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Prima di partire per le vacanze, vale la pena acquistare alcuni dispositivi smart. Abbiamo selezionato le soluzioni più interessanti per aumentare la sicurezza domestica.

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Il Prime Day 2026 di Amazon, in programma dal 23 al 26 giugno, arriva in un momento perfetto per chi sta organizzando le vacanze estive e desidera lasciare la propria abitazione più protetta. Telecamere Wi-Fi, videocitofoni, sistemi di allarme e rilevatori domestici sono tra i dispositivi più interessanti da acquistare, soprattutto quando gli sconti consentono di costruire o potenziare un sistema di sicurezza senza affrontare necessariamente una spesa elevata.

La sicurezza domestica non dipende da un singolo prodotto. Una telecamera permette di verificare in tempo reale ciò che accade in casa, un videocitofono consente di gestire visitatori e consegne, un allarme segnala aperture o movimenti sospetti, mentre un rilevatore di fumo protegge l’abitazione da rischi che vanno oltre il semplice furto. L’obiettivo, soprattutto prima di partire, è dotarsi di più strumenti in grado di lavorare insieme e garantire un controllo costante anche a distanza.

Perché un sistema di sicurezza domestica è importante prima delle vacanze?

Durante l’anno si tende spesso a rimandare l’acquisto di dispositivi dedicati alla sicurezza. In estate, però, la questione assume un peso diverso. La casa può restare vuota per diversi giorni, gli accessi vengono utilizzati meno frequentemente, le consegne rischiano di accumularsi e qualsiasi movimento insolito nei pressi della porta o del giardino diventa più difficile da verificare di persona.

Un sistema smart non sostituisce le normali precauzioni, ma contribuisce a ridurre quella sensazione di totale assenza di controllo. Ricevere una notifica sullo smartphone quando qualcuno passa davanti all’ingresso, parlare con un visitatore tramite videocitofono, monitorare gli ambienti o controllare una stanza dall’app può fare una differenza concreta. Non è necessario trasformare l’abitazione in una centrale di sorveglianza: spesso bastano pochi dispositivi ben scelti e installati nei punti strategici.

Telecamere da interno: controllare casa anche da lontano

Iniziamo da uno dei dispositivi più utili per la sicurezza domestica: la telecamera da interno, ideale per monitorare gli ambienti della casa anche quando si è lontani.

Tapo C210

Tapo C210 è una soluzione interessante per chi cerca una telecamera da interno semplice ed economica. Il suo principale punto di forza è la visuale motorizzata: grazie al movimento Pan-Tilt, copre 360 gradi in orizzontale e 114 gradi in verticale. Una caratteristica particolarmente utile in ambienti come soggiorni, ingressi, sale da pranzo o corridoi, dove una telecamera fissa potrebbe lasciare scoperta parte della stanza.

La risoluzione 3MP offre immagini più definite rispetto al tradizionale Full HD e permette di ingrandire i dettagli, mentre la visione notturna fino a 8 metri consente di monitorare gli ambienti anche in assenza di luce. È una soluzione valida per chi desidera controllare la casa durante le vacanze, ma anche per chi vuole tenere d’occhio gli animali domestici o verificare ciò che accade in una stanza mentre è fuori.

Da segnalare il supporto alle schede microSD fino a 512 GB, una caratteristica utile per chi preferisce l’archiviazione locale. L’audio bidirezionale aggiunge un ulteriore livello di praticità, permettendo di comunicare tramite l’app con chi si trova in casa o di utilizzare la voce come deterrente in caso di presenze indesiderate.

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Blink Mini 2K+

Blink Mini 2K+ punta invece su dimensioni compatte e qualità dell’immagine. Si tratta di una videocamera plug-in di terza generazione progettata per offrire una protezione continua senza la necessità di ricaricare batterie.

La risoluzione 2K, lo zoom 4x, la visione notturna a colori e il faretto integrato la rendono una proposta più completa rispetto a una telecamera da interno essenziale. Una delle caratteristiche più interessanti è l’audio bidirezionale con cancellazione del rumore, che garantisce comunicazioni più chiare attraverso l’app. Può essere installata vicino all’ingresso o in una stanza dove sono presenti oggetti di valore.

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Telecamere da esterno: giardini e ingressi sotto controllo

La protezione della casa non riguarda soltanto gli ambienti interni. Giardini, balconi, cortili e ingressi rappresentano spesso il primo punto da monitorare.

Blink Outdoor 4

Blink Outdoor 4 è pensata per chi desidera controllare gli spazi esterni senza dover installare cavi. Uno degli elementi più interessanti è l’autonomia dichiarata fino a due anni grazie alle pile AA al litio incluse, una caratteristica apprezzabile per chi cerca una soluzione da installare e utilizzare a lungo senza particolari interventi.

La videocamera registra in HD 1080p, offre visione notturna a infrarossi e integra l’audio bidirezionale. Il grado di protezione IP65 e il funzionamento in un intervallo di temperatura compreso tra -20°C e 45°C la rendono adatta a balconi, ingressi, cortili e piccoli giardini.

Interessante anche la presenza delle zone di privacy, che permettono di escludere dall’inquadratura aree sensibili o spazi che non si desidera monitorare.

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Videocamera esterna con proiettore Blink

La videocamera esterna con proiettore Blink aggiunge un elemento particolarmente utile alla sorveglianza: l’illuminazione. I LED da 700 lumen si attivano al rilevamento del movimento e consentono di illuminare l’area controllata dalla videocamera.

