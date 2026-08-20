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Amazon Fire TV Stick 4K Select, dongle per lo streaming con 4K HDR10+, accesso alle principali app e controlli vocali Alexa è in sconto del 45%.

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Serate passate a saltare tra canali e decoder lenti possono trasformare anche il miglior film in una perdita di tempo. Con Amazon Fire TV Stick 4K Select puoi trasformare qualsiasi TV con porta HDMI in una smart TV completa, oggi con uno sconto del 45% che rende l’upgrade del tuo salotto molto più accessibile.

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Questa chiavetta HDMI è pensata per offrirti streaming in 4K Ultra HD con supporto HDR10+, così film, serie TV e sport risultano più nitidi e con colori più vividi. L’interfaccia di Fire TV ti permette di ritrovare in pochi secondi i contenuti che ti interessano, con suggerimenti personalizzati e la comodità di Alexa integrata per cercare e avviare programmi con la voce, controllare il meteo o gestire i dispositivi di casa intelligente compatibili.

Amazon Fire TV Stick 4K Select in offerta: sconto del 45% a 29,99€

In questo momento Amazon Fire TV Stick 4K Select è proposta a 29,99€ grazie allo sconto del 45%, un prezzo decisamente aggressivo per un dispositivo 4K HDR10+ di questa categoria. Rispetto ad altri dongle multimediali della stessa fascia, il rapporto qualità/prezzo è particolarmente interessante per chi vuole portare lo streaming in alta definizione su più TV di casa senza spendere troppo.

Con questo dispositivo hai un accesso immediato a Prime Video, Netflix, YouTube, Disney+, Apple TV, RaiPlay, Mediaset Infinity, NOW, Discovery+ e molte altre app, con la possibilità di trovare in un unico hub centinaia di migliaia di film ed episodi TV, inclusi contenuti gratuiti supportati da annunci. L’installazione è semplificata: ti basta collegare la chiavetta alla porta HDMI del televisore e connetterla al Wi-Fi per iniziare a guardare i tuoi contenuti preferiti in pochi minuti.

Per chi desidera qualcosa in più del semplice streaming, Fire TV Stick 4K Select permette anche di giocare via cloud a titoli di alto profilo come Forza Motorsport, Starfield o Palworld tramite Xbox Game Pass Ultimate, senza bisogno di una console fisica. Inoltre, grazie all’integrazione con Alexa puoi abbassare le luci, controllare il meteo o gestire dispositivi smart compatibili direttamente dal divano, usando solo la voce.

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Il dongle per lo streaming con il 4K Ultra HD e il supporto HDR10+

Se sei stanco di un’esperienza TV limitata ai canali tradizionali o a un vecchio decoder, questo dongle ti permette di concentrare tutto lo streaming in un solo dispositivo compatto e facile da usare.

Streaming in 4K Ultra HD con HDR10+ : immagini più nitide, colori più profondi e una resa migliore nelle scene scure, ideale per film e serie in alta qualità sul tuo TV.

: immagini più nitide, colori più profondi e una resa migliore nelle scene scure, ideale per film e serie in alta qualità sul tuo TV. Accesso unificato alle principali piattaforme : avere Prime Video, Netflix, Disney+, YouTube, RaiPlay, Mediaset Infinity, NOW, Discovery+ e altre app in un unico menu riduce il tempo perso a cambiare sorgente o dispositivo.

: avere Prime Video, Netflix, Disney+, YouTube, RaiPlay, Mediaset Infinity, NOW, Discovery+ e altre app in un unico menu riduce il tempo perso a cambiare sorgente o dispositivo. Alexa integrata : puoi cercare contenuti, avviare app, controllare il meteo o la smart home compatibile semplicemente usando la voce, senza dover digitare con il telecomando.

: puoi cercare contenuti, avviare app, controllare il meteo o la smart home compatibile semplicemente usando la voce, senza dover digitare con il telecomando. Installazione rapida : si collega alla porta HDMI del televisore e al Wi-Fi, senza cavi complessi o configurazioni lunghe, perfetto anche per chi non è esperto di tecnologia.

: si collega alla porta HDMI del televisore e al Wi-Fi, senza cavi complessi o configurazioni lunghe, perfetto anche per chi non è esperto di tecnologia. Cloud gaming con Xbox Game Pass Ultimate : se hai l’abbonamento, puoi giocare a titoli AAA in streaming direttamente su Fire TV Stick 4K Select, evitando l’acquisto di una console separata.

: se hai l’abbonamento, puoi giocare a titoli AAA in streaming direttamente su Fire TV Stick 4K Select, evitando l’acquisto di una console separata. Controllo dei dispositivi per Casa Intelligente compatibili: usare la TV come hub per le luci e altri dispositivi smart rende la gestione della casa più immediata, soprattutto la sera dal divano.

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Amazon Fire TV Stick 4K Select, approfitta ora dell’offerta lampo al 45% prima che le scorte si esauriscano.

FAQ Amazon Fire TV Stick 4K Select funziona su qualsiasi televisore? Sì, basta che il televisore abbia una porta HDMI libera e una connessione Wi-Fi disponibile. Posso usare Fire TV Stick 4K Select senza abbonamenti a pagamento? Sì, puoi accedere a molte app gratuite supportate da annunci, ma per servizi come Netflix o Disney+ serve l’abbonamento. Serve una console per giocare con Xbox Game Pass su Fire TV Stick 4K Select? No, con l’abbonamento Xbox Game Pass Ultimate puoi giocare via cloud direttamente su Fire TV Stick. Alexa su Fire TV Stick 4K Select può controllare la casa intelligente? Sì, può gestire dispositivi per Casa Intelligente compatibili, ad esempio luci o prese smart.

Il presente articolo è stato redatto con l’ausilio di sistemi di intelligenza artificiale e con una successiva verifica e valutazione umana.