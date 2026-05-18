Dreame, la lavapavimenti top a prezzo stracciato: va comprata subito

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Dreame

Uno degli elettrodomestici che non può mancare nella propria abitazione è l’aspirapolvere, a maggior ragione se è anche in grado di lavare anche il pavimento. Negli ultimi anni la lavapavimenti sta prendendo sempre più piede nelle abitazioni delle famiglie italiane e il motivo è molto semplice: svolge due funzioni e assicura una pulizia maggiore. Se stavi cercando un elettrodomestico con queste caratteristiche, lo trovi oggi in promo su Amazon a un prezzo speciale. Parliamo della DREAME H12 Pro FlexReach disponibile con uno sconto del 26% e risparmi decine euro. Lo puoi anche pagare in 5 rate a tasso zero. Una lavapavimenti in grado di lavare qualsiasi pavimento e di piegarsi di 180 gradi e di passare sotto qualsiasi mobile. Una promo lampo che non devi farti sfuggire.

DREAME H12 Pro FlexReach

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DREAME H12 Pro FlexReach: prezzo, offerta e sconto Amazon

La lavapavimenti e aspirapolvere DREAME H12 Pro FlexReach è disponibile in promo con uno sconto del 26% e la paghi solamente 199 euro. Il risparmio netto su quello di listino è di 70 euro e approfitti del minimo storico. Hai anche la possibilità di dilazionare il pagamento in 5 rate da 39,80 euro al mese utilizzando il servizio Amazon presente nella pagina prodotto.

Acquistando l’elettrodomestico oggi lo ricevi a casa nel giro di un paio di giorni, e hai quattordici giorni di tempo per effettuare il reso gratuito, in modo da testarne tutte le funzionalità.

DREAME H12 Pro FlexReach

DREAME H12 Pro FlexReach: le caratteristiche tecniche

La DREAME H12 Pro FlexReach è la compagna ideale per le tue pulizie quotidiane. Non solo aspira la polvere con grande facilità, ma è anche in grado di lavare il pavimento. Un elettrodomestico due in uno di cui non puoi fare a meno. La caratteristica chiave che dà il nome a questo modello è la tecnologia FlexReach: grazie a un giunto flessibile integrato nel tubo, il dispositivo è in grado di piegarsi completamente a 180°, permettendoti di spingere la lavapavimenti fin sotto i mobili più bassi, i letti e i divani senza che tu debba mai chinarti o fare fatica.

Le prestazioni sono supportate da un motore ad alta velocità che genera una forza di aspirazione elevata, in grado di rimuovere istantaneamente liquidi, polvere, peli di animali e macchie ostinate in una sola passata. Il design della spazzola è studiato per la pulizia da bordo a bordo: il rullo arriva a pochissimi millimetri dal muro, garantendo una precisione chirurgica lungo i battiscopa e negli angoli ciechi. Inoltre, il sensore intelligente RPM rileva il livello di sporco sul pavimento in tempo reale e regola automaticamente la potenza di aspirazione e il flusso d’acqua, ottimizzando i consumi e l’autonomia della batteria.

Una volta riposta sulla sua base multifunzione, la Dreame H12 Pro FlexReach si occupa di tutto da sola. Attivando il ciclo automatico, la base effettua un accurato lavaggio del rullo con acqua calda, eliminando ogni residuo di sporco. Subito dopo, si avvia il sistema di asciugatura rapida ad aria calda a 60°C, che in soli 30 minuti asciuga completamente il mocio per prevenire la formazione di muffe, batteri e cattivi odori.

A completare il quadro c’è l’estrema facilità nella pulizia e manutenzione generale. I serbatoi dell’acqua pulita e sporca sono separati, capienti e progettati con un sistema di sgancio rapido che permette di svuotarli e risciacquarli in pochissimi secondi. Il rullo si rimuove con un semplice clic, rendendo l’intero sistema costantemente igienizzato e pronto per il prossimo utilizzo con il minimo sforzo manuale.

DREAME H12 Pro FlexReach