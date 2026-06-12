Dreame, lavapavimenti al minimo storico: sconto Prime Day

La lavapavimenti e aspirapolvere di DREAME è in offerte con uno sconto di 100 euro e la puoi pagare in 5 rate a tasso zero. Potenza di aspirazione e si adatta a qualsiasi pavimento.

DREAME

Tra le offerte lampo disponibili oggi su Amazon c’è la lavapavimenti e aspirapolvere DREAME 15S, uno degli ultimi modelli lanciati sul mercato dal produttore cinese. Un modello con tecnologie avanzate e soprattutto con una grande potenza di aspirazione che ti permette di pulire e lavare il pavimento della tua abitazione in pochissimo tempo. Grazie alla promo che trovi oggi il prezzo scende al minimo storico con uno sconto del 25% che fa risparmiare 100 euro su quello di listino. Le condizioni di acquisto sono impreziosite dalla possibilità di dilazionare il pagamento in 5 rate a tasso zero. La promo può terminare da un momento all’altro e ti consigliamo di approfittarne subito.

DREAME H15S

Su Telegram abbiamo due canali dedicati alle offerte: "Canale offerte tecnologia" e "offerteDcasa". Per iscriverti gratuitamente basta cliccare su questi link:

Canale offerte tecnologia -> Clicca qui

OfferteDcasa -> Clicca qui

DREAME H15S: prezzo, offerta e sconto Amazon

Prezzo in picchiata per la lavapavimenti e aspirapolvere DREAME H15S. Da oggi la trovi su Amazon a un prezzo di 299 euro con uno sconto del 25% che fa scendere il prezzo al minimo storico e risparmi ben 100 euro. Inoltre, puoi alleggerire l’esborso iniziale utilizzando il pagamento in 5 rate a tasso zero da 59,80 euro al mese.

L’elettrodomestico è già disponibile per essere spedito e lo ricevi a casa nel giro di un paio di giorni. Per il reso gratuito, invece, hai come sempre quattordici giorni di tempo da quando ti viene consegnato a casa.

DREAME H15S

DREAME H15S: le caratteristiche tecniche

L’aspirapolvere lavapavimenti Dreame H15S è un elettrodomestico estremamente versatile che combina un’aspirazione elevata alla freschezza del lavaggio ad acqua in un unico passaggio. Una delle particolarità è la presenza del braccio robotico IA DescendReach abbinato alla tecnologia GapFree. Questo sistema intelligente rileva istantaneamente gli ostacoli e abbassa la struttura in soli 0,2 secondi, permettendo al robot di pulire a fondo angoli, bordi e gli spazi più difficili sotto i mobili. Il tutto è supportato da un design piatto a 180° e dalla tecnologia Zero gravità, che consente di distendere completamente la lavapavimenti per raggiungere ogni anfratto senza fatica e senza lasciare quasi nessuna macchia d’acqua sul pavimento.

Sul fronte delle prestazioni, il Dreame H15S esprime una potenza di aspirazione elevata che raggiunge i 21.000 Pa, ideale per far sparire in pochi secondi briciole, peli di animali domestici e fuoriuscite di liquidi. La pulizia avviene sempre con acqua pulita a ogni passata. L’ottimizzazione è totale anche grazie alla pulizia intelligente con regolazione automatica dell’aspirazione in base allo sporco rilevato.

Alimentato da una batteria che offre fino a 50 minuti di autonomia, sufficienti per coprire superfici fino a 300 m² in una sola volta. Il sistema idrico è composto da un serbatoio dell’acqua pulita da 780 ml e da un serbatoio dell’acqua sporca da 700 ml. Per avere sempre tutto sotto controllo, sul corpo macchina è presente un display che fornisce informazioni costanti e un controllo continuo e personalizzato a portata di mano.

Non manca la stazione di ricarica dove effettuare la manutenzione ordinaria. Con la semplice pressione di un singolo tasto, la lavapavimenti avvia una pulizia automatica a 90°C per igienizzare a fondo la spazzola e rimuovere i residui. Per l’asciugatura del rullo, il sistema offre una doppia modalità: una rapida da soli 5 minuti con temperatura massima fino a 90°C e un’asciugatura silenziosa in 30 minuti a 85°C, eliminando sul nascere il rischio di umidità, germi e cattivi odori in modo totalmente automatico e senza che tu debba alzare un dito.

DREAME H15S