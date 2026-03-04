Dreame, crolla il prezzo della lavapavimenti: sconto mai visto prima

La lavapavimenti e aspirapolvere DREAME H15 Pro è in promo con uno sconto del 42% e risparmi 250 euro e paghi in 5 rate a tasso zero.

Dreame

Gli elettrodomestici per la pulizia ci danno un grosso aiuto nelle faccende domestiche. Negli ultimi anni hanno fatto anche dei passi da gigante, diventando sempre più intelligenti e versatili. È il caso, ad esempio, della DREAME H15 Pro, una lavapavimenti in grado anche di aspirare la polvere. Tutto avviene in un’unica passata, semplificando il nostro lavoro e migliorando la pulizia del pavimento. Un apparecchio dotato di una grande potenza di aspirazione e di tecnologie innovative che lo rendono utilissimo nella gestione quotidiana della tua abitazione.

Oggi, però, non siamo qui per parlare della promo disponibile per la lavapavimenti e aspirapolvere DREAME, bensì della promo lampo disponibile su Amazon. Grazie allo sconto del 42% il prezzo sprofonda al minimo storico e approfitti di un’occasione unica risparmiando ben 250 euro. Hai anche la possibilità di dilazionare il pagamento a rate utilizzando il servizio Cofidis. Non perdere questa ottima opportunità: può terminare da un momento all’altro.

DREAME H15 Pro

Su Telegram abbiamo due canali dedicati alle offerte: "Canale offerte tecnologia" e "offerteDcasa". Per iscriverti gratuitamente basta cliccare su questi link:

Canale offerte tecnologia -> Clicca qui

OfferteDcasa -> Clicca qui

DREAME H15 Pro: prezzo, offerta e sconto Amazon

Offerta lampo e prezzo speciale per l’elettrodomestico due in uno di Dreame. Da oggi è disponibile in promo a un prezzo di 349 euro con uno sconto del 42% su quello di listino. Oltre ad approfittare del minimo storico, risparmi anche 250 euro su quello di listino. Hai a disposizione anche il pagamento in 5 rate a tasso zero da 69,80 euro al mese.

La disponibilità è immediata e acquistandolo la lavapavimenti e aspirapolvere DREAME H15 Pro oggi la ricevi a casa nel giro di un paio di giorni. Per il reso gratuito, invece, hai i classici quattordici giorni di tempo da quando viene spedita.

DREAME H15 Pro

DREAME H15 Pro: le caratteristiche tecniche

La lavapavimenti e aspirapolvere Dreame H15 Pro è la soluzione "all-in-one" capace di aspirare e lavare i pavimenti in un unico, fluido passaggio. Il sistema di lavaggio ad acqua calda a 60°C è progettato per sciogliere le macchie più ostinate, come grasso e residui secchi, garantendo un’igiene superiore rispetto ai metodi tradizionali a freddo. Con una potenza di aspirazione di 21.000 Pa e un motore ad alta velocità, la Dreame H15 Pro non si limita a rimuovere lo sporco superficiale, ma lascia le superfici quasi istantaneamente asciutte e prive di aloni.

La vera rivoluzione risiede nel processo di manutenzione post-pulizia, totalmente automatizzato per eliminare ogni sforzo manuale. Una volta riposto sulla sua base, il robot avvia un ciclo di auto-pulizia profonda seguito da un’asciugatura rapida con aria calda a 90°C in soli 5 minuti. Questo sistema rapido è fondamentale per prevenire la formazione di muffe, batteri e cattivi odori sul rullo, assicurando che la spazzola sia sempre igienizzata e pronta per l’uso successivo. Inoltre, il design della spazzola edge-to-edge (da bordo a bordo) permette di arrivare a ridosso di battiscopa e angoli difficili, zone dove solitamente lo sporco tende ad accumularsi e che i modelli standard faticano a raggiungere.

L’intelligenza del Dreame H15 Pro si manifesta attraverso un sensore avanzato capace di rilevare il livello di sporco in tempo reale, regolando automaticamente la potenza di aspirazione e il flusso d’acqua per ottimizzare le prestazioni e l’autonomia della batteria. Tutte le informazioni cruciali, come lo stato della carica e gli avvisi di manutenzione, sono chiaramente visibili sull’ampio display LED a colori e supportate da comodi feedback vocali. La batteria assicura un’autonomia sufficiente per pulire tutta l’abitazione.

DREAME H15 Pro