DJI, il mini drone a prezzo stracciato: va comprato subito

Il drone DJI Neo è in offerta su Amazon con uno sconto del 33% e lo puoi anche pagare in 5 rate a tasso zero. Compatto, registra video in 4K.

Amazon

Se vuoi imparare a utilizzare un drone, ma non vuoi spendere cifre esagerate per il tuo primo quadricottero, questa è la promo che fa per te. Da oggi su Amazon trovi il drone DJI Neo in promo con uno sconto del 33% e il prezzo crolla al minimo storico. Lo paghi meno di 140 euro e hai anche la possibilità di dilazionare il pagamento in 5 rate a tasso zero. Un’occasione speciale che non devi farti scappare. Il DJI Neo è il drone più piccolo costruito dal colosso cinese ed è adatto anche a chi è alla prime armi. Dotato di una telecamera 4K per riprese in alta definizione, utilizza algoritmi di intelligenza artificiale per tracciare e seguire i soggetti da filmare. Autonomia prolungata e puoi utilizzare l’app per seguire le riprese del drone. Non perdere questa opportunità e approfittane ora.

DJI Neo

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DJI Neo: prezzo, offerta e sconto Amazon

Offerta speciale per il DJI Neo. Da oggi è disponibile in offerta a un prezzo di 134,06 euro con uno sconto del 33% su quello di listino. Il risparmio netto è di poco superiore ai 60 euro e hai anche la possibilità di dilazionare il pagamento in 5 rate a tasso zero da 26,82 euro al mese. Praticamente lo paghi meno di un caffè al giorno.

Disponibile per essere spedito fin da subito, lo ricevi a casa nel giro di un paio di giorni. Per il reso gratuito, invece, hai a disposizione i classici quattordici giorni di tempo.

DJI Neo

DJI Neo: le caratteristiche tecniche

Il DJI Neo è il drone più compatto e leggero mai realizzato da DJI, progettato per essere utilizzato anche da chi è alle prime armi. Con un peso di soli 135 grammi, è così piccolo da poter decollare e atterrare direttamente dal palmo della tua mano. Una delle sue caratteristiche è la semplicità: puoi controllarlo e avviare le riprese premendo semplicemente un tasto sul drone, scegliendo tra diverse modalità di ripresa gestite dall’intelligenza artificiale, il tutto senza necessità di un radiocomando.

Nonostante le dimensioni ridotte, il DJI Neo offre prestazioni video di alto livello, registrando in 4K a 30fps con una stabilità impeccabile grazie agli algoritmi di stabilizzazione RockSteady e HorizonBalancing. L’intelligenza artificiale permette al drone di seguire il soggetto con estrema precisione, mantenendoti sempre al centro dell’inquadratura mentre cammini, corri o vai in bicicletta. Oltre al decollo dal palmo, puoi controllarlo tramite l’app DJI Fly, con i comandi vocali, o abbinarlo ai radiocomandi e ai visori DJI per un’esperienza di volo in prima persona (FPV) davvero immersiva.

La sicurezza è una priorità: il DJI Neo è dotato di paraeliche a copertura totale, che proteggono non solo il drone ma anche chi gli sta intorno, rendendolo ideale per il volo in interni o vicino alle persone. Con un’autonomia di volo di circa 18 minuti, avrai tutto il tempo necessario per catturare i tuoi contenuti quotidiani e condividerli istantaneamente sui social grazie alla funzione di trasferimento rapido.

A completare la scheda tecnica c’è l’estrema facilità nella pulizia: grazie al design essenziale e ai materiali resistenti, è sufficiente un soffio d’aria o un panno leggermente umido per rimuovere polvere o residui dopo una sessione di volo all’aperto. Le paraeliche integrate facilitano ulteriormente la manutenzione, permettendoti di mantenere il tuo DJI Neo sempre pronto al volo e in condizioni perfette con il minimo sforzo.

DJI Neo