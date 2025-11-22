Il prezzo però non è per tutti: 1909 euro (sono 1509 in offerta) posizionano il Romo P nella fascia superpremium. Questa cifra si giustifica con qualcosa di concreto o è solo il costo dell'innovazione e del marchio? Nelle prossime righe scoprirete se vale davvero la pena investire così tanto.

Abbiamo disseminato intenzionalmente il percorso con oggetti insidiosi : cavi sottili, piccoli giocattoli, persino tessere da gioco. Il Romo P li ha aggirati con una sicurezza che molti competitor blasonati non possono vantare. La navigazione risulta fluida, quasi elegante, senza gli urti ripetuti tipici di altri robot.

Ma al di là dell'estetica polarizzante, il vero cuore del sistema sono quei tre elementi che lavorano in sinergia : due sensori di visione fisheye e un LiDAR a stato solido. Non sono numeri buttati lì per impressionare il cliente. Durante le settimane di test, questa trinità sensoriale ha dimostrato una capacità di evitare ostacoli che lascia genuinamente stupiti.

Il primo impatto con il Romo P è visivo, impossibile ignorarlo. Pannelli trasparenti che espongono senza pudore l'architettura interna , dalla stazione base al robot stesso. Non è un elettrodomestico che cerca di nascondersi: DJI vuole che vediate la complessità ingegneristica dietro ogni pulizia.

Qui emerge una criticità riscontrata nei test: la tendenza a incastrarsi sotto sanitari sospesi . Il sensore di altezza a volte non valuta correttamente lo spazio disponibile, e il robot tenta di infilarsi in varchi troppo stretti. È un problema risolvibile con aggiornamenti software, ci auguriamo che DJI intervenga presto.

I materiali sono comunque di ottimo livello. Le plastiche hanno spessore rassicurante e gli incastri sono precisi . La stazione base occupa spazio considerevole ma giustificato: due serbatoi separati da 3,5 litri ciascuno, contenitore polvere con capacità fino a 200 giorni, vani per detergente e profumatore. Le dimensioni del robot sono standard: circa 35 centimetri di diametro e 10 di altezza, sufficienti per infilarsi sotto la maggior parte dei mobili ma non tutti.

Ma questa trasparenza solleva interrogativi sulla durabilità. Quando il prodotto è nuovo è spettacolare, ma la convivenza quotidiana con polvere e piccoli graffi inevitabili lascia segni più visibili rispetto a plastiche opache. Durante le settimane di test, mantenere i pannelli perfettamente puliti ha richiesto attenzione extra. Una patina di polvere o qualche alone tendono a essere molto più evidenti.

I serbatoi dell'acqua pulita e sporca sono perfettamente visibili , così come i meccanismi di lavaggio. Ogni elemento è disposto con cura maniacale. C'è una volontà precisa di mostrare che dietro la pulizia automatizzata esiste un universo complesso di sensori e sistemi che cooperano. Il robot stesso continua questo discorso: la parte superiore trasparente lascia intravedere i due sensori fisheye e la torretta LiDAR, posizionati con simmetria quasi ipnotica.

La scelta estetica di DJI è coraggiosa e divisiva. Superfici trasparenti ampie, sia sulla stazione che sul robot, che espongono ogni componente interno come fosse un orologio di lusso smontato. Quando posizionate la base nel suo angolo, state esibendo un pezzo di ingegneria dichiarata.

I bracci laterali estensibili e retraibili in tempo reale meritano menzione. Si estendono per raggiungere angoli e bordi, poi si ritraggono in spazi stretti . Guidati dalla mappatura in tempo reale e algoritmi adattivi, garantiscono copertura dei bordi superiore alla media, raggiungendo punti dove altri robot lasciano fastidiose strisce di polvere.

Le spazzole a rullo controrotanti sono azionate da due motori ad elevata coppia con design cavo al centro, studiato per convogliare detriti verso il condotto di aspirazione. Soluzione particolarmente efficace con capelli lunghi , tradizionale incubo di qualsiasi robot aspirapolvere. Durante i test in una casa con capelli lunghi abbondanti, il Romo P ha dimostrato di saperli gestire senza creare grovigli inestricabili.

La potenza pura non manca: 25.000 Pascal di forza aspirante e 20 litri al secondo di flusso d'aria . Numeri che si traducono in capacità di raccolta senza distinzioni tra polvere fine e detriti consistenti. Interessante la gestione intelligente: quando i sensori rilevano detriti grossolani come lettiera del gatto, il robot riduce automaticamente velocità e rotazione della spazzola laterale per evitare di sparpagliare lo sporco prima di aspirarlo.