Per questo motivo rappresenta una soluzione interessante per ingressi laterali, vialetti, cortili e zone poco illuminate. Integra Live View HD 1080p, visione notturna a infrarossi, audio bidirezionale e notifiche in tempo reale.

Rispetto a una tradizionale videocamera da esterno, offre il vantaggio di combinare sorveglianza e illuminazione in un unico dispositivo.

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Tapo C610 KIT

Tapo C610 KIT è una proposta completa per chi cerca una telecamera da esterno con alimentazione solare. Il pannello incluso riduce la necessità di ricariche frequenti, mentre la batteria integrata garantisce una maggiore flessibilità d’installazione.

La telecamera offre una risoluzione 2K, 3MP, movimento Pan-Tilt con copertura di 360 gradi in orizzontale e 130 gradi in verticale, certificazione IP65 e visione notturna a colori grazie ai faretti integrati.

Il suo punto di forza è la capacità di coprire aree ampie, risultando particolarmente adatta per ingressi, vialetti, giardini e spazi esterni difficili da monitorare con una sola inquadratura fissa.

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Reolink PoE 16MP

Reolink PoE 16MP è una soluzione pensata per chi cerca un sistema di sorveglianza esterno più avanzato. A differenza dei modelli alimentati a batteria, utilizza una connessione PoE che consente di gestire alimentazione e trasmissione dati attraverso un unico cavo compatibile.

L’elemento distintivo è rappresentato dal doppio obiettivo con risoluzione complessiva da 16MP e da un campo visivo ultra ampio di 180 gradi.

Videocitofoni e citofoni smart: sapere chi arriva alla porta

Anche videocitofoni e citofoni smart possono rivelarsi strumenti preziosi per controllare gli accessi all’abitazione direttamente dallo smartphone.

Ring Intercom Audio

Ring Intercom Audio è progettato per chi desidera rendere più intelligente il citofono audio già installato. Non integra una videocamera, ma consente di parlare con i visitatori e aprire l’ingresso dell’edificio da remoto tramite smartphone.

Il suo valore emerge soprattutto durante le vacanze o per chi trascorre molto tempo fuori casa. Permette di rispondere a un familiare, aprire al corriere, gestire l’accesso di una persona fidata e utilizzare chiavi virtuali temporanee che possono essere attivate e revocate direttamente dall’app.

L’installazione non richiede modifiche permanenti all’impianto esistente e alcune funzioni possono essere gestite anche tramite Alexa.

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Tapo D205 Videocitofono 2K

Tapo D205 con rilevamento AI è un videocitofono smart dotato di risoluzione 2K 3MP e campo visivo diagonale di 160 gradi.

L’ampia inquadratura permette di controllare non soltanto chi si trova davanti alla porta, ma anche eventuali pacchi lasciati a terra o movimenti nelle immediate vicinanze dell’ingresso.

La batteria da 5.200 mAh offre fino a 180 giorni di autonomia per singola carica e il dispositivo supporta anche il pannello solare Tapo.

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Ring Videocitofono cablato

Ring Videocitofono cablato, conosciuto anche come Video Doorbell Wired, è una soluzione pensata per chi preferisce un’alimentazione continua. Collegandosi direttamente alla rete elettrica dell’abitazione, elimina la necessità di batterie esterne e garantisce un funzionamento costante.

Il dispositivo offre video Retinal 2K, zoom 6x, Live View, audio bidirezionale e notifiche in tempo reale in caso di movimento rilevato.

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Allarmi e rilevatori: quando la sicurezza non è solo video

La protezione della casa non si limita alle videocamere. Allarmi e rilevatori di fumo rappresentano due elementi altrettanto importanti, soprattutto quando si trascorrono diversi giorni lontano dall’abitazione.

Kit Ring Alarm M con videocamera interna e sirena per esterno

Il Kit Ring Alarm M è una soluzione più articolata rispetto a una semplice videocamera. Include tastierino, sensori di contatto, rilevatori di movimento, una videocamera interna di seconda generazione e una sirena per esterni. È progettato per abitazioni con due camere e richiede un abbonamento Ring Home Standard di 12 mesi, a partire da 8,30 euro al mese.

Il principale vantaggio è la gestione coordinata dei diversi dispositivi. Se una porta o una finestra viene aperta, oppure viene rilevato un movimento, l’utente riceve immediatamente una notifica sullo smartphone. La videocamera interna consente poi di verificare in Live View l’origine dell’allarme.

La sirena esterna aggiunge un ulteriore livello di protezione grazie all’emissione di un segnale acustico e all’attivazione delle luci LED lampeggianti.

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X-Sense – Rilevatore di Fumo con batteria da 10 anni

X-Sense – Rilevatore di Fumo è un dispositivo essenziale, particolarmente importante perché protegge da un rischio spesso sottovalutato. Utilizza un sensore fotoelettrico con chip dedicato per rilevare livelli pericolosi di fumo e limitare i falsi allarmi.

La batteria integrata agli ioni di litio garantisce una durata dichiarata fino a 10 anni, riducendo al minimo la necessità di manutenzione. Il dispositivo esegue inoltre controlli automatici sul proprio stato di funzionamento e segnala eventuali anomalie o livelli bassi di carica.

In caso di rilevamento del fumo, l’allarme raggiunge gli 85 decibel. Il prodotto è conforme allo standard EN14604 e dispone della certificazione TÜV. È probabilmente meno appariscente di una telecamera smart, ma rappresenta uno degli acquisti più importanti per completare in modo efficace la protezione della casa.