 mm di altezza passa sotto la maggior parte dei mobili, anche se non sotto i divani più bassi.
La stazione è più ingombrante, 340 x 457 x 589 mm per 9,2 kg, un parallelepipedo scuro con una fascia dorata che si nota. Dentro ci sono serbatoio dell'acqua pulita, serbatoio dell'acqua sporca, sacco della polvere, vano del detergente e sistema di riscaldamento. A mio avviso lo spazio è un prezzo ragionevole per non doverci mettere mano ogni giorno.
Nella confezione trovo due panni, due sacchetti per la polvere (uno già montato), il filtro del washboard, una rampa di estensione per la base e le spazzole.
I 35.000 Pa sono un dato dichiarato di laboratorio, ma lo scarto rispetto ai 30.000 Pa del L50 Ultra AE si sente con i detriti pesanti: lettiera, briciole e crocchette. In una casa con un gatto è la differenza che conta. Le modalità di aspirazione sono cinque e si regolano dall'app.
La spazzola HyperStream DuoBrush unisce una parte in gomma con setole in nylon per i pavimenti duri e una parte in TPU morbido per i tappeti.
Il marchio dichiara, con certificazione TÜV SÜD, lo 0% di capelli aggrovigliati: un dato da verificare nell'uso lungo, ma la spazzola laterale è studiata per respingere i peli e il contenitore interno da 275 ml è più capiente dei 250 ml del L50 Ultra AE.
È la parte che apprezzo di più. Il sistema ThermoHub scalda il washboard fino a 100°C (valore dichiarato a una temperatura ambiente di circa 23°C) e lava i panni con 20 ugelli: il calore scioglie il grasso e riduce odori e batteri.
L'AceClean DryBoard si pulisce da solo insieme ai panni e lascia un solo filtro da estrarre e sciacquare. Prima che il robot esca dalla base la temperatura scende a circa 55-58°C, per evitare scottature a bambini e animali.
I panni ruotano a 165 giri al minuto con una pressione fino a 13 N e si asciugano con aria calda a 45°C. Con 600 ml di soluzione detergente e il sacco da 100 giorni, gli interventi manuali sono pochissimi.
Il sistema EasyLeap usa due ruote ausiliarie per salire sugli ostacoli: 4 cm per un gradino a doppio livello e 2,2 cm per uno singolo. Non sono quote da record, ma bastano per soglie, binari delle portefinestre e per il gradino del bagno, che il robot supera senza il mio aiuto.
Per gli angoli, la tecnologia Dual Flex Arm estende la spazzola laterale e fa uscire il panno fino a 4 cm, per arrivare a battiscopa e gambe dei mobili. Non è il braccio robotico dei modelli più costosi, ma è una soluzione onesta.
Sui tappeti i panni si sollevano di 10,5 mm, perfetti per tappeti sottili e guide basse. Sul pelo alto il sollevamento è parziale, quindi in quelle stanze il consiglio è impostare la sola aspirazione dall'app.
La batteria da 5.200 mAh dichiara fino a 199 minuti e 136 metri quadrati in sola aspirazione. Il robot torna alla base quando serve, riprende da dove si era fermato e si ricarica il 30% più in fretta dei modelli Dreame senza ricarica rapida. Si può anche programmare la ricarica nelle fasce orarie più economiche.
L'app DreameHome permette pulizia per stanza o zona, programmazione, blocco bambini, mappe multipiano, zone dedicate agli animali e la modalità CleanGenius, che suggerisce il programma in base al pavimento.
Si controlla con Alexa, Siri e Google Home e c'è il supporto ad Apple Watch. Il supporto Matter arriverà con un aggiornamento futuro, senza date certe.
Dreame L60 Ultra CE
Il Dreame L60 Ultra CE porta in casa 35.000 Pa, lavaggio con acqua a 100°C, una stazione che si pulisce da sola e 100 giorni senza svuotare il sacco: una dotazione da top di gamma.
I limiti sono pochi e chiari: panni sollevati di soli 10,5 mm sui tappeti alti, braccio meno esteso dei modelli più costosi e Matter non ancora disponibile.
A 499 euro in offerta (699 euro a listino) è il robot che consiglio a chi vuole potenza vera senza spendere una cifra folle. È adatto a case con pavimenti duri, tappeti bassi, animali e poca voglia di manutenzione. A listino resta un buon acquisto, ma è al prezzo promozionale che diventa una delle scelte migliori della categoria.
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