La differenza si nota soprattutto negli spazi sotto i mobili. Dove altri robot procedono a tentoni, urtando ripetutamente contro gambe di sedie e tavoli, il Romo P naviga con sicurezza quasi insolente . I suoi sensori mappano lo spazio circostante con tale accuratezza che i percorsi risultano fluidi ed eleganti. Il sistema di machine learning non si limita a evitare ostacoli generici: impara a riconoscere categorie specifiche. Un calzino viene identificato e aggirato, così come liquidi versati, evitando di trasformare piccoli incidenti in catastrofi umide.

DJI sostiene che il Romo eviti cavi spessi appena 2 millimetri o carte da gioco appoggiate sul pavimento. Durante i test abbiamo verificato che non si tratta di esagerazione pubblicitaria. Cavi di ricarica sottili, piccoli oggetti sparsi, tessere di giochi da tavolo : il Romo P li ha evitati con precisione che molti concorrenti, anche blasonati, non possono vantare.

Sul fronte tecnologico, DJI non ha assemblato componenti standard ma ha operato un vero trasferimento dal mondo dei droni. Due sensori fisheye ad alte prestazioni e un LiDAR a stato solido a doppio trasmettitore costituiscono il cuore del sistema. Nella pratica quotidiana, questa configurazione si traduce in una capacità di rilevamento ostacoli a livello millimetrico genuinamente impressionante.

Funzioni di lavaggio VOTO: 7

Il Romo P integra anche funzioni di lavaggio complete, ed è proprio qui che emergono considerazioni interessanti e qualche perplessità sul rapporto tra risultati e tempo impiegato. Il robot ha un serbatoio integrato da 164 millilitri che mantiene costantemente umidi i panni durante la pulizia. Capacità che può sembrare modesta, ma DJI ha ragionato in termini di efficienza: meglio uniformità di umidificazione che panni che partono bagnati e finiscono asciutti a metà.

Una caratteristica distintiva del modello P è la presenza di doppio vano per detergente e profumatore. Non solo per lasciare buon odore, ma per differenziare l'approccio: in cucina il robot applica detergente specifico sui panni, nel resto della casa può optare per solo profumatore. È personalizzazione che va oltre la semplice regolazione del flusso d'acqua.

Durante le settimane di test abbiamo sperimentato diverse strategie. L'uso simultaneo di aspirazione e lavaggio, teoricamente più efficiente, nella pratica si è rivelato meno performante del previsto. Le aree leggermente umidificate venivano aspirate con meno energia, probabilmente per non stressare il sistema di filtrazione con polvere bagnata. Risultato: alcune zone pulite non raggiungevano il livello di pulizia profonda atteso da un dispositivo in questa fascia di prezzo.

La soluzione più efficace, ma impegnativa in termini di tempo, è un doppio passaggio separato: prima aspirazione completa, poi lavaggio. La potenza di aspirazione lavora al massimo su pavimento asciutto, poi il lavaggio si concentra sulle macchie ostinate. Il problema? In un appartamento di medie dimensioni, attorno ai 130 metri quadrati, questo approccio può richiedere un paio d'ore aggiuntive rispetto alla pulizia combinata.

C'è poi una terza opzione, il top della pulizia secondo DJI: primo passaggio con detergente seguito da secondo passaggio di risciacquo con sola acqua pulita. Il risultato finale è superiore, con pavimenti senza aloni o residui di sapone. Preparatevi però a tempi biblici: per quei 130 metri quadrati abbondanti del nostro test, il Romo P ha impiegato oltre sei ore complessive. Tempo accettabile per pulizia settimanale programmata durante assenza da casa, ma problematico se servono risultati rapidi.

La stazione base gestisce l'autopulizia dei panni con sistema elaborato. Quattro getti d'acqua ad alta pressione investono i panni mentre vengono pressati contro la piastra di lavaggio con forza di 12 newton. I residui vengono aspirati attraverso un condotto dal diametro generoso di 16 millimetri, abbastanza ampio da non intasarsi facilmente. Durante le settimane di test non abbiamo mai dovuto intervenire manualmente sulla pulizia dei panni, confermando la promessa di 200 giorni di funzionamento autonomo. Se cercate altri robot aspirapolvere con autopulizia efficace, date un'occhiata alla recensione del Narwal Flow con sistema a rullo o al più accessibile Eufy Omni E25.