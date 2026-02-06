Libero
Dreame, aspirapolvere e lavapavimenti a prezzo stracciato: affare lampo

L'aspirapolvere e lavapavimenti DREAME è in promo al prezzo più basso di sempre e risparmi ben 200 euro su quello di listino. Approfittane ora.

Pubblicato:

dreame-h15-pro Dreame

Non una semplice lavapavimenti e nemmeno un semplice aspirapolvere, ma un elettrodomestico all-in-one in grado di assicurare entrambe le funzionalità. Parliamo della DREAME H15 Pro, una lavapavimenti e aspirapolvere top di gamma in grado di assicurare una pulizia pressoché completa del tuo pavimento. Un apparecchio che non può mancare nella vostra abitazione e che da oggi trovi anche a un prezzo mai visto prima. Il merito è dell’ottimo sconto del 33% che fa risparmiare ben 200 euro su quello di listino e hai anche la possibilità di dilazionare il pagamento in 5 rate a tasso zero.

Questo elettrodomestico per la pulizia domestica è quanto di meglio possa offrire il mercato in questo momento. La potenza di aspirazione è elevatissima e nello stesso momento è anche in grado di lavare a terra. Non solo: igienizza il rullo per evitare la formazione di muffa e batteri. Elettrodomestico intelligente che puoi controllare da remoto tramite l’app dello smartphone e con un design a 180 gradi che gli permette di passare sotto i mobili.

DREAME H15 Pro

DREAME H15 Pro

399,00 €599,00 € -200,00 € (33%)

DREAME H15 Pro: prezzo, offerta e sconto Amazon

L’offerta disponibile per la DREAME H15 Pro cattura immediatamente l’attenzione. Da oggi è disponibile su Amazon con uno sconto del 33% che fa scendere il prezzo a 399 euro con un risparmio netto  di 200 euro su quello di listino. Hai anche la possibilità di dilazionare il pagamento in 5 rate da 79,80 euro al mese. Condizioni che solo il sito di e-commerce sa assicurare.

La disponibilità dell’elettrodomestico è immediata e acquistandola oggi la ricevi nel giro di un paio di giorni. Hai fino a quattordici giorni di tempo per effettuare il reso gratuito. Non perdere questa ottima opportunità.

DREAME H15 Pro

DREAME H15 Pro

399,00 €599,00 € -200,00 € (33%)

DREAME H15 Pro: le caratteristiche tecniche

L’aspirapolvere e lavapavimenti Dreame H15 Pro rappresenta l’apice della versatilità per la cura dei pavimenti, combinando una elevata potenza di aspirazione con un sistema di lavaggio capace di adattarsi a ogni angolo della casa. La caratteristica più interessante di questo modello è il suo innovativo design a 180°, che permette al corpo della macchina di appiattirsi completamente per raggiungere lo sporco accumulato sotto letti, divani e mobili bassi, zone solitamente inaccessibili per i dispositivi verticali tradizionali. Grazie alla tecnologia di rilevamento intelligente dello sporco, la DREAME H15 Pro regola autonomamente la forza aspirante e il flusso d’acqua, garantendo una pulizia profonda su ogni tipo di superficie e visualizzando i progressi in tempo reale sul nitido display LED.

L’igiene è portata a un livello superiore grazie al sistema di autolavaggio con acqua calda a 60°C, che scioglie i residui di grasso e disinfetta il rullo spazzola in modo molto più efficace rispetto ai sistemi a freddo. Una volta completata la sessione e riposta sulla base, la macchina avvia un ciclo di manutenzione automatica che include l’asciugatura rapida con aria calda, prevenendo la formazione di muffe, cattivi odori e batteri nel rullo in soli 30 minuti. Il design della spazzola edge-to-edge su entrambi i lati assicura che nessun granello di polvere rimanga lungo i battiscopa, mentre la trazione assistita bidirezionale rende il movimento del dispositivo incredibilmente fluido, eliminando quasi totalmente lo sforzo fisico per l’utente.

Il sistema di filtraggio avanzato e i capienti serbatoi per l’acqua pulita e sporca assicurano un’autonomia prolungata, permettendo di trattare ampie metrature senza interruzioni. L’integrazione di messaggi vocali e di un’interfaccia intuitiva rende la gestione del dispositivo immediata, trasformando una routine impegnativa in un’operazione rapida e tecnologicamente avanzata. Con la Dreame H15 Pro, la pulizia non è solo più profonda, ma diventa un processo intelligente, garantendo pavimenti brillanti e igienizzati con un unico, fluido passaggio.

DREAME H15 Pro

DREAME H15 Pro

399,00 €599,00 € -200,00 € (33%)

