La lavapavimenti e aspirapolvere DREAME H12 Pro Ultra è in promo con uno sconto del 40% e fai un super affare. Scopri le caratteristiche.

DREAME

Per essere il prodotto più venduto su Amazon della tua categoria devi avere delle caratteristiche ben precise: in primis caratteristiche e funzioni avanzate, ma anche un prezzo speciale. Ed è quello che troviamo nella lavapavimenti e aspirapolvere DREAME H12 Pro Ultra. Da oggi, infatti, è disponibile su Amazon con uno sconto del 40% che fa scendere il prezzo al minimo storico e risparmi ben 120 euro su quello di listino. Le condizioni d’acquisto sono impreziosite anche dalla possibilità di dilazionare il pagamento in 5 rate a tasso zero. Questo elettrodomestico 2 in 1 permette sia di lavare il pavimento sia di raccogliere tutto lo sporco per una pulizia completa dell’abitazione. Grazie al design flessibile si piega di 180 gradi e pulisce anche sotto i mobili. Affrettati: è la più venduta su Amazon e le scorte sono limitate.

DREAME H12 Pro Ultra

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DREAME H12 Pro Ultra: prezzo, offerta e sconto Amazon

Offerta speciale per la lavapavimenti e aspirapolvere DREAME H12 Pro Ultra. Solo per pochissimo la trovi su Amazon a un prezzo di 179 euro grazie allo sconto del 40% presente su Amazon. Si tratta del minimo storico e risparmi ben 120 euro su quello di listino. Hai anche la possibilità di dilazionare il pagamento in 5 rate da 35,80 euro al mese, praticamente quanto un caffè al giorno.

La disponibilità dell’elettrodomestico è immediata e lo ricevi a casa nel giro di un paio di giorni. Essendo venduto e spedito da Amazon hai i classici quattordici giorni di tempo per effettuare il reso gratuito. Ti consigliamo di approfittarne il prima possibile: essendo il più venduto su Amazon nella sua categoria, le scorte potrebbero terminare da un momento all’altro.

DREAME H12 Pro Ultra

DREAME H12 Pro Ultra: le caratteristiche tecniche

Un elettrodomestico per la pulizia 2 in 1 di cui non potrai più fare a meno. La Dreame H12 Pro Ultra combina le funzioni di un potente aspirapolvere e di una lavapavimenti avanzata in un unico dispositivo senza fili. Una delle caratteristiche principali è la capacità di piegarsi completamente a 180° (Flat-to-Floor): grazie a un design flessibile, la lavapavimenti può scivolare completamente piatta sotto letti, divani e mobili bassi, raggiungendo aree precedentemente inaccessibili senza alcuna perdita di potenza o fuoriuscita di liquidi.

Spinta da un motore ad alta velocità, la Dreame H12 Pro Ultra genera una forza di aspirazione elevata, capace di eliminare in una sola passata sporco secco, liquidi densi e macchie incrostate. La spazzola ha un design per la pulizia da bordo a bordo su entrambi i lati, permettendo al rullo di arrivare a ridosso di pareti e battiscopa per non lasciare zone scoperte. Inoltre, il sensore intelligente rileva il livello di sporco sul pavimento e regola in autonomia la potenza d’aspirazione e il flusso dell’acqua, visualizzando lo stato della pulizia sul pratico display LED.

Il vero punto di forza di questo modello è la gestione automatizzata del post-pulizia tramite la sua stazione base. Una volta riposta, la lavapavimenti di Dreame attiva un ciclo di lavaggio del rullo con acqua calda, sciogliendo efficacemente unto e sporco profondo. Subito dopo, la base avvia una rapidissima asciugatura ad aria calda a 60°C che si completa in soli 30 minuti, eliminando sul nascere il rischio di muffe, batteri e cattivi odori.

DREAME H12 Pro Ultra