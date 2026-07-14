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Il dopopuntura Beurer BiteX Go oggi al 40% di sconto: approfittane

Beurer BiteX Go, dopopuntura compatto per punture di insetti con calore localizzato, attacco USB-C e luce integrata è in sconto del 40%.

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Dopopuntura Beurer BiteX Go collegato a smartphone via USB-C Amazon

Le punture di zanzare e altri insetti possono rovinare una serata all’aperto o una vacanza, soprattutto quando il prurito non dà tregua e non hai con te creme o spray. In questo momento il Beurer BiteX Go è disponibile con uno sconto del 40%, una soluzione tascabile che sfrutta il calore localizzato per darti sollievo rapidamente e senza prodotti chimici.

Questo dopopuntura è pensato per essere sempre pronto all’uso: si collega direttamente allo smartphone tramite porta USB-C, non richiede batterie né ricariche e può seguirti ovunque grazie al formato compatto con attacco per portachiavi. I due programmi di trattamento permettono di adattare l’intensità al tipo di pelle e alla puntura, mentre la luce integrata rende semplice individuare il punto esatto anche al buio, a casa come in campeggio.

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Beurer BiteX Go in offerta su Amazon con sconto del 40%

In questo periodo puoi portarti a casa il Beurer BiteX Go a soli 17,99€, approfittando di uno sconto del 40% sul prezzo di listino. Un prezzo particolarmente competitivo per un dispositivo medico compatto che non richiede batterie, funziona via USB-C e integra anche una luce dedicata per l’utilizzo al buio. Se fai spesso viaggi, campeggio o semplici uscite serali all’aperto, avere il Beurer BiteX Go in sconto del 40% sempre agganciato al portachiavi può fare la differenza tra una puntura fastidiosa e un fastidio risolto in pochi secondi.

Il dopopuntura compatto con il trattamento termico mirato e la luce integrata

Chi è spesso punto da zanzare, api o vespe sa quanto sia importante intervenire subito per limitare prurito e fastidio. Questo dopopuntura nasce proprio per rendere il gesto rapido e preciso, sfruttando solo il calore localizzato e senza ricorrere a lozioni o stick.

  • Trattamento termico contro prurito e fastidio: il calore mirato agisce direttamente sulla zona della puntura, riducendo rapidamente i sintomi dopo morsi di zanzare e altri insetti, ideale per chi cerca una soluzione senza sostanze chimiche.
  • Connessione USB-C senza batterie: si collega allo smartphone tramite porta USB-C e funziona subito, così non devi preoccuparti di ricariche, pile di ricambio o cavi aggiuntivi, perfetto per l’uso in viaggio o fuori casa.
  • Due programmi di utilizzo: la modalità da 3 secondi è adatta alle pelli sensibili o ai primi utilizzi, mentre quella da 6 secondi offre un trattamento più intenso per punture particolarmente fastidiose, così puoi adattare l’azione alle tue esigenze.
  • Luce integrata BiteSpotLight: l’illuminazione dedicata ti aiuta a individuare con precisione il punto esatto della puntura anche in condizioni di scarsa luce, utile di notte in camera, in tenda o durante le serate all’aperto.
  • Formato ultracompatto sempre con te: design leggero con attacco per portachiavi e chiusura anti-smarrimento, pensato per essere sempre a portata di mano nello zaino, nella borsa o insieme alle chiavi.

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FAQ

Il Beurer BiteX Go funziona senza batterie o ricarica?

Sì, il Beurer BiteX Go si alimenta direttamente tramite la porta USB-C dello smartphone e non richiede batterie.

Su quali insetti è efficace il dopopuntura Beurer BiteX Go?

Il Beurer BiteX Go è indicato per ridurre i sintomi dopo punture e morsi di insetti come zanzare, api e vespe.

Esistono più modalità di utilizzo per il Beurer BiteX Go?

Sì, sono presenti due programmi: 3 secondi per pelli sensibili o primo utilizzo e 6 secondi per applicazioni standard.

Il Beurer BiteX Go è comodo da portare in viaggio?

Sì, è ultracompatto, leggero e dotato di attacco per portachiavi con chiusura anti-smarrimento, ideale per viaggio e campeggio.

Il presente articolo è stato redatto con l’ausilio di sistemi di intelligenza artificiale e con una successiva verifica e valutazione umana.

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