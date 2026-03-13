Libero
DJI, ora a meno di 200€ il drone Mini 4K: promo da prendere al volo

DJI Mini 4K ultraleggero con gimbal a 3 assi e funzioni smart: oggi in sconto 33% su Amazon. Ottimo per iniziare, stabile e facile da usare.

Libero Tecnologia si occupa di tecnologia a 360°: novità e tendenze dal mondo tech, approfondimenti, guide e tutorial, per un pubblico di principianti e di esperti, di utenti privati, di PMI e professionisti. Qui trovate i nostri articoli sul mondo Android e Apple, app e social, audio e video, smartphone e wearable, domotica e gadget.

DJI, ora a meno di 200€ il drone Mini 4K: promo da prendere al volo Amazon

Se cerchi un drone compatto e affidabile per iniziare a volare con facilità, il DJI Mini 4K è la scelta più intelligente. In questo momento è in promozione su Amazon con uno sconto del 33%. Con un peso inferiore a 249 g (classe C0), offre maggiore libertà d’uso, e un set di funzioni pensate per semplificare ogni volo: dalla stabilizzazione su gimbal a 3 assi ai comandi intuitivi, fino al Return to Home per una sicurezza extra.

La qualità delle riprese convince soprattutto di giorno, grazie al 4K nitido e fluido, mentre la trasmissione è solida e mantiene un collegamento stabile fino a 10 km. L’autonomia arriva fino a 31 minuti con la batteria inclusa e le modalità QuickShots ti aiutano a creare clip spettacolari con un tocco. Un pacchetto completo che mette insieme facilità d’uso, stabilità al vento e funzioni smart a un prezzo davvero interessante.

Su Telegram abbiamo due canali dedicati alle offerte: "Canale offerte tecnologia" e "offerteDcasa". Per iscriverti gratuitamente basta cliccare su questi link:

Scopri le nostre offerte su Telegram

DJI Mini 4K: prezzo, offerta e sconto Amazon

Su Amazon lo trovi a 199,00€ con uno sconto del 33%: il risparmio è di circa 97 euro rispetto al prezzo di listino. Un’opportunità particolarmente vantaggiosa per chi vuole un drone compatto e ben accessoriato senza sforare il budget.

Per approfittare della promo, visita la pagina dedicata: vai all’offerta su Amazon. Le disponibilità potrebbero variare in base alla domanda.

DJI Mini 4K: le caratteristiche tecniche

Il DJI Mini 4K pesa meno di 249 g ed è certificato C0, quindi può operare nelle categorie A1/A3. La fotocamera 4K abbinata al gimbal a 3 assi offre riprese stabili e dall’aspetto cinematografico; rende al meglio con buona luce, mentre in condizioni notturne dà il massimo con un minimo di illuminazione.

La trasmissione video raggiunge 10 km e la resistenza al vento arriva a livello 5 (38 km/h) grazie ai motori brushless. Le modalità QuickShots (Spirale, Dronie, Rocket, Circle, Boomerang) automatizzano riprese creative, mentre le funzioni decollo/atterraggio one-touch, RTH e lo stazionamento ultra stabile rendono l’esperienza accessibile anche ai principianti.

In confezione trovi DJI Mini 4K, 1 batteria (fino a 31 minuti di volo), il radiocomando RC‑N1C e tutto il necessario per iniziare. Per maggiore autonomia, la gamma prevede anche set con 2 o 3 batterie. Un vero entry‑level di qualità che unisce portabilità, funzioni smart e affidabilità.

DJI Mini 4K

DJI Mini 4K

199,00 €299,00 € -100,00 € (33%)

Il presente articolo è stato redatto con l’ausilio di sistemi di intelligenza artificiale e con una successiva verifica e valutazione umana.

