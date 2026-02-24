Libero
DJI, 34% di sconto sul robot aspirapolvere lavapavimenti con mappatura

DJI ROMO S con mappatura precisa, ostacoli stile drone, bracci per angoli e base autopulente fino a 200 giorni: il robot premium ora è in sconto.

Pubblicato:

Foto di Libero Tecnologia

Libero Tecnologia

Redazione

Libero Tecnologia si occupa di tecnologia a 360°: novità e tendenze dal mondo tech, approfondimenti, guide e tutorial, per un pubblico di principianti e di esperti, di utenti privati, di PMI e professionisti. Qui trovate i nostri articoli sul mondo Android e Apple, app e social, audio e video, smartphone e wearable, domotica e gadget.

DJI, 34% di sconto sul robot aspirapolvere lavapavimenti con mappatura Amazon

Occasione interessante su Amazon per DJI ROMO S, il robot aspirapolvere lavapavimenti pensato per una pulizia domestica avanzata. La promo attiva applica uno sconto del 34% sul prezzo corrente e puoi raggiungerla con il link diretto. In evidenza la mappatura stabile, un riconoscimento degli ostacoli di livello superiore derivato dal know-how nei droni, una gestione precisa di stanze e tappeti e un funzionamento silenzioso che semplifica le pulizie quotidiane. A completare il quadro, una base all-in-one che riduce al minimo gli interventi, per una gestione pratica e continuativa.

DJI ROMO S: prezzo, offerta e sconto Amazon

Su Amazon, DJI ROMO S è proposto a 859,00€ con uno sconto del 34%. Considerando la percentuale di ribasso, il risparmio è di circa 442 euro rispetto al prezzo di listino. Un’opportunità notevole per un dispositivo di pulizia domestica avanzato firmato DJI.

La promozione è disponibile in questo momento: se stai cercando un robot completo, robusto e pronto all’uso, conviene approfittarne finché l’offerta resta attiva.

DJI ROMO S: le caratteristiche tecniche

Il cuore del sistema è una navigazione avanzata con rilevamento degli ostacoli a livello di drone, che consente movimenti accurati anche in ambienti complessi e una mappatura multi-stanza stabile e coerente. L’aspirazione raggiunge 25.000 Pa, ideale per rimuovere polvere profonda e peli di animali su diverse superfici.

Peculiare la presenza di due bracci robotici che si estendono per pulire bordi e angoli con copertura superiore, mentre la spazzola a rullo anti-groviglio è progettata per gestire capelli e peli lunghi. Il sistema di riduzione del rumore rende le sessioni meno invasive nella vita quotidiana. L’autonomia dichiarata è fino a 3 ore, sufficiente per cicli completi in molti appartamenti.

La stazione base autopulente gestisce svuotamento della polvere, lavaggio e asciugatura dei mop, riducendo la manutenzione fino a 200 giorni. Completano la dotazione dimensioni di 40 × 40 × 40 cm e colore Bianco, per un design curato e solido in linea con la tradizione del marchio.

Il presente articolo è stato redatto con l’ausilio di sistemi di intelligenza artificiale e con una successiva verifica e valutazione umana.

