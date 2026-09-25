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Frigoriferi e lavastoviglie arrivano sul suo schermo: così un tecnico ha trasformato le riparazioni in un lavoro da remoto

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Un tecnico della Carolina del Sud ha trasformato la riparazione di elettrodomestici in un’attività da remoto capace di rendere fino a 15.000 dollari al mese.

Matthew Rankin lavora su JustAnswer con risposte standard, verifiche tecniche rapide e una selezione mirata delle richieste più semplici e frequenti.

Il modello convince perché fa risparmiare sui costi di uscita e di diagnosi, ma richiede lunghe ore al computer, autonomia fiscale e molta pazienza.

Il frigorifero che smette di raffreddare, la lavastoviglie con un codice incomprensibile sul display, l’asciugatrice che resta ferma alla pressione del tasto: sono i guasti domestici più comuni e, per un tecnico della Carolina del Sud, sono diventati la base di un’attività da remoto che arriva a 15.000 dollari al mese.

La notizia, circolata velocemente su Reddit e su diverse testate online, riguarda Matthew Rankin, 52enne che ripara elettrodomestici da un quarto di secolo ma che da qualche anno… lo fa senza uscire di casa, con due monitor, un telefono e un metodo di lavoro che somiglia parecchio alla logica delle FAQ (domande frequenti) sempre più presenti sul web.

Dal furgone delle riparazioni online

Sembrerebbe proprio una di quelle storie da fuffaguru o da motivatori con intenzioni un po’ ambigue, eppure non è così: la storia di Rankin è stata raccontata anche da Business Insider, che ha raccontato come il percorso dell’uomo parta da lontano.

Prima era un meccanico di mezzi di terra nell’aeronautica militare statunitense, poi ha lavorato per quasi vent’anni come tecnico e assistente tecnico in due aziende statunitensi, infine, per sei anni, è stato responsabile della manutenzione in complessi residenziali e immobili commerciali.

Un lavoro fisico e logorante, che lo aveva portato a un passo dal burnout. E poi? Poi la svolta arriva con una pubblicità su Instagram, precisamente quella di JustAnswer, piattaforma che mette in contatto persone alle prese con un problema e professionisti verificati (medici, avvocati, meccanici, veterinari, tecnici) disponibili via chat o telefono.

Rankin si iscrive nel marzo 2022 e all’inizio ci dedica un paio d’ore la sera, qualche volta a settimana, più per curiosità che per convinzione. Dopo un mese si accorge di aver messo da parte un paio di migliaia di dollari. Da lì le ore aumentano: nel primo anno, lavorando ancora a tempo parziale, arriva a circa 90.000 dollari.

Dopo sei mesi di doppio binario aveva già rassegnato le dimissioni e adesso passa nove o dieci ore al giorno sulla piattaforma e dichiara entrate mensili tra i 10.000 e i 15.000 dollari.

Un file pieno di risposte già pronte

Il meccanismo che rende sostenibile un reddito del genere è legato alla natura stessa delle richieste: chi scrive a un tecnico online tende a porre sempre le stesse domande. Il frigo che non raffredda è un classico, e quando riguarda marchi noti come LG o Kenmore Rankin accetta la richiesta senza esitare.

Su uno dei due schermi tiene sempre aperto un lungo documento Word con risposte standard ai quesiti più ricorrenti e alle procedure di diagnosi più comuni: pgni testo pronto fa risparmiare minuti, e più minuti risparmiati significano più clienti gestiti nella stessa ora.

L’altro schermo serve per le verifiche rapide: numero di modello, disponibilità dei ricambi, schede tecniche. Per i casi più ostici Rankin è abbonato a forum specializzati che raccolgono documentazione dettagliata, una sorta di biblioteca di riserva quando l’esperienza personale non basta.

Parte del lavoro consiste anche nello scegliere: ogni richiesta può essere accettata o scartata, e Rankin evita di proposito elettrodomestici di fascia alta come Sub-Zero, Viking o Bosch, per i quali informazioni e pezzi di ricambio sono difficili da reperire in ottica fai da te.

Perché le persone pagano per una chat?

Il successo di questo modello si regge su un calcolo economico semplice: negli Stati Uniti quasi ogni intervento tecnico a domicilio prevede un costo di uscita anche solo per la diagnosi, e una consulenza a distanza può far risparmiare centinaia di dollari.

Chi si rivolge a Rankin è spesso un appassionato del fai da te, un tecnico alle prime armi o semplicemente qualcuno che vuole il parere di un esperto prima di chiamare l’assistenza. Gli interventi guidati a distanza coprono casi molto diversi: una lavatrice Whirlpool di venticinque anni con il sensore di velocità guasto, un pannello di controllo bloccato dalla sicurezza bambini, un diodo difettoso da sostituire in un forno a microonde.

Il rovescio della medaglia

Certo, la flessibilità ha un prezzo. Lavorare da casa significa restare davanti al computer per molte ore consecutive, perché le richieste arrivano quando arrivano e chi è offline le perde. Come lavoratore autonomo, Rankin deve poi gestire da solo tasse e assicurazione sanitaria, due voci che negli Stati Uniti pesano parecchio per chi rinuncia a una busta paga.

Serve anche una buona dose di pazienza nei rapporti umani: la clientela va dall’hobbista esperto a chi non dovrebbe mai impugnare un cacciavite, fino ai casi più bizzarri: una volta un utente si è rivolto a lui convinto che il proprio microonde registrasse le conversazioni domestiche per conto del governo.