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Kaspersky segnala una crescita dei malware preinstallati su Android e oltre 220.000 dispositivi infettati da Keenadu nei primi dieci mesi del 2026.

Keenadu e Triada possono infiltrarsi nel firmware lungo la catena di fornitura e restare difficili da rimuovere anche dopo un ripristino.

Le minacce possono causare frodi pubblicitarie, furti di credenziali e rischi per le reti aziendali; sono consigliati controlli e protezione attiva.

Si toglie la pellicola, si accende lo schermo e si configura l’account. Per chi compra uno smartphone o un tablet nuovo, la sicurezza sembra garantita dalla confezione sigillata, prima ancora di scaricare un’app o aprire un link. In centinaia di migliaia di casi e nella fattispecie per dei dispositivi Android, però, il codice malevolo era già lì, inserito nel software del dispositivo prima che uscisse dalla fabbrica. A volte resta inattivo per settimane, in attesa del momento giusto per entrare in azione.

Cosa ha scoperto Kaspersky?

L’allarme arriva da Kaspersky, società russa di sicurezza informatica fondata nel 1997 e nota soprattutto per i suoi antivirus. I suoi ricercatori hanno pubblicato su Securelist, il blog dove l’azienda diffonde le proprie analisi sulle minacce informatiche, uno studio sui malware preinstallati su Android. Lo studio è accompagnato da un comunicato ufficiale ed è stato ripreso anche dalla testata tecnologica Neowin.

Per malware preinstallato si intende un software dannoso presente sul dispositivo fin dal primo avvio. Non arriva da un’app scaricata in un secondo momento: è nascosto nel firmware, il software di base che fa funzionare il dispositivo e che il produttore carica prima della vendita, oppure tra le app di sistema, quelle che l’utente trova già installate e di solito non può rimuovere. In genere i malware si diffondono attraverso app, allegati o siti compromessi e approfittano di una distrazione dell’utente. In questo caso chi compra il dispositivo non deve fare nulla per ritrovarsi infetto.

I dati raccolti dai sistemi di protezione di Kaspersky mostrano una crescita rapida. Tra novembre 2025 e ottobre 2026 il numero mensile di dispositivi Android con un malware preinstallato è più che raddoppiato. Il nome che ricorre più spesso è Keenadu, una backdoor (cioè un accesso nascosto che permette a terzi di controllare il dispositivo a distanza), trovata su oltre 220.000 dispositivi nei primi dieci mesi del 2026.

Accanto a Keenadu c’è Triada, una backdoor scoperta circa dieci anni fa. Insieme le due famiglie rappresentano l’88% delle infezioni preinstallate rilevate dall’azienda. Il resto si divide tra minacce meno diffuse, come Dwphon, Vo1d e BADBOX, usate soprattutto per frodi pubblicitarie e per dirottare il traffico internet dei dispositivi colpiti.

L’arrivo di un malware su un telefono nuovo

Kaspersky parla di un attacco alla catena di fornitura e indica tre strade. Nella prima è il produttore stesso a inserire la backdoor, soprattutto in dispositivi economici o contraffatti. Nella seconda un marchio legittimo riceve da un appaltatore esterno un firmware già compromesso. Nella terza il firmware viene costruito su basi open source o componenti di terze parti già infetti, senza che nessuno se ne accorga.

La maggior parte dei casi riguarda smartphone e tablet. Il report cita però anche TV box, decoder Android TV, sistemi di infotainment per auto e smartwatch per bambini. I firmware più vecchi con Keenadu risalgono al 2023. Il codice si trova nella partizione di sistema, e per questo né il ripristino di fabbrica né un comune antivirus riescono a eliminarlo.

Cosa possono fare Keenadu e Triada?

Una volta attivo, Keenadu scarica moduli aggiuntivi e li inserisce nelle app scelte dagli attaccanti. Per ora serve soprattutto alle frodi pubblicitarie: genera clic falsi che fanno guadagnare chi lo controlla, all’insaputa dell’utente. Tecnicamente, però, può fare qualunque cosa. Il comando di attivazione arriva circa due mesi e mezzo dopo il primo contatto con i server di controllo, quando il telefono è già in uso da tempo.

Triada funziona allo stesso modo e ha un repertorio più ampio. I suoi moduli rubano le credenziali di app di messaggistica e social, intercettano chiamate e SMS, sostituiscono i link nei browser e sottraggono criptovalute. Nel 2026 ne sono state osservate una ventina di varianti.

Android resta uno dei bersagli preferiti, come dimostrano il malware Albiriox e RedHook, sempre più difficile da contrastare. Gli attacchi si moltiplicano anche perché l’intelligenza artificiale è entrata negli strumenti dei criminali.

Perché le aziende sono le più esposte

Diverse grandi organizzazioni hanno trovato Keenadu o Triada su dispositivi appena acquistati per i dipendenti, dopo averci installato un software di sicurezza. Su quei telefoni passano credenziali, comunicazioni interne e dati riservati. Un malware nel firmware può aprire un accesso alla rete aziendale, inserire il dispositivo in una botnet o bloccarne il funzionamento. Le grandi realtà non sono al riparo, come hanno mostrato i 178 grandi brand raggiunti da un malware.

Secondo Denis Parinov, responsabile del monitoraggio delle minacce di Kaspersky, un dispositivo appena uscito dalla fabbrica non può più essere considerato sicuro per definizione. L’azienda consiglia di testare alcuni esemplari prima di ordinare grandi lotti. Avverte però che un fornitore complice potrebbe spedire apposta unità pulite per superare i controlli. Ai test va quindi affiancata una protezione attiva su ogni dispositivo, che resti in funzione nel tempo, perché il malware può arrivare anche con un aggiornamento.

Per i privati il report non dà indicazioni specifiche. Ricorda però che sono stati segnalati dispositivi comprati sui marketplace con il malware già installato. I segnali da tenere d’occhio sono rallentamenti, una batteria che si scarica troppo in fretta e pubblicità che compaiono senza motivo.