DJI Neo, risparmia quasi 200€ sul mini drone 4K leggero con 3 batterie

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DJI Neo, mini drone 135 g con 4K, tracciamento e combo con tre batterie: oggi è in sconto del 34% su Amazon. Portabilità e controllo immediato.

Amazon

Offerta da non perdere su Amazon per DJI Neo, il mini drone che punta tutto su semplicità e divertimento. È proposto con uno sconto del 34% e puoi consultare i dettagli e acquistarlo tramite questo link diretto. Compatto e facilissimo da usare, convince per la praticità del decollo dal palmo della mano, la stabilità in volo e le clip dall’aspetto professionale che si ottengono senza fatica.

La portabilità è un punto chiave: con peso piuma e ingombro ridotto, è ideale per chi viaggia o crea contenuti on the go. Le riprese in UHD 4K, la buona stabilizzazione e le modalità creative rendono semplice ottenere risultati di qualità, mentre il tracciamento del soggetto aiuta a rimanere sempre al centro della scena.

DJI Neo

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DJI Neo: prezzo, offerta e sconto Amazon

Il DJI Neo è in offerta a 349,99€ con uno sconto del 34%. Tradotto in termini pratici, significa un risparmio di circa 180 euro rispetto al prezzo di listino equivalente. Un taglio che rende il pacchetto particolarmente interessante, soprattutto nella configurazione proposta.

Questa versione Combo Motion Fly More è orientata al controllo immersivo e include componenti aggiuntivi per estendere l’esperienza: DJI RC Motion 3, DJI Goggles N3, tre batterie e un hub di ricarica. Un set completo per massimizzare il divertimento fin da subito, senza acquisti extra.

DJI Neo

DJI Neo: le caratteristiche tecniche

Con i suoi 135 g, DJI Neo è leggerissimo e conforme alla normativa C0 (categorie A1 e A3). Decolla e atterra dal palmo della mano con un pulsante, così l’avvio è immediato anche per chi è alle prime esperienze. L’UHD 4K con stabilizzazione ottimizzata garantisce video fluidi e ben definiti, aiutati da una buona tenuta anche in presenza di vento.

Il tracciamento del soggetto semplifica le riprese dinamiche, mentre le QuickShot automaticamente creano clip creative "pronte da condividere". I controlli sono versatili: si può volare senza radiocomando, con comandi vocali (inglese/cinese), tramite app mobile o con il radiocomando. La paraeliche integrale aumenta la confidenza in spazi ristretti.

La versione Combo Motion Fly More aggiunge il controllo a movimenti con RC Motion 3 e la visione immersiva con Goggles N3, oltre a tre batterie e all’hub per ricaricare in modo pratico. L’autonomia per singola batteria è adatta a sessioni brevi e dinamiche, e la memoria integrata torna utile per salvare al volo i contenuti in 4K. Nota bene: l’assenza di sensori anti-ostacolo richiede un minimo di attenzione durante il pilotaggio.

DJI Neo