Domicilio digitale dei professionisti: da INI-PEC a INAD il trasferimento è automatico

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Il domicilio digitale di chi è iscritto a un albo professionale passa automaticamente anche in INAD. Ecco cosa prevede la norma e cosa cambia.

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Per le centinaia di migliaia di professionisti dotati di PEC registrata negli elenchi INI-PEC (che, ricordiamolo, viene utilizzata anche come domicilio digitale) scatta il trasferimento automatico all’interno dell’INAD (acronimo di Indice Nazionale dei Domicili Digitali).

A darne notizia è il Ministero delle Imprese e del Made in Italy (MIMIT) che, in una nota congiunta con l’Agenzia per l’Italia Digitale (l’AgID, per intendersi), spiega quelle che saranno le modalità e gli effetti del trasferimento.

Trasferimento indirizzi PEC nell’INAD: cosa prevede la norma

Il trasferimento automatico è disciplinato dall’articolo 6-quater, comma 2, del Codice dell’Amministrazione Digitale (CAD) e coinvolge tutti gli indirizzi già registrati in INI-PEC, l’Indice nazionale degli indirizzi di posta elettronica certificata riservato a imprese e professionisti.

In pratica, l’indirizzo PEC di un professionista iscritto a un ordine o collegio continua a essere presente in INI-PEC, ma viene automaticamente riversato anche in INAD, senza che sia necessaria alcuna azione da parte dell’interessato.

Cosa prevede la norma

Il trasferimento automatico è disciplinato dall’articolo 6-quater, comma 2, del Codice dell’Amministrazione Digitale (CAD) e coinvolge tutti gli indirizzi già registrati in INI-PEC, l’Indice nazionale degli indirizzi di posta elettronica certificata riservato a imprese e professionisti.

In pratica, l’indirizzo PEC di un professionista iscritto a un ordine o collegio continua a essere presente in INI-PEC, ma viene automaticamente riversato anche in INAD, senza che sia necessaria alcuna azione da parte dell’interessato.

Cosa cambia per i professionisti: gli effetti sulla sfera professionale e sulla sfera privata

La novità annunciata non è un mero dispositivo tecnico, ma potrà avere un impatto non indifferente nella quotidianità di tutti i professionisti coinvolti. Gli indirizzi PEC registrati nell’INAD sono a tutti gli effetti i domicili digitali degli intestatari: qui vengono consegnati cartelle e avvisi di pagamento dell’Agenzia delle Entrate – Riscossione, comunicazioni dagli Enti Locali e molto altro ancora.

In concreto, significa che le Pubbliche Amministrazioni potranno inviare alla PEC professionale anche notifiche di natura privata — multe, certificati, atti giudiziari — con pieno valore legale, esattamente come se fosse stata inviata una raccomandata con ricevuta di ritorno.

Per questo motivo è consigliabile:

verificare il proprio domicilio digitale su INAD, accedendo alla piattaforma domiciliodigitale.gov.it;

valutare se mantenere lo stesso indirizzo per la sfera privata o se sia preferibile designarne uno alternativo, separando i due ambiti;

sfruttare il periodo transitorio per valutare se è il caso di eleggere un nuovo domicilio digitale

La norma, infatti, concede un periodo di transizione di 30 giorni nel corso del quale il professionista può scegliere di mantenere sì il proprio indirizzo PEC professionale e affiancarlo a uno privato, da eleggere a proprio domicilio digitale. Trascorso questo periodo, varrà il silenzio/assenso.

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