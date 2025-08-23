Editor e copywriter, ha collaborato con importanti realtà editoriali italiane e si occupa principalmente di tecnologia, in tutte le sue forme. Appassionato di viaggi, vive tra Napoli e la Grecia.

Meta ha introdotto la funzione di doppiaggio automatico dei Reel su Facebook e su Instagram, ecco come funziona questo nuovo tool AI per i social

Ascannio / Shutterstock.com

In sintesi

Meta introduce il doppiaggio automatico con AI nei Reel di Facebook e Instagram, con traduzione vocale e sincronizzazione labiale.

La funzione parte con inglese e spagnolo, arriverà in altre lingue e su Instagram sarà disponibile per tutti, su Facebook solo dai 1.000 follower.

Meta continua il processo di integrazione dell’intelligenza artificiale nelle sue applicazioni. Il nuovo passo di tale processo è stato annunciato in questi giorni. Per gli utenti ci sarà ora la possibilità di pubblicare Reel sfruttando il doppiaggio automatico dell’audio con anche la possibilità di sincronizzare il suono con il labiale di chi parla.

Questa novità sarà accessibile, sfruttando Meta AI, su Facebook e su Instagram. Non si tratta di una sorpresa: Meta aveva già annunciato la volontà di implementare una soluzione di questo tipo per abbattere le barriere linguistiche sulle sue piattaforme social. Andiamo a scoprire i dettagli.

Meta AI doppia i Reel

Il nuovo strumento di traduzione che sfrutta Meta AI sarà molto semplice da utilizzare. Al momento della pubblicazione di un nuovo Reel, infatti, gli utenti possono scegliere di attivare l’opzione “Traduci voci con Meta AI” che sarà inclusa nel menu che appare prima della condivisione del nuovo contenuto.

C’è anche l’opzione di attivare la sincronizzazione del labiale, in modo da rendere ancora più naturale il contenuto doppiato dall’intelligenza artificiale. Il risultato dell’intervento dell’AI potrà essere revisionato, spuntando l’apposita opzione, prima della pubblicazione del Reel. In questo modo, l’utente potrà verificare la resa del contenuto e decidere se procedere o meno con la pubblicazione.

I Reel doppiati appariranno nei feed degli utenti con la lingua preferita. Di conseguenza, un utente americano vedrà un Reel pubblicato in spagnolo e tradotto con l’AI direttamente in inglese ma potrà scegliere di passare all’audio originale in qualsiasi momento. Tutti i contenuti doppiati dall’AI saranno contrassegnati da un apposito tag.

Chi può usare il doppiaggio con l’AI

Per il momento, la funzione di traduzione di Meta AI è in fase di distribuzione ed è limitata al doppiaggio da inglese a spagnolo e viceversa. In futuro, però, è prevista un’espansione globale del servizio, con sempre più lingue e con sempre più utenti coinvolti.

Bisogna sottolineare, inoltre, che su Instagram sarà possibile utilizzare il tool di traduzione e doppiaggio con l’intelligenza artificiale con qualsiasi account pubblico. Su Facebook, invece, i creatori di contenuti dovranno avere almeno 1.000 follower per poter accedere a questo sistema.

Per il supporto all’italiano e la disponibilità per i creator del nostro Paese sarà necessario attendere qualche settimana o, al massimo, qualche mese. Meta ha tutta l’intenzione di implementare l’intelligenza artificiale in modo completo nelle sue piattaforme social e anche in Italia sarà possibile sfruttare le funzionalità introdotte in altri mercati.