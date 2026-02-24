DJI, 34% di sconto sul robot aspirapolvere lavapavimenti con mappatura

Libero Tecnologia si occupa di tecnologia a 360°: novità e tendenze dal mondo tech, approfondimenti, guide e tutorial, per un pubblico di principianti e di esperti, di utenti privati, di PMI e professionisti. Qui trovate i nostri articoli sul mondo Android e Apple, app e social, audio e video, smartphone e wearable, domotica e gadget.

DJI ROMO S con mappatura precisa, ostacoli stile drone, bracci per angoli e base autopulente fino a 200 giorni: il robot premium ora è in sconto.

Occasione interessante su Amazon per DJI ROMO S, il robot aspirapolvere lavapavimenti pensato per una pulizia domestica avanzata. La promo attiva applica uno sconto del 34% sul prezzo corrente e puoi raggiungerla con il link diretto. In evidenza la mappatura stabile, un riconoscimento degli ostacoli di livello superiore derivato dal know-how nei droni, una gestione precisa di stanze e tappeti e un funzionamento silenzioso che semplifica le pulizie quotidiane. A completare il quadro, una base all-in-one che riduce al minimo gli interventi, per una gestione pratica e continuativa.

DJI ROMO S: prezzo, offerta e sconto Amazon

Su Amazon, DJI ROMO S è proposto a 859,00€ con uno sconto del 34%. Considerando la percentuale di ribasso, il risparmio è di circa 442 euro rispetto al prezzo di listino. Un’opportunità notevole per un dispositivo di pulizia domestica avanzato firmato DJI.

La promozione è disponibile in questo momento: se stai cercando un robot completo, robusto e pronto all’uso, conviene approfittarne finché l’offerta resta attiva.

DJI ROMO S: le caratteristiche tecniche

Il cuore del sistema è una navigazione avanzata con rilevamento degli ostacoli a livello di drone, che consente movimenti accurati anche in ambienti complessi e una mappatura multi-stanza stabile e coerente. L’aspirazione raggiunge 25.000 Pa, ideale per rimuovere polvere profonda e peli di animali su diverse superfici.

Peculiare la presenza di due bracci robotici che si estendono per pulire bordi e angoli con copertura superiore, mentre la spazzola a rullo anti-groviglio è progettata per gestire capelli e peli lunghi. Il sistema di riduzione del rumore rende le sessioni meno invasive nella vita quotidiana. L’autonomia dichiarata è fino a 3 ore, sufficiente per cicli completi in molti appartamenti.

La stazione base autopulente gestisce svuotamento della polvere, lavaggio e asciugatura dei mop, riducendo la manutenzione fino a 200 giorni. Completano la dotazione dimensioni di 40 × 40 × 40 cm e colore Bianco, per un design curato e solido in linea con la tradizione del marchio.

