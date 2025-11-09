Web content writer e curiosa ricercatrice di notizie, ha collaborato con blog e siti news a tema tech, per Libero Tecnologia si occupa della sezione Scienza Pop. La sua passione più grande? La fotografia.

Un rarissimo documento del Titanic torna alla luce e sarà messo all’asta in Inghilterra il prossimo 22 novembre. Si tratta della lista dei passeggeri di prima classe, uno dei pochi reperti originali sopravvissuti al naufragio del 1912. Il suo valore, stimato tra 50 e 80 mila sterline, testimonia non solo l’interesse storico che il Titanic continua a esercitare oltre cento anni dopo la tragedia, ma anche quello scientifico e culturale.

La scoperta del documento del Titanic

A più di un secolo dal disastro del 14 aprile 1912, quando il transatlantico Titanic affondò nelle acque gelide dell’Atlantico settentrionale dopo aver urtato un iceberg, un documento eccezionale riemerge dal passato. È una lista originale dei passeggeri di prima classe, appartenuta a Frederick Sutton, imprenditore britannico emigrato negli Stati Uniti e tra le oltre 1.500 vittime del naufragio.

Il foglio, consumato dal tempo e macchiato dall’acqua salata, è stato conservato nella borsa di tela che Sutton portava con sé durante il viaggio e che, miracolosamente, è sopravvissuta al disastro.

Il reperto verrà presentato all’asta dalla casa inglese Henry Aldridge and Son, specializzata nella vendita di cimeli del Titanic e di oggetti storici di grande valore.

Secondo gli esperti, è l’unica copia conosciuta della lista ancora esistente, un frammento autentico della quotidianità di bordo che documenta con precisione i nomi e lo status dei passeggeri più illustri del tempo.

Frederick Sutton e la lista dei passeggeri del Titanic

Frederick Sutton, nato nel Suffolk nel 1850, era un uomo d’affari che aveva costruito la propria fortuna nel commercio del caffè tra Londra e New York. Nel 1912, per motivi di salute, decise di tornare temporaneamente in Inghilterra e di rientrare negli Stati Uniti a bordo del Titanic, viaggiando in prima classe nella cabina D-50. Dopo la tragedia, il suo corpo non fu mai recuperato, ma alcuni oggetti personali – tra cui l’anello, alcune monete e la preziosa lista dei passeggeri del Titanic – furono trovati in mare e consegnati alla famiglia.

La lista, lunga venti pagine, riportava indicazioni pratiche per i viaggiatori: tariffe del telegrafo, regolamenti per il noleggio di coperte e sedie a sdraio, e persino istruzioni per lo sbarco a New York. Tra i nomi leggibili compaiono figure leggendarie come J.J. Astor, Benjamin Guggenheim, Isidor e Ida Straus, protagonisti della storia e, in parte, del mito cinematografico legato al film di James Cameron del 1997.

Il documento, pur fragile, conserva un’enorme valenza storica e scientifica: rappresenta una testimonianza diretta delle dinamiche sociali e della struttura di bordo del transatlantico più famoso del mondo.

Un’asta di grande valore, non solo economico

La casa d’aste Henry Aldridge and Son stima per la collezione Sutton un valore complessivo superiore ai 100 mila euro. Oltre alla lista, saranno battuti all’asta anche altri oggetti appartenuti al passeggero britannico, rimasti custoditi per oltre un secolo. L’interesse crescente verso i reperti del Titanic all’asta riflette un fenomeno culturale e scientifico: ogni oggetto recuperato o ritrovato consente agli storici e ai conservatori di studiare meglio le condizioni del naufragio e la vita quotidiana a bordo del celebre transatlantico.

Negli ultimi anni, le vendite di cimeli del Titanic hanno raggiunto cifre da record. Nel 2023 un orologio da tasca appartenuto al capitano Arthur Rostron è stato venduto per oltre 1,5 milioni di sterline, mentre una lettera scritta a bordo ha superato i 300 mila. Ma la lista dei passeggeri del Titanic ha un valore differente: non è solo un oggetto di collezionismo, ma un documento che racchiude l’identità di un’epoca, offrendo uno sguardo diretto sulla stratificazione sociale, la tecnologia navale e l’organizzazione logistica del viaggio più celebre della storia moderna.