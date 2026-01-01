Libero Tecnologia si occupa di tecnologia a 360°: novità e tendenze dal mondo tech, approfondimenti, guide e tutorial, per un pubblico di principianti e di esperti, di utenti privati, di PMI e professionisti. Qui trovate i nostri articoli sul mondo Android e Apple, app e social, audio e video, smartphone e wearable, domotica e gadget.

Il cambiamento climatico sta trasformando in modo sempre più rapido l’ecosistema artico, con conseguenze dirette sulle specie che dipendono dal ghiaccio marino per sopravvivere. Tra queste, l’orso polare rappresenta uno degli animali più colpiti dall’aumento delle temperature e dalla progressiva riduzione delle superfici ghiacciate. Una nuova ricerca scientifica suggerisce però che la risposta a questo scenario non riguardi solo il comportamento o l’alimentazione, ma possa coinvolgere anche il DNA.

Orsi polari e cambiamento climatico: lo studio sul DNA in Groenlandia

Uno studio condotto dalla University of East Anglia e pubblicato sulla rivista scientifica Mobile DNA ha analizzato il patrimonio genetico di diverse popolazioni di orsi polari che vivono in Groenlandia. L’obiettivo dei ricercatori era comprendere se l’esposizione prolungata a temperature più elevate, alla perdita di ghiaccio marino e alla variazione delle risorse alimentari potesse lasciare una traccia misurabile nel genoma degli animali.

L’analisi ha preso in esame 17 orsi polari provenienti da due regioni distinte dell’isola, il Sud-Est e il Nord-Est, caratterizzate da condizioni ambientali differenti. Le aree meridionali della Groenlandia sperimentano da tempo un clima più mite e variabile rispetto alle regioni settentrionali, con effetti evidenti sulla stabilità del ghiaccio e sulla disponibilità di cibo.

Elementi trasponibili e “geni saltellanti”: cosa sono e perché contano

Al centro dello studio ci sono gli elementi trasponibili, sequenze di DNA capaci di spostarsi all’interno del genoma. In ambito divulgativo vengono spesso chiamati “geni saltellanti”, anche se non si tratta di geni veri e propri, poiché non codificano direttamente proteine funzionali. Il loro ruolo è però tutt’altro che marginale, perché possono influenzare l’attività di altri geni modificandone la regolazione.

In condizioni di stress ambientale, come quelle legate al cambiamento climatico, una maggiore attività di questi elementi può aumentare la variabilità genetica disponibile. Questo meccanismo fornisce alla selezione naturale una base più ampia su cui agire, rendendo il genoma più flessibile nel rispondere a nuove pressioni esterne.

Differenze genetiche tra gli orsi del Sud e del Nord della Groenlandia

Dai dati raccolti emerge che gli orsi polari che vivono nel Sud-Est della Groenlandia mostrano una maggiore attività degli elementi trasponibili rispetto agli individui del Nord-Est. Questa differenza è risultata statisticamente significativa ed è stata associata a variazioni nell’espressione di geni coinvolti nel metabolismo, nella risposta allo stress termico e in alcuni processi legati all’invecchiamento cellulare.

Secondo i ricercatori, queste differenze potrebbero indicare una certa resilienza biologica degli orsi che vivono in ambienti più caldi, dove le condizioni climatiche sono meno stabili e le risorse più imprevedibili. Non si tratta della comparsa di nuovi geni, ma di un diverso utilizzo di porzioni di DNA già presenti nel genoma.

Ghiaccio marino, dieta e metabolismo degli orsi polari

Un altro aspetto rilevante riguarda il metabolismo dei grassi, elemento centrale per la sopravvivenza degli orsi polari. La specie è altamente specializzata nella caccia a prede ricche di lipidi, come le foche, che vengono catturate prevalentemente sul ghiaccio marino. La riduzione delle superfici ghiacciate rende però la caccia più complessa e costringe alcune popolazioni a diete più variabili e meno energetiche.

Le modifiche osservate in alcune aree del genoma potrebbero riflettere una risposta a questi cambiamenti alimentari, suggerendo un tentativo di adattamento a un ambiente in cui il cibo è meno prevedibile rispetto al passato.

Cosa significa questa ricerca per il futuro degli orsi polari

Lo studio aggiunge un tassello importante alla comprensione di come le specie animali possano reagire al cambiamento climatico a livello genetico. Dimostra che il DNA non è un sistema statico, ma può rispondere, entro certi limiti, alle pressioni ambientali.

Al contempo la ricerca rafforza l’idea che la conservazione degli orsi polari non possa basarsi esclusivamente sulla loro capacità di adattamento. La tutela dell’habitat artico e la riduzione delle cause del riscaldamento globale restano fattori determinanti per il futuro di una delle specie simbolo dell’Artico.