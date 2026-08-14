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Beurer BiteX Max, dopopuntura termico con superficie riscaldante estesa, batteria USB-C e luce integrata è in offerta con sconto del 49%.

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Punture di zanzare e insetti che rovinano serate all’aperto, vacanze e giornate in giardino sono un classico dell’estate. Per chi cerca una soluzione rapida e senza creme appiccicose, il Beurer BiteX Max è disponibile con uno sconto del 49%, offrendo un trattamento mirato contro prurito e gonfiore tramite calore, senza l’uso di sostanze chimiche.

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Questo dopopuntura utilizza una superficie riscaldante ampliata, con un anello termico più grande che copre zone più estese della pelle, ideale quando si hanno più punture ravvicinate. La batteria ricaricabile USB-C garantisce fino a circa 500 applicazioni per ogni ricarica, rendendolo pratico e sostenibile rispetto ai dispositivi a batterie usa e getta. La luce integrata BiteSpotLight permette di individuare con precisione la zona da trattare anche al buio, perfetta per campeggio, viaggi e serate all’aperto. I due programmi da 3 e 6 secondi permettono di adattare il trattamento a pelli sensibili o a punture più intense, mantenendo un utilizzo semplice e immediato.

Beurer BiteX Max in offerta su Amazon: sconto del 49% sul dopopuntura termico

In questo periodo il Beurer BiteX Max viene proposto a 22,99€ con uno sconto del 49% sul prezzo di listino, una cifra molto competitiva per un dopopuntura elettronico con batteria ricaricabile e superficie riscaldante estesa. Considerate le sue funzioni avanzate rispetto ai classici stick o dispositivi a batterie usa e getta, il rapporto qualità/prezzo risulta particolarmente interessante per chi vive spesso all’aperto o viaggia di frequente. Grazie alla ricarica via USB-C non servono batterie di ricambio, e l’ampia autonomia riduce la necessità di ricariche frequenti, rendendolo una soluzione pratica da tenere sempre nello zaino o in borsa.

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Il dopopuntura Beurer con la superficie riscaldante estesa e la luce integrata

Se sei stanco di spray e creme che ungono e devi portare sempre con te, un dopopuntura termico può essere la soluzione definitiva per gestire il fastidio delle punture in modo rapido e pulito. Il Beurer BiteX Max punta proprio su questo, unendo calore mirato e praticità d’uso per accompagnarti in ogni uscita all’aperto.

Sollievo rapido da prurito grazie al trattamento termico mirato che interviene direttamente sulla zona colpita da punture di zanzare, vespe, api e altri insetti, senza ricorrere a sostanze chimiche: ideale per chi ha la pelle delicata o vuole ridurre l’uso di prodotti topici.

grazie al trattamento termico mirato che interviene direttamente sulla zona colpita da punture di zanzare, vespe, api e altri insetti, senza ricorrere a sostanze chimiche: ideale per chi ha la pelle delicata o vuole ridurre l’uso di prodotti topici. Superficie riscaldante ampliata con anello termico più grande rispetto ai dispositivi standard, pensata per coprire aree più estese o più punture ravvicinate, così non devi ripetere l’applicazione in tanti punti separati.

con anello termico più grande rispetto ai dispositivi standard, pensata per coprire aree più estese o più punture ravvicinate, così non devi ripetere l’applicazione in tanti punti separati. Batteria ricaricabile USB-C che elimina le batterie usa e getta: la ricarica è semplice con lo stesso cavo che usi per molti altri dispositivi e l’autonomia fino a circa 500 applicazioni per ciclo ti permette di affrontare viaggi, vacanze e weekend fuori porta senza pensieri.

che elimina le batterie usa e getta: la ricarica è semplice con lo stesso cavo che usi per molti altri dispositivi e l’autonomia fino a circa 500 applicazioni per ciclo ti permette di affrontare viaggi, vacanze e weekend fuori porta senza pensieri. Luce integrata BiteSpotLight che illumina la zona da trattare e ti aiuta a posizionare il dispositivo con precisione anche al buio o in condizioni di scarsa illuminazione, perfetta in campeggio o in giardino di sera.

che illumina la zona da trattare e ti aiuta a posizionare il dispositivo con precisione anche al buio o in condizioni di scarsa illuminazione, perfetta in campeggio o in giardino di sera. Due programmi di trattamento con modalità da 3 secondi per pelli sensibili o per i primi utilizzi e modalità da 6 secondi per punture più intense, così ogni membro della famiglia può scegliere l’impostazione più adatta alle proprie esigenze.

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FAQ Come funziona il dopopuntura Beurer BiteX Max sulle punture di insetti? Utilizza il calore localizzato sulla zona interessata per alleviare rapidamente prurito e gonfiore senza sostanze chimiche. Il Beurer BiteX Max è adatto a pelli sensibili? Sì, dispone di un programma da 3 secondi pensato appositamente per pelli sensibili o per i primi utilizzi. Quante applicazioni permette la batteria del Beurer BiteX Max? La batteria ricaricabile USB-C offre fino a circa 500 applicazioni per ogni ricarica completa. Si può usare il Beurer BiteX Max al buio? Sì, integra la luce BiteSpotLight che illumina la zona da trattare per un’applicazione precisa anche al buio.

Il presente articolo è stato redatto con l’ausilio di sistemi di intelligenza artificiale e con una successiva verifica e valutazione umana.