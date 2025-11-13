Dreame, lavapavimenti al minimo storico: sconto esagerato su Amazon

La lavapavimenti Dreame H15 Pro FoamWash è in offerta con uno sconto eccezionale del 29% e risparmi ben 200 euro. Scopri funzionalità e caratteristiche.

Pulire la propria abitazione non è mai stato così semplice. La tecnologia ha fatto passi da gigante e sul mercato si trovano sempre più elettrodomestici in grado di lavare e pulire contemporaneamente. Uno di questi è la lavapavimenti Dreame H15 Pro FoamWash, elettrodomestico lanciato da poco sul mercato e che da oggi trovi in promo speciale su Amazon con uno sconto del 29% che fa scendere il prezzo al minimo storico. Risparmi ben 200 euro sul prezzo di listino e hai anche la possibilità di dilazionare il pagamento a rate a tasso zero. Un’occasione incredibile per un elettrodomestico utilissimo da avere in casa.

La Dreame H15 Pro FoamWash è quanto di meglio tu possa trovare sul mercato. Lava e aspira contemporaneamente, elimina lo sporco secco e umido dal pavimento in un’unica passata. Grande potenza di aspirazione, ti permette anche di dosare il giusto quantitativo di detergente per non rovinare il pavimento (molto utile se si ha il parquet). Smart, potente e la puoi controllare anche da remoto tramite l’app dello smartphone: l’elettrodomestico che non può mancare nella tua abitazione.

Calo di prezzo e minimo storico per la lavapavimenti Dreame H15 Pro FoamWash. Da oggi è disponibile in promo con uno sconto del 29% che fa scendere il prezzo a 499 euro, con un risparmio netto di 200 euro su quello di listino. Hai anche la possibilità di dilazionare il pagamento in 5 rate da 99,80 euro al mese utilizzando il servizio Amazon presente nella pagina prodotto.

La lavapavimenti è già disponibile nei magazzini Amazon e per la consegna devi aspettare pochissimi giorni. Come per la maggior parte degli acquisti effettuati in questi giorni, il periodo per il reso gratuito è esteso fino al 15 gennaio 2026. Non perdere questa occasione, si tratta di una promo a vendita rapida e le scorte potrebbero terminare da un momento all’altro.

La Dreame H15 Pro FoamWash è una lavapavimenti che combina potenza e innovazione, rendendo la cura della casa più semplice e profonda. Il suo punto di forza è la tecnologia FoamWash, un sistema a schiuma che garantisce una rimozione del 100% delle macchie e una neutralizzazione degli odori al 99%, agendo su sostanze come ammoniaca e solfuro di idrogeno. Questa caratteristica la rende la soluzione definitiva, in particolare per le case con animali domestici, eliminando istantaneamente l’urina e i peli, e neutralizzando gli odori all’origine.

La Dreame H15 Pro FoamWash è dotata di una grande potenza di aspirazione di 23.000 Pa e una spazzola che ruota a 480 giri al minuto, assicurando pavimenti privi di macchie in un unico passaggio. La batteria assicura una modalità di funzionamento in modalità silenziosa fino a 60 minuti o 40 minuti in modalità smart, consentendo di coprire fino a 400 metri quadrati con una singola carica. La spazzola è progettata per una pulizia dei bordi su tre lati, garantendo che ogni angolo e battiscopa sia raggiunto e igienizzato.

L’intelligenza è al centro del suo design, grazie al sistema AutoAdapt che analizza lo sporco presente in casa. Questo le permette di regolare automaticamente la potenza di aspirazione e il rapporto tra soluzione detergente e acqua in base alla necessità, ottimizzando sia le prestazioni che il consumo di risorse. La manutenzione è automatica e igienica: la spazzola viene sottoposta a una pulizia a fondo con acqua dolce direttamente sulla base e, subito dopo, un’asciugatura smart ad aria calda che elimina l’umidità, prevenendo la formazione di muffe e cattivi odori.

Il contenitore filtro separa solidi e liquidi, rendendo lo smaltimento più igienico e veloce.

