Beurer BiteX Max, l’accessorio contro le punture perfetto per l’estate
Beurer BiteX Max, dispositivo dopopuntura termico con superficie riscaldante estesa, batteria USB-C e luce integrata è in sconto del 38%.
Zanzare, vespe e altri insetti possono rovinare una serata all’aperto o una vacanza, soprattutto se il prurito ti perseguita per ore. In questo momento il Beurer BiteX Max è disponibile con uno sconto del 38%, una soluzione pratica e compatta per alleviare rapidamente prurito e gonfiore dopo le punture, senza ricorrere a creme o lozioni chimiche.
Questo dopopuntura utilizza un trattamento termico mirato che agisce localmente sulla pelle per ridurre il fastidio dopo punture di zanzare, vespe, api e altri insetti. La superficie riscaldante ampliata con anello termico più grande permette di coprire zone più estese o interessate da più punture, mentre la batteria ricaricabile USB-C offre fino a circa 500 applicazioni con una sola ricarica. La luce integrata semplifica l’utilizzo al buio, rendendolo ideale per campeggio, viaggi e serate all’aperto, e i due programmi di trattamento da 3 e 6 secondi lo rendono adatto sia alle pelli sensibili sia alle situazioni più intense.
Beurer BiteX Max in offerta: sconto del 38% sul dopopuntura termico
Il Beurer BiteX Max è proposto a 27,99€ grazie a uno sconto del 38%, una cifra competitiva per un dispositivo dopopuntura avanzato con batteria ricaricabile e funzioni pensate per l’uso quotidiano e in viaggio. Parliamo di un prodotto di fascia accessibile, che offre caratteristiche spesso assenti nei classici stick a batteria usa e getta. Trattandosi di un acquisto gestito tramite la piattaforma, puoi approfittare di tutti i consueti vantaggi di consegna rapida e reso in linea con le politiche standard. All’interno della pagina prodotto, dove il Beurer BiteX Max è disponibile con uno sconto del 38%, puoi verificare in tempo reale eventuali variazioni di prezzo o ulteriori promozioni.
Il dopopuntura elettronico con la superficie riscaldante estesa e la luce integrata
Se ogni estate ti ritrovi a combattere con punture multiple e fastidio persistente, un dopopuntura elettronico come questo può fare la differenza rispetto ai rimedi tradizionali.
- Trattamento termico mirato senza sostanze chimiche: il calore localizzato aiuta ad alleviare rapidamente prurito e gonfiore, ideale per chi vuole evitare creme o lozioni sulla pelle.
- Superficie riscaldante ampliata con anello termico più grande: copre aree più estese o interessate da più punture, così non devi ripetere il trattamento punto per punto.
- Batteria ricaricabile USB-C con fino a circa 500 applicazioni: lo ricarichi come uno smartphone e ti dimentichi delle batterie usa e getta, perfetto da tenere sempre nello zaino o in valigia.
- Luce integrata BiteSpotLight: illumina la zona da trattare per un’applicazione precisa anche al buio, utile in campeggio, in giardino o durante le serate all’aperto.
- Due programmi di trattamento da 3 e 6 secondi: puoi scegliere una modalità più delicata per pelli sensibili o bambini e una più intensa per punture particolarmente fastidiose.
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Beurer BiteX Max con sconto del 38%: approfitta subito dell’offerta lampo prima che le scorte finiscano.
FAQ
Utilizza un trattamento termico mirato che, applicato per pochi secondi sulla zona interessata, aiuta a ridurre rapidamente prurito e gonfiore.
Con la batteria ricaricabile USB-C puoi effettuare fino a circa 500 applicazioni prima di doverlo ricaricare.
Sì, la superficie riscaldante ampliata con anello termico più grande è pensata proprio per trattare aree estese o con più punture.
Sì, grazie alla luce integrata BiteSpotLight puoi individuare facilmente la zona da trattare anche al buio, ideale per campeggio e serate all’aperto.
Il presente articolo è stato redatto con l’ausilio di sistemi di intelligenza artificiale e con una successiva verifica e valutazione umana.