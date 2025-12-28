Uomo gioca con la Xbox in sala parto: virale il video

Cresciuto tra floppy disk e joystick, ha vissuto l’evoluzione tecnologica dall'inizio come un’avventura. Oggi, si muove tra schermi e realtà virtuali, e dal 2025 scrive su Libero Tecnologia news e approfondimenti a tema gaming.

Un video virale mostra un uomo che porta una postazione di gaming completa — Xbox Series S, monitor e cuffie — in sala parto mentre la sua compagna dà alla luce. La scena ha suscitato commenti tra ironia, critica e discussione sulla cultura videoludica.

La clip virale e la scena improbabile

Nelle scorse ore un video pubblicato sui social ha fatto il giro del web mostrando un uomo seduto in una sala parto con una postazione di gioco completa, impegnato a giocare a Call of Duty su una Xbox Series S con monitor e headset mentre la compagna stava dando alla luce il loro bambino.

Le immagini mostrano il neo-papà che termina una partita multiplayer — nel video si vede persino che aveva raggiunto un alto livello di prestigio — prima di partecipare al celebrato momento della nascita del figlio.

Video simili, in cui padri portano videogiochi in ospedale durante fasi di travaglio o attesa, non sono del tutto un fenomeno nuovo; in passato casi simili sono diventati virali e hanno diviso l’opinione pubblica.

Reazioni social: tra ironia, critica e supporto

La clip ha raggiunto rapidamente milioni di visualizzazioni, provocando una vasta gamma di commenti online. Su piattaforme come Threads e altre app di social media sono emerse reazioni contrastanti: alcuni utenti hanno trovato la scena “assurda e irrispettosa”, mentre altri l’hanno definita umoristica o perfino comprensibile dato il lungo tempo di attesa che caratterizza molti parti.

Commenti ricorrenti includono riflessioni sul fatto che “il parto può richiedere molte ore”, quindi è comprensibile cercare attività per passare il tempo, mentre altri scrivono che certe priorità appaiono sbagliate in un contesto così delicato.

Gaming e contesti inaspettati: un fenomeno ricorrente

Questo episodio rientra in una categoria più ampia di situazioni in cui i videogiochi vengono portati in contesti inusuali. In passato, video simili avevano catturato l’attenzione, come quello in cui un partner gioca a console mentre la fidanzata è in travaglio, generando discussioni online su ciò che sia giusto o meno in momenti di vita importanti.

Questi momenti virali evidenziano il ruolo sempre più centrale che il gaming ha nella vita quotidiana di molte persone: non solo un passatempo, ma una pratica fortemente radicata nella routine personale e sociale, così vicina da inserirsi anche in situazioni emotivamente intense.

Xbox Series S: la console protagonista

La console coinvolta nel video, la Xbox Series S, è la versione compatta e digitale della nona generazione di Microsoft, pensata per il gaming moderno con supporto a HDMI 2.1, tempi di caricamento rapidi e integrazione con servizi come Xbox Game Pass.

Pur non essendo la Xbox Series X più potente, la Series S è diventata popolare per la sua dimensione compatta, prezzo accessibile e facilità d’uso, caratteristiche che la rendono adatta anche per contesti “non convenzionali” come quello immortalato nella clip.

Il dibattito: priorità, ironia o dipendenza?

Molte delle reazioni sono legate ai valori e alle priorità personali: alcuni commentatori esprimono stupore o disapprovazione per il fatto che un momento così significativo come la nascita di un figlio possa essere accompagnato da una sessione di gaming.

Altri, però, suggeriscono che non tutti vivono questi momenti allo stesso modo, e che in alcune situazioni il gaming possa servire a ridurre l’ansia o ad affrontare tempi di attesa lunghi con un’attività familiare. In effetti, per alcuni giocatori “passare il tempo” in attesa può essere una strategia di coping o semplicemente una scelta condivisa dalla coppia.

È importante osservare che non si conoscono i dettagli del rapporto tra i protagonisti del video né il consenso della compagna alla situazione: la clip mostra solo un fotogramma virale, senza spiegare il contesto emotivo o le dinamiche personali.