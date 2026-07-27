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Dal 31 luglio gli Stati Ue devono recepire la direttiva sul diritto alla riparazione che obbliga i produttori a favorire l'aggiustamento dei beni.

La norma impone trasparenza su costi e tempi, disponibilità di pezzi di ricambio e informazioni tecniche, estendendo diritti anche dopo la garanzia.

L'efficacia dipenderà dalla reale disponibilità di ricambi, da prezzi contenuti e dalla creazione di una rete europea di riparatori e servizi.

Se ne parla da anni come di una delle promesse più attese del mercato tecnologico europeo: la possibilità di far aggiustare uno smartphone o una lavatrice invece di correre a ricomprarli. Un principio semplice sulla carta, che però si è scontrato a lungo con costi di riparazione altissimi, ricambi introvabili e apparecchi progettati per durare il minimo indispensabile.

Ora, sembra che qualcosa si stia movendo: dal 31 luglio gli Stati membri dell’Unione europea devono recepire la direttiva 2024/1799, quella che tutti conoscono come diritto alla riparazione. Non è la bacchetta magica che manda in pensione il “butta e ricompra” da un giorno all’altro, ma è il punto di arrivo di un percorso partito da lontano e la base su cui il mercato dovrà riorganizzarsi.

Che cos’è il diritto alla riparazione?

Andiamo per ordine, però: il diritto alla riparazione è l’insieme di regole europee che obbligano i produttori a riparare un bene guasto o difettoso quando questo è ancora tecnicamente riparabile, anche dopo la scadenza della garanzia legale. L’obiettivo dichiarato è duplice: allungare la vita dei prodotti e ridurre la montagna di rifiuti elettronici che l’Europa smaltisce ogni anno, contrastando l’obsolescenza programmata, cioè la progettazione di dispositivi con una durata volutamente limitata.

La storia comincia nel 2024: come avevamo raccontato, la direttiva era stata approvata ad aprile ed era entrata in vigore a livello europeo il 30 luglio di quell’anno. Da quel momento, però, agli Stati membri erano concessi due anni per trasferire le nuove regole nei rispettivi ordinamenti nazionali. Ed è proprio questa la scadenza che stiamo vivendo: il termine ultimo per il recepimento cade adesso, a fine luglio 2026.

In mezzo, le linee guida generali erano già chiare. La riparazione deve avvenire a un prezzo ragionevole, sufficientemente basso da renderla più conveniente della sostituzione, ed entro tempi altrettanto ragionevoli. Il consumatore va informato subito su costi e tempistiche, con un preventivo valido per trenta giorni, e i produttori devono rendere disponibili pezzi di ricambio e informazioni tecniche, arrivando a consentire anche la riparazione fai da te.

Cosa succederà adesso?

Con il recepimento, il principio smette di essere un’enunciazione e diventa un obbligo operativo. In Italia l’attuazione passa attraverso uno schema di decreto legislativo che modifica il Codice del Consumo, il testo che raccoglie le principali tutele per chi acquista. Il provvedimento è in queste settimane all’esame del Parlamento.

Il primo strumento concreto è la trasparenza. Prima di ogni intervento il riparatore dovrà consegnare al consumatore un modulo europeