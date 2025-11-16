Attivo nel mondo dell’editoria sin dal 2011, giornalista dal 2019, ha lavorato per il web e per la carta stampata occupandosi di musica, cultura, lifestyle e tecnologia.

Postmodern Studio / Shutterstock.com

In Sintesi

Secondo indiscrezioni, Disney+ si prepara a una svolta tecnologica integrando funzionalità interattive come giochi e l’intelligenza artificiale per consentire agli abbonati di creare brevi video personalizzati ambientati nei mondi Disney, Pixar e Marvel.

L’obiettivo è trasformare la piattaforma da semplice contenitore di contenuti a un ecosistema dinamico e partecipativo dove gli utenti possano diventare co-creatori delle storie, ridefinendo il concetto stesso di esperienza streaming.

Secondo alcune indiscrezioni, potrebbero arrivare grandi novità per gli utenti di Disney+ che, grazie all’intelligenza artificiale, potrebbero essere in grado di creare dei brevi contenuti multimediali ispirati ai propri film preferiti. Al momento, non c’è nulla di confermato ma secondo l’amministratore delegato, Bob Iger, i tempi sono maturi per portare la piattaforma verso una vera e propria svolta tecnologica, che potrebbe cambiare per sempre il mondo dello streaming per come lo conosciamo adesso.

I piani futuri di Disney+ per una piattaforma più interattiva

Tra le innovazioni più interessanti c’è l’integrazione di giochi (descritte come “funzionalità simili al gaming”) rese possibili grazie alla collaborazione con Epic Games. La partnership tra le due aziende non riguarda soltanto lo sviluppo di meccaniche videoludiche all’interno della piattaforma, ma potrebbe riguardare anche l’utilizzo esteso delle proprietà intellettuali Disney all’interno dell’ecosistema Epic.

Questo potrebbe aprire a forme di intrattenimento ibride, dove film e gaming convivono in un ambiente condiviso, tra esperienze interattive e percorsi narrativi orientati alla gamification.

La seconda e forse più grande novità riguarda l’ingresso dell’intelligenza artificiale all’interno della piattaforma. Disney sta esplorando la possibilità di introdurre su Disney+ contenuti generati dagli utenti, clip di breve durata, creati attraverso strumenti AI integrati. L’idea di fondo è quella di consentire agli abbonati di realizzare brevi video personalizzati, ambientati nei mondi Pixar, Marvel o Disney Animation, che potrebbero arricchire ulteriormente la narrazione dell’universo Disney.

Al momento, non è chiaro se l’azienda abbia intenzione di sviluppare soluzioni AI proprietarie o se invece si appoggerà a partner esterni, come Sora di OpenAI ad esempio. In tal senso, sembra anche che Disney sia già in contatto con diverse realtà del settore AI, con l’obiettivo di definire una collaborazione che possa conciliare innovazione tecnologica e tutela della proprietà intellettuale. Un discorso fondamentale, soprattutto per un colosso che controlla alcuni dei franchise più importanti e più “protetti” a livello globale.

Per il momento, l’azienda non ha ancora commentato la questione e tutte le indiscrezioni al riguardo non hanno ancora trovato conferme ufficiali.

Disney+ si evolve tra creatività, AI e interattività

Anche in assenza di conferme ufficiali, i segnali sono chiari e Disney+ si prepara a un cambiamento radicale. L’obiettivo non è soltanto ampliare il proprio catalogo, ma l’azienda ha intenzione di ripensare il modo in cui gli utenti interagiscono con la piattaforma.

Dai giochi integrati alle esperienze generate dall’AI, Disney+ potrebbe diventare presto un ambiente più dinamico, partecipativo e orientato alla creatività. Un cambiamento che potrebbe ridefinire il concetto stesso di streaming, trasformando la piattaforma di streaming da “semplice” contenitore di contenuti a un ecosistema dove film, serie, gioco e creazione convergono, con la possibilità per gli utenti di non essere più solo spettatori ma di diventare i creatori delle storie che andranno a vedere.