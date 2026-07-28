Lavapavimenti Dreame, offerta lampo e prezzo stracciato

La lavapavimenti DREAME H14 Pro è disponibile in offerta con uno sconto del 33% e risparmi 120 euro. La puoi pagare in 5 rate a tasso zero.

Dreame

Mantenere pulita la propria abitazione non è mai stata così semplice. Il merito è della tecnologia che ha fatto passi da gigante e dei tanti elettrodomestici versatili che permettono di pulire e lavare contemporaneamente. Come ad esempio la lavapavimenti e aspirapolvere DREAME H14 Pro, modello che si posiziona nella fascia alta del mercato e che da oggi trovi in promo con un ottimo sconto del 33% che fa scendere il prezzo al minimo storico. Un risparmio netto di 120 euro e hai anche la possibilità di dilazionare il pagamento in 5 rate a tasso zero. Oltre ad aspirare tutta la polvere presente sul pavimento, questo elettrodomestico lo igienizza per una pulizia ancora maggiore. Facile da utilizzare con un design ultra piatto, è il miglior affare che puoi fare oggi.

Aspirapolvere e lavapavimenti dreame H14 Pro 249,00 € -33% 369,00 € Risparmi 120,00 € Acquista su Amazon

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Dreame H14 Pro: prezzo, offerta e sconto Amazon

Offerta lampo e prezzo in forte calo per l’aspirapolvere lavapavimenti Dreame H14 Pro. Da oggi è disponibile su Amazon a 249 euro, con uno sconto del 33% sul prezzo di listino, che ti fa risparmiare 120 euro su quello di listino. Chi preferisce dilazionare la spesa può inoltre pagare in 5 rate a tasso zero direttamente al momento del checkout con Amazon.

La disponibilità del prodotto è immediata e la spedizione richiede solamente pochi giorni. Essendo un dispositivo venduto e spedito da Amazon, hai quattordici giorni di tempo per effettuare il reso gratuito nel caso in cui cambiassi idea.

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Dreame H14 Pro: le caratteristiche tecniche

Un elettrodomestico versatile e utilissimo per la pulizia quotidiana del pavimento. La lavapavimenti e aspirapolvere Dreame H14 Pro è uno dei migliori modelli che puoi trovare oggi per rapporto qualità-prezzo. Il cuore di questo elettrodomestico è il motore di aspirazione che raggiunge una potenza di 18.000 Pa grazie a un motore capace di 125.000 giri al minuto, combinato a una spazzola rotante ad alte prestazioni. Il design piatto a 180° permette di raggiungere con facilità anche gli spazi più bassi, come sotto i mobili, senza compromettere le prestazioni di pulizia.

Una delle caratteristiche distintive è il sistema GlideWheel, che sfrutta algoritmi intelligenti per facilitare lo scorrimento delle ruote posteriori sia in avanti sia all’indietro, rendendo l’utilizzo della lavapavimenti agevole nonostante il peso die serbatoi per l’acqua pulita e sporca.

Dopo ogni sessione di pulizia, il sistema di auto pulizia lava la spazzola con acqua calda a 60°C per sciogliere efficacemente anche le macchie di olio e cioccolato, e successivamente asciugata con un flusso di aria calda a 60°C.

Il dosaggio del detergente avviene in modo completamente automatico, grazie a un serbatoio da 120 ml che va riempito solamente una volta al mese, mentre il sistema Liquid Separation Motor protegge il motore interno dal reflusso dell’acqua sporca, allungandone la durata nel tempo. Sulla parte superiore del dispositivo è presente un display che mostra la percentuale di batteria residua e la modalità selezionata, insieme a un indicatore a tre colori che segnala in tempo reale il livello di sporcizia rilevato sul pavimento.

La batteria integrata garantisce un’autonomia fino a 40 minuti, sufficiente per pulire a fondo un’abitazione di oltre 200 metri quadri. Il dispositivo integra inoltre un filtro HEPA e antibatterico e può essere gestito tramite app dedicata, per personalizzare le impostazioni di pulizia e monitorare lo stato del dispositivo in tempo reale, anche da remoto.

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