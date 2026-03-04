Libero
OFFERTE

Dreame, crolla il prezzo della lavapavimenti: sconto mai visto prima

La lavapavimenti e aspirapolvere DREAME H15 Pro è in promo con uno sconto del 42% e risparmi 250 euro e paghi in 5 rate a tasso zero.

Pubblicato:

dreame-h15-pro Dreame

Gli elettrodomestici per la pulizia ci danno un grosso aiuto nelle faccende domestiche. Negli ultimi anni hanno fatto anche dei passi da gigante, diventando sempre più intelligenti e versatili. È il caso, ad esempio, della DREAME H15 Pro, una lavapavimenti in grado anche di aspirare la polvere. Tutto avviene in un’unica passata, semplificando il nostro lavoro e migliorando la pulizia del pavimento. Un apparecchio dotato di una grande potenza di aspirazione e di tecnologie innovative che lo rendono utilissimo nella gestione quotidiana della tua abitazione.

Oggi, però, non siamo qui per parlare della promo disponibile per la lavapavimenti e aspirapolvere DREAME, bensì della promo lampo disponibile su Amazon. Grazie allo sconto del 42% il prezzo sprofonda al minimo storico e approfitti di un’occasione unica risparmiando ben 250 euro. Hai anche la possibilità di dilazionare il pagamento a rate utilizzando il servizio Cofidis. Non perdere questa ottima opportunità: può terminare da un momento all’altro.

DREAME H15 Pro

DREAME H15 Pro

349,00 €599,00 € -250,00 € (42%)

Su Telegram abbiamo due canali dedicati alle offerte: "Canale offerte tecnologia" e "offerteDcasa". Per iscriverti gratuitamente basta cliccare su questi link:

Scopri le nostre offerte su Telegram

DREAME H15 Pro: prezzo, offerta e sconto Amazon

Offerta lampo e prezzo speciale per l’elettrodomestico due in uno di Dreame. Da oggi è disponibile in promo a un prezzo di 349 euro con uno sconto del 42% su quello di listino. Oltre ad approfittare del minimo storico, risparmi anche 250 euro su quello di listino. Hai a disposizione anche il pagamento in 5 rate a tasso zero da 69,80 euro al mese.

La disponibilità è immediata e acquistandolo la lavapavimenti e aspirapolvere DREAME H15 Pro oggi la ricevi a casa nel giro di un paio di giorni. Per il reso gratuito, invece, hai i classici quattordici giorni di tempo da quando viene spedita.

DREAME H15 Pro

DREAME H15 Pro

349,00 €599,00 € -250,00 € (42%)

DREAME H15 Pro: le caratteristiche tecniche

La lavapavimenti e aspirapolvere Dreame H15 Pro è la soluzione "all-in-one" capace di aspirare e lavare i pavimenti in un unico, fluido passaggio. Il sistema di lavaggio ad acqua calda a 60°C  è progettato per sciogliere le macchie più ostinate, come grasso e residui secchi, garantendo un’igiene superiore rispetto ai metodi tradizionali a freddo. Con una potenza di aspirazione di 21.000 Pa e un motore ad alta velocità, la Dreame H15 Pro non si limita a rimuovere lo sporco superficiale, ma lascia le superfici quasi istantaneamente asciutte e prive di aloni.

La vera rivoluzione risiede nel processo di manutenzione post-pulizia, totalmente automatizzato per eliminare ogni sforzo manuale. Una volta riposto sulla sua base, il robot avvia un ciclo di auto-pulizia profonda seguito da un’asciugatura rapida con aria calda a 90°C in soli 5 minuti. Questo sistema rapido è fondamentale per prevenire la formazione di muffe, batteri e cattivi odori sul rullo, assicurando che la spazzola sia sempre igienizzata e pronta per l’uso successivo. Inoltre, il design della spazzola edge-to-edge (da bordo a bordo) permette di arrivare a ridosso di battiscopa e angoli difficili, zone dove solitamente lo sporco tende ad accumularsi e che i modelli standard faticano a raggiungere.

L’intelligenza del Dreame H15 Pro si manifesta attraverso un sensore avanzato capace di rilevare il livello di sporco in tempo reale, regolando automaticamente la potenza di aspirazione e il flusso d’acqua per ottimizzare le prestazioni e l’autonomia della batteria. Tutte le informazioni cruciali, come lo stato della carica e gli avvisi di manutenzione, sono chiaramente visibili sull’ampio display LED a colori e supportate da comodi feedback vocali. La batteria assicura un’autonomia sufficiente per pulire tutta l’abitazione.

DREAME H15 Pro

DREAME H15 Pro

349,00 €599,00 € -250,00 € (42%)

Italiaonline presenta prodotti e servizi che possono essere acquistati online su Amazon e/o su altri e-commerce. In caso di acquisto attraverso uno dei link presenti in pagina, Italiaonline potrebbe ricevere una commissione da Amazon o dagli altri e-commerce citati. I prezzi e la disponibilità dei prodotti non sono aggiornati in tempo reale e potrebbero subire variazioni nel tempo: è quindi sempre necessario verificare disponibilità e prezzo su Amazon e/o su altri e-commerce citati.

Ti suggeriamo

Gatti Seregno

Ti potrebbero interessare

I più letti di Libero Tecnologia

Le migliori occasioni scelte per te

LIBERO VIRGILIO PAGINEGIALLE PAGINEGIALLE SHOP PGCASA PAGINEBIANCHE TUTTOCITTÀ DILEI SIVIAGGIA QUIFINANZA BUONISSIMO SUPEREVA
Chi siamo Note Legali Privacy Cookie Policy Preferenze sui cookie Aiuto

© Italiaonline S.p.A. 2026Direzione e coordinamento di Libero Acquisition S.á r.l.P. IVA 03970540963