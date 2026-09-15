Dreame, la lavapavimento costa poco: sconto mai visto prima

La lavapavimenti e aspirapolvere dreame H12 Pro Ultra è in offerta con uno sconto del 40% e la puoi pagare in 5 rate a tasso zero. Lava e aspira contemporaneamente.

dreame

La pulizia quotidiana della propria abitazione può creare problemi, soprattutto se si è tutto il tempo fuori per lavoro. Per questo motivo bisogna dotarsi dei migliori prodotti che offre la tecnologia, come ad esempio una lavapavimenti e aspirapolvere in grado sia di aspirare tutta la polvere sia di lavare il pavimento. Come ad esempio la dreame H12 Pro Ultra disponibile da oggi in promo su Amazon con un super sconto del 40% che fa scendere il prezzo al minimo storico e risparmi ben 120 euro. Un prezzo accessibile a molti e che diventa ancora più conveniente grazie alla possibilità di dilazionare il pagamento in 5 rate a tasso zero. Condizioni che solo la piattaforma di e-commerce sa assicurare. Questo elettrodomestico 2 in 1 è dotato di tecnologie avanzate e permette di aspirare e lavare in un unico passaggio. Un vero toccasana per chi vuole avere la casa sempre pulita, ma con il minimo sforzo.

dreame H12 Pro Ultra 179,00 € -40% 299,00 € Risparmi 120,00 € Acquista su Amazon

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dreame H12 Pro Ultra: prezzo, offerta e sconto Amazon

Prezzo imperdibile per la lavapavimenti dreame H12 Pro Ultra. Con l’offerta lampo di Amazon la trovi a 179 euro con uno sconto del 40% su quello di listino. Il risparmio netto è di 120 euro e hai anche la possibilità di dilazionare il pagamento in 5 rate da 35,80 euro al mese utilizzando il servizio presente nella pagina prodotto. Le scorte sono limitate, quindi ti consigliamo di approfittarne il prima possibile.

Disponibilità immediata e consegna garantita in un paio di giorni. Essendo venduto e spedito da Amazon hai a disposizione i classici quattordici giorni di tempo per effettuare il reso gratuito.

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dreame H12 Pro Ultra: le caratteristiche tecniche

Rapporto qualità-prezzo elevatissimo per la lavapavimenti dreame H12 Pro Ultra. Un modello progettato per un utilizzo quotidiano e in grado di assicurare una grande potenza di aspirazione e un lavaggio professionale del pavimento. La dreame H12 Pro Ultra è equipaggiata con un motore ad alte prestazioni capace di generare una potenza di aspirazione fino a 16.000 Pa, sufficiente a gestire sia lo sporco secco sia quello umido in un solo passaggio. Grazie a un sensore avanzato, il dispositivo regola automaticamente la potenza di aspirazione in base al livello di sporco rilevato, ottimizzando efficienza energetica e risultati di pulizia.

Al termine di ogni sessione, la spazzola viene risciacquata e disinfettata con acqua calda a 60°C, per poi essere asciugata con 30 minuti di aria calda, così da eliminare l’umidità e prevenire cattivi odori. Un raschietto flessibile dal design simile a un pettine elimina l’acqua sporca e taglia in modo intelligente i grovigli di peli e capelli, mentre la spazzola pulisce i bordi su entrambi i lati, adattandosi perfettamente a battiscopa e angoli.

Sono disponibili 3 modalità di funzionamento: Automatica per la pulizia quotidiana, Ultra per una pulizia più profonda e Aspirazione per rimuovere anche lo sporco liquido. Un ampio display LED mostra in tempo reale batteria residua, stato del pavimento e funzionamento del dispositivo, con la possibilità di gestire alcune funzioni anche tramite comandi vocali.

Il serbatoio dell’acqua pulita e quello dell’acqua sporca garantiscono meno interruzioni durante la pulizia, mentre la batteria assicura fino a 35 minuti di autonomia continua, sufficienti per pulire fino a 200 m² con una singola carica. Il motore brushless e il canale dell’aria ottimizzato riducono il rumore durante l’utilizzo, mentre il rullo della spazzola genera trazione in avanti per facilitare lo spostamento del dispositivo. Un elettrodomestico multifunzione che ti semplifica la vita e che da oggi trovi a un prezzo stracciato.

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