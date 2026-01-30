DREAME, questo aspirapolvere costa pochissimo: prezzo in picchiata

L'aspirapolvere e lavapavimenti DREAME G10 Pro è in promo con uno sconto che ti fa risparmiare centinaia di euro. Scopri le caratteristiche e funzioni.

Vuoi semplificare la pulizia quotidiana della tua abitazione? Abbiamo la promo che fa per te. Da oggi su Amazon trovi l’aspirapolvere e lavapavimenti 2 in 1 DREAME G10 Pro in offerta con un ottimo sconto del 31% che fa scendere il prezzo al minimo storico e risparmi più di 100 euro su quello di listino. Un’occasione lampo che può terminare da un momento all’altro e che non devi assolutamente farti sfuggire.

Questo elettrodomestico per la pulizia della tua abitazione ti fa risparmiare molto tempo ed è dotato di una doppia funzione: mentre aspira la polvere, lava il pavimento ed elimina le macchie di sporco secco. Dotato di una grande potenza di aspirazione, previene anche la formazione di muffa e batteri utilizzando un sistema di asciugatura dei rulli ad alta temperatura. Un aspirapolvere top che solo oggi trovi a un prezzo che lo fa diventare un vero best-buy.

DREAME G10 Pro: prezzo, offerta e sconto Amazon

Per una pulizia perfetta della tua abitazione, da oggi trovi l’aspirapolvere e lavapavimenti DREAME G10 Pro in promo a un prezzo di soli 159 euro con uno sconto del 31%. Il risparmio netto è di 110 euro e approfitti del minimo storico su quello di listino. Hai anche la possibilità di dilazionare il pagamento a rate utilizzando il servizio Cofidis che si attiva in fase di check-out.

La disponibilità dell’elettrodomestico è immediata e lo ricevi a nel giro di un paio di giorni. Per il reso gratuito, invece, hai come sempre quattordici giorni di tempo da quando ti viene consegnata. Essendo una promo a tempo, può terminare da un momento all’altro: approfittane subito.

DREAME G10 Pro: le caratteristiche tecniche

La soluzione definitiva per la pulizia domestica. L’aspirapolvere e lavapavimenti Dreame G10 Pro è capace di aspirare, lavare e asciugare i pavimenti in un unico passaggio, semplificando le pulizie quotidiane.

Il cuore tecnologico del dispositivo è il sistema di pulizia con acqua calda a 60°C, che scioglie efficacemente le macchie ostinate e igienizza la spazzola durante l’uso, garantendo che il lavaggio avvenga sempre con componenti puliti. Grazie al design Edge-to-Edge (da bordo a bordo) su entrambi i lati, il Dreame G10 Pro riesce a raggiungere con precisione battiscopa e angoli difficili, eliminando lo sporco dove altri dispositivi faticano ad arrivare. La potenza di aspirazione elevata lavora in sinergia con un sistema di rilevamento intelligente dello sporco, che adatta automaticamente la potenza e il flusso d’acqua in base alla necessità, ottimizzando i consumi e visualizzando lo stato della pulizia sul display LED integrato.

Una delle caratteristiche più innovative è il processo di manutenzione automatizzata: una volta riposto sulla base, il robot avvia un ciclo di autolavaggio e asciugatura con aria calda a 60°C, eliminando batteri e cattivi odori in soli 30 minuti. Per chi ha animali domestici, il Dreame G10 Pro integra uno speciale raschietto a pettine che previene il groviglio di peli e capelli attorno al rullo, mantenendo costanti le prestazioni di aspirazione. La manovrabilità è facilitata dal sistema di trazione assistita che rende il dispositivo leggero e facile da guidare, mentre i capienti serbatoi per l’acqua pulita e sporca assicurano un’autonomia sufficiente per coprire ampie superfici senza interruzioni.

