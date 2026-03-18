DJI Mini 3 in sconto al 31%, super ribasso per il drone compatto

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Drone sotto 249 g con video 4K HDR, DJI RC e tre batterie: scopri l’offerta con sconto del 31% e autonomia fino a 114 minuti.

Amazon

Se cerchi un drone leggero e immediato da usare, il DJI Mini 3 in versione Fly More Combo (DJI RC) oggi brilla su Amazon con uno sconto del 31%. È un pacchetto pensato per semplificare le riprese di qualità: immagini più definite, maggiore stabilità in volo e riprese verticali pronte per i social. Un upgrade concreto in portabilità e facilità d’uso, ideale per chi vuole risultati professionali senza complicazioni. Vai al link diretto dell’offerta.

La combo con tre batterie estende le sessioni, il radiocomando con schermo integrato rende tutto più intuitivo e la leggerezza sotto i 249 g consente di portarlo ovunque. Una soluzione completa per creator, viaggiatori e appassionati che vogliono alzare l’asticella dei propri contenuti, mantenendo uno zaino leggero e una gestione semplice.

DJI Mini 3

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DJI Mini 3: prezzo, offerta e sconto Amazon

Occasione interessante su Amazon: il DJI Mini 3 Fly More Combo (DJI RC) è proposto a 449,00€ con -31% rispetto al prezzo di listino. Tradotto in cifre, il risparmio è di circa 202 euro, un taglio che rende il kit con accessori un affare concreto per chi punta a un set completo e pronto al decollo.

Il valore della promo è amplificato dalla dotazione: nella combo trovi tre batterie per lunghe sessioni di ripresa e il DJI RC con schermo integrato, elementi che migliorano l’esperienza fin dal primo utilizzo. Se vuoi coglierla al volo, trovi tutti i dettagli al link in apertura.

DJI Mini 3

DJI Mini 3: le caratteristiche tecniche

Il DJI Mini 3 pesa meno di 249 g ed è certificato Classe C0, così può volare nelle categorie A1/A3. Il design pieghevole e compatto lo rende perfetto per i viaggi, mentre la stabilità aggiornata aiuta a ottenere riprese pulite anche in scenari impegnativi.

La fotocamera registra in 4K HDR con doppio ISO nativo, offrendo dettagli più ricchi tra luci e ombre, di giorno e di notte. Lo stabilizzatore a 3 assi garantisce fluidità, la modalità di riprese verticali è ideale per contenuti social e la resistenza al vento fino a 38 km/h (Livello 5) amplia le possibilità d’uso.

Per il controllo remoto, la trasmissione video HD arriva fino a 10 km e non mancano funzioni creative come i QuickShots e il Panorama per scatti d’impatto in un tap. La Fly More Combo con 3 batterie mette sul piatto fino a 114 minuti complessivi di volo, mentre il DJI RC integra uno schermo HD da 5,5" con app preinstallata per decolli rapidi e un controllo sempre leggibile anche sotto il sole.

DJI Mini 3