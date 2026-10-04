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Il Co-Driver 2 di ooono è in offerta con uno sconto del 41% e lo paghi pochissimo. Avviso autovelox e pericoli stradali con aggiornamenti in tempo reale.

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Basta una distrazione, un limite di velocità che cambia all’improvviso o un autovelox mobile dietro una curva per trasformare un viaggio tranquillo in una multa salata. Con Co-Driver 2 di ooono puoi contare su avvisi intelligenti e discreti mentre sei al volante, e in questo momento è disponibile con uno sconto del 41% che lo rende particolarmente interessante per chi guida spesso.

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Co-Driver 2 nasce per rendere i tragitti quotidiani e i viaggi più lunghi più sereni: grazie agli avvisi in tempo reale di autovelox fissi e mobili, incidenti e pericoli stradali, ti aiuta a reagire con anticipo senza distogliere lo sguardo dalla strada. I segnali audio e l’anello LED sono studiati per essere chiari ma non invasivi, mentre la compatibilità con Apple CarPlay e Android Auto e la batteria ricaricabile via USB-C semplificano l’integrazione con l’auto e la gestione quotidiana.

Co-Driver 2 di ooono in offerta su Amazon: sconto del 41%

Se passi molte ore in macchina tra tangenziali, autostrade e strade extraurbane, un dispositivo come Co-Driver 2 di ooono può fare la differenza tra un viaggio tranquillo e una raffica di sanzioni. In questo momento il Co-Driver 2 è disponibile con uno sconto del 41%, una riduzione che rende più accessibile un sistema pensato per segnalarti in anticipo autovelox, incidenti e criticità lungo il percorso, aiutandoti a mantenere una guida più attenta e consapevole.

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Approfitta subito dell’offerta su Co-Driver 2

Il dispositivo per l’auto con il database di autovelox aggiornato e gli avvisi di pericoli in tempo reale

Chi guida spesso sa quanto sia facile oltrepassare un limite di pochi chilometri orari senza accorgersene: un sistema dedicato come Co-Driver 2 ti aiuta a evitare distrazioni e a ricevere avvisi tempestivi mentre resti concentrato sulla strada.

Avvisi in tempo reale di autovelox fissi e mobili, incidenti e pericoli stradali : segnali audio discreti e anello LED visivo ti avvisano per tempo, così puoi rallentare in sicurezza e ridurre il rischio di multe e situazioni improvvise.

: segnali audio discreti e anello LED visivo ti avvisano per tempo, così puoi rallentare in sicurezza e ridurre il rischio di multe e situazioni improvvise. Database di oltre 11.000 autovelox fissi in Italia con aggiornamenti quotidiani: una copertura ampia e costantemente aggiornata che torna utile sia nei percorsi abituali sia quando affronti strade nuove.

con aggiornamenti quotidiani: una copertura ampia e costantemente aggiornata che torna utile sia nei percorsi abituali sia quando affronti strade nuove. Segnalazioni dalla community : gli altri guidatori contribuiscono con informazioni live su autovelox mobili, traffico o ostacoli; con un semplice tasto puoi partecipare anche tu, creando una rete collaborativa.

: gli altri guidatori contribuiscono con informazioni live su autovelox mobili, traffico o ostacoli; con un semplice tasto puoi partecipare anche tu, creando una rete collaborativa. Nessun abbonamento : paghi il dispositivo una sola volta e hai inclusi gli aggiornamenti delle mappe e i dati in tempo reale, senza canoni ricorrenti da tenere sotto controllo.

: paghi il dispositivo una sola volta e hai inclusi gli aggiornamenti delle mappe e i dati in tempo reale, senza canoni ricorrenti da tenere sotto controllo. Utilizzo immediato e batteria ricaricabile USB-C : dopo la prima registrazione tramite app gratuita, Co-Driver 2 si attiva automaticamente quando sali in auto; la batteria a lunga durata e il cavo USB-C incluso semplificano ricarica e posizionamento.

: dopo la prima registrazione tramite app gratuita, Co-Driver 2 si attiva automaticamente quando sali in auto; la batteria a lunga durata e il cavo USB-C incluso semplificano ricarica e posizionamento. Compatibilità con iOS 16+, Android 12+, Apple CarPlay e Android Auto: si integra con gli smartphone e i sistemi di infotainment più recenti, così non devi cambiare le tue abitudini di utilizzo.

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FAQ Co-Driver 2 funziona senza abbonamento mensile? Sì, Co-Driver 2 non richiede abbonamento: acquisti il dispositivo una volta e hai inclusi aggiornamenti giornalieri e dati in tempo reale. Co-Driver 2 è compatibile con Apple CarPlay e Android Auto? Sì, il dispositivo è compatibile con Apple CarPlay e Android Auto oltre che con smartphone iOS 16+ e Android 12+. Come si ricarica la batteria di Co-Driver 2? Co-Driver 2 si ricarica tramite porta USB-C e nella confezione è incluso il cavo per collegarlo a un caricatore o alla porta dell’auto. Come riceve gli avvisi di autovelox e pericoli Co-Driver 2? Gli avvisi arrivano da un database di oltre 11.000 autovelox fissi aggiornato ogni giorno e dalle segnalazioni live della community di guidatori.

Il presente articolo è stato redatto con l’ausilio di sistemi di intelligenza artificiale e con una successiva verifica e valutazione umana.