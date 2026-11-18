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Lucy Bowes ha trasformato i disegni del suo cane su iPad in un'azienda da oltre 5 milioni di sterline, lasciando il lavoro e conquistando i giudici di Dragon's Den.

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Durante la pandemia, Lucy Bowes ha iniziato a disegnare il bassotto Lola e ha trasformato le illustrazioni digitali in capi ricamati personalizzati.

Con un investimento in una macchina da ricamo e le vendite su Etsy, Lucy e il marito Andy hanno fondato Lucy&Lola, un’azienda multimilionaria.

La partecipazione a Dragon’s Den ha fatto crescere le vendite del 300%; ora la fondatrice punta a portare le felpe ricamate nei grandi magazzini.

Lucy Bowes ha trasformato i disegni digitali del suo cane in un’azienda da oltre 5 milioni di sterline, lasciando la professione di commercialista e conquistando il successo su Etsy e in TV.

Dalle illustrazioni digitali alla prima macchina da ricamo

Tutto è iniziato durante la pandemia di COVID-19 nella città di Cambridge. Lucy, 29 anni, ha acquistato un iPad di seconda mano su Facebook Marketplace e ha iniziato a disegnare il suo bassotto Lola.

Quelle illustrazioni nate per puro passatempo hanno presto trovato una nuova applicazione pratica. Alla ricerca di un capo d’abbigliamento personalizzato, Lucy ha pensato di trasferire le sagome del cane su felpe e indumenti tramite stampa.

Il vero punto di svolta è arrivato quando ha deciso di puntare sulla qualità artigianale. Nonostante non avesse alcuna competenza tecnica, ha acceso un prestito per comprare una macchina da ricamo da 1000 sterline.

Grazie a tutorial online e a ore di prove e tentativi condotti insieme al marito Andy, la coppia ha imparato a gestire i macchinari per cucire i primi loghi personalizzati e a metterli in vendita sulla piattaforma online Etsy.

La svolta imprevista e la crescita del brand

Il primo ordine arrivato il giorno successivo alla pubblicazione ha colto i fondatori di sorpresa. Quella che sembrava una semplice curiosità si è trasformata in un flusso costante di richieste.

Una spinta decisiva è arrivata quando la loro attività è stata citata in un articolo di CNN dedicato alle idee regalo natalizie.

Nel giro di poche settimane, il volume degli ordini è cresciuto vertiginosamente, costringendo i coniugi a lavorare tutta la notte e ad acquistare nuove macchine da cucire per soddisfare gli acquirenti.

Lasciati i rispettivi impieghi d’ufficio nel settore marketing e contabilità, i due fondatori hanno trasferito la produzione in uno studio dedicato, trasformando l’idea iniziale in un vero e proprio business digitale.

L’azienda, battezzata Lucy&Lola, si è rapidamente strutturata, arrivando a contare decine di collaboratori e a gestire un volume d’affari milionario basato esclusivamente su prodotti realizzati su ordinazione.

Il successo televisivo e i progetti futuri

La crescita costante ha attirato l’attenzione dei media e del pubblico, inclusi personaggi noti del mondo dello spettacolo britannico che hanno iniziato a indossare i capi ricamati.

Recentemente, la partecipazione al programma televisivo Dragon’s Den ha rappresentato un ulteriore trampolino di lancio: dopo aver ricevuto offerte da tutti gli investitori presenti in studio, il marchio ha registrato un incremento delle vendite del 300%.

Oggi la struttura gestisce ordini quotidiani complessi senza perdere la propria identità artigianale. L’obiettivo futuro della fondatrice è portare le felpe ricamate all’interno dei grandi magazzini tradizionali, dimostrando che un progetto nato per svago tra le mura domestiche può diventare una solida realtà imprenditoriale internazionale.