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Co-Driver 2, dispositivo ricaricabile per avvisi autovelox e pericoli in tempo reale, compatibile con Apple CarPlay e Android Auto, oggi al 40% di sconto.

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Guidare ogni giorno tra tutor, autovelox e cantieri improvvisi può trasformare ogni spostamento in una fonte di stress, con il rischio costante di multe salate e frenate all’ultimo secondo. In questo momento il Co-Driver 2 è proposto con uno sconto del 40%, pensato proprio per chi vuole ricevere avvisi chiari e tempestivi su limiti di velocità e pericoli mentre guida.

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Questo piccolo dispositivo nasce per rendere i viaggi più sereni e sicuri, segnalando in maniera discreta e immediata la presenza di autovelox fissi e mobili, traffico e situazioni rischiose lungo il percorso. Grazie a un mix di tecnologia integrata e informazioni condivise, ti permette di reagire in tempo senza distrarti dalla strada, aiutandoti a mantenere una guida più consapevole e rispettosa del codice.

Co-Driver 2 in offerta su Amazon con il 40% di sconto

Questa promozione rende il Co-Driver 2 particolarmente interessante per chi cerca una soluzione dedicata alla sicurezza in auto senza abbonamenti ricorrenti. Oggi puoi portarti a casa il Co-Driver 2 con uno sconto del 40%, una cifra che lo colloca in una fascia di prezzo accessibile rispetto ai sistemi integrati nelle auto di ultima generazione. Non sono previsti costi aggiuntivi per aggiornamenti o servizi extra: una volta acquistato, continui a ricevere segnalazioni e mappe aggiornate nel tempo.

Il dispositivo per l’auto con gli avvisi autovelox in tempo reale

Se passi molte ore al volante e vuoi ridurre il rischio di sanzioni e imprevisti, questo dispositivo pensato per l’uso in auto offre una combinazione di semplicità d’uso e funzioni mirate alla sicurezza che può fare davvero la differenza nei viaggi di tutti i giorni.

Avvisi in tempo reale su autovelox e pericoli : il dispositivo segnala la presenza di autovelox fissi e mobili, incidenti e ostacoli con un anello LED e notifiche audio discrete, così puoi rallentare per tempo senza perdere la concentrazione sulla strada.

: il dispositivo segnala la presenza di autovelox fissi e mobili, incidenti e ostacoli con un anello LED e notifiche audio discrete, così puoi rallentare per tempo senza perdere la concentrazione sulla strada. Database di autovelox molto esteso : include oltre 11.000 autovelox fissi in tutta Italia e copre più di 80 paesi, con aggiornamenti quotidiani che ti aiutano a viaggiare tranquillo anche fuori dai percorsi abituali.

: include oltre 11.000 autovelox fissi in tutta Italia e copre più di 80 paesi, con aggiornamenti quotidiani che ti aiutano a viaggiare tranquillo anche fuori dai percorsi abituali. Segnalazioni dalla community : puoi ricevere aggiornamenti live da altri guidatori e contribuire tu stesso con un semplice pulsante, segnalando autovelox mobili, traffico o ostacoli per avere sempre un quadro più preciso della situazione.

: puoi ricevere aggiornamenti live da altri guidatori e contribuire tu stesso con un semplice pulsante, segnalando autovelox mobili, traffico o ostacoli per avere sempre un quadro più preciso della situazione. Nessun abbonamento e aggiornamenti inclusi : paghi una sola volta il dispositivo e continui a beneficiare di mappe aggiornate e dati in tempo reale, ideale se vuoi evitare canoni mensili o rinnovi periodici.

: paghi una sola volta il dispositivo e continui a beneficiare di mappe aggiornate e dati in tempo reale, ideale se vuoi evitare canoni mensili o rinnovi periodici. Utilizzo immediato e batteria ricaricabile : dopo la prima registrazione tramite app gratuita, il dispositivo si attiva automaticamente ogni volta che sali in auto; la batteria a lunga durata si ricarica velocemente con USB-C, così è sempre pronto all’uso.

: dopo la prima registrazione tramite app gratuita, il dispositivo si attiva automaticamente ogni volta che sali in auto; la batteria a lunga durata si ricarica velocemente con USB-C, così è sempre pronto all’uso. Compatibilità moderna: funziona con smartphone iOS 16+ e Android 12+ ed è compatibile con Apple CarPlay e Android Auto, integrandosi facilmente con i sistemi che molti automobilisti usano già ogni giorno.

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Co-Driver 2, l’aiuto in auto per evitare multe e pericoli: verifica subito questa offerta lampo prima che vada esaurita.

FAQ Co-Driver 2 è compatibile con il mio smartphone e con Apple CarPlay? Co-Driver 2 è compatibile con smartphone iOS 16 o successivi, Android 12 o successivi e funziona con Apple CarPlay e Android Auto. Devo pagare un abbonamento per usare Co-Driver 2? No, Co-Driver 2 non richiede abbonamenti: lo acquisti una volta e hai aggiornamenti e dati in tempo reale inclusi. Che tipo di avvisi fornisce Co-Driver 2 mentre guido? Co-Driver 2 segnala autovelox fissi e mobili, incidenti, traffico e pericoli stradali con notifiche audio e un anello LED. Come si alimenta la batteria di Co-Driver 2? Co-Driver 2 ha una batteria a lunga durata che si ricarica rapidamente tramite porta USB-C con il cavo incluso.