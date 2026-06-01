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Beurer BiteX Max, dispositivo dopopuntura termico con superficie riscaldante estesa, batteria USB-C e luce integrata è in sconto del 38%.

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Zanzare, vespe e altri insetti possono rovinare una serata all’aperto o una vacanza, soprattutto se il prurito ti perseguita per ore. In questo momento il Beurer BiteX Max è disponibile con uno sconto del 38%, una soluzione pratica e compatta per alleviare rapidamente prurito e gonfiore dopo le punture, senza ricorrere a creme o lozioni chimiche.

Beurer BiteX Max

Questo dopopuntura utilizza un trattamento termico mirato che agisce localmente sulla pelle per ridurre il fastidio dopo punture di zanzare, vespe, api e altri insetti. La superficie riscaldante ampliata con anello termico più grande permette di coprire zone più estese o interessate da più punture, mentre la batteria ricaricabile USB-C offre fino a circa 500 applicazioni con una sola ricarica. La luce integrata semplifica l’utilizzo al buio, rendendolo ideale per campeggio, viaggi e serate all’aperto, e i due programmi di trattamento da 3 e 6 secondi lo rendono adatto sia alle pelli sensibili sia alle situazioni più intense.

Beurer BiteX Max in offerta: sconto del 38% sul dopopuntura termico

Il Beurer BiteX Max è proposto a 27,99€ grazie a uno sconto del 38%, una cifra competitiva per un dispositivo dopopuntura avanzato con batteria ricaricabile e funzioni pensate per l’uso quotidiano e in viaggio. Parliamo di un prodotto di fascia accessibile, che offre caratteristiche spesso assenti nei classici stick a batteria usa e getta. Trattandosi di un acquisto gestito tramite la piattaforma, puoi approfittare di tutti i consueti vantaggi di consegna rapida e reso in linea con le politiche standard. All’interno della pagina prodotto, dove il Beurer BiteX Max è disponibile con uno sconto del 38%, puoi verificare in tempo reale eventuali variazioni di prezzo o ulteriori promozioni.

Il dopopuntura elettronico con la superficie riscaldante estesa e la luce integrata

Se ogni estate ti ritrovi a combattere con punture multiple e fastidio persistente, un dopopuntura elettronico come questo può fare la differenza rispetto ai rimedi tradizionali.

Trattamento termico mirato senza sostanze chimiche : il calore localizzato aiuta ad alleviare rapidamente prurito e gonfiore, ideale per chi vuole evitare creme o lozioni sulla pelle.

: il calore localizzato aiuta ad alleviare rapidamente prurito e gonfiore, ideale per chi vuole evitare creme o lozioni sulla pelle. Superficie riscaldante ampliata con anello termico più grande : copre aree più estese o interessate da più punture, così non devi ripetere il trattamento punto per punto.

: copre aree più estese o interessate da più punture, così non devi ripetere il trattamento punto per punto. Batteria ricaricabile USB-C con fino a circa 500 applicazioni : lo ricarichi come uno smartphone e ti dimentichi delle batterie usa e getta, perfetto da tenere sempre nello zaino o in valigia.

: lo ricarichi come uno smartphone e ti dimentichi delle batterie usa e getta, perfetto da tenere sempre nello zaino o in valigia. Luce integrata BiteSpotLight : illumina la zona da trattare per un’applicazione precisa anche al buio, utile in campeggio, in giardino o durante le serate all’aperto.

: illumina la zona da trattare per un’applicazione precisa anche al buio, utile in campeggio, in giardino o durante le serate all’aperto. Due programmi di trattamento da 3 e 6 secondi: puoi scegliere una modalità più delicata per pelli sensibili o bambini e una più intensa per punture particolarmente fastidiose.

Beurer BiteX Max

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Beurer BiteX Max con sconto del 38%: approfitta subito dell’offerta lampo prima che le scorte finiscano.

FAQ Come funziona il Beurer BiteX Max contro il prurito da punture di insetti? Utilizza un trattamento termico mirato che, applicato per pochi secondi sulla zona interessata, aiuta a ridurre rapidamente prurito e gonfiore. Quante applicazioni posso fare con una ricarica del Beurer BiteX Max? Con la batteria ricaricabile USB-C puoi effettuare fino a circa 500 applicazioni prima di doverlo ricaricare. Il Beurer BiteX Max è adatto per più punture nella stessa area? Sì, la superficie riscaldante ampliata con anello termico più grande è pensata proprio per trattare aree estese o con più punture. Posso usare il Beurer BiteX Max al buio o in campeggio? Sì, grazie alla luce integrata BiteSpotLight puoi individuare facilmente la zona da trattare anche al buio, ideale per campeggio e serate all’aperto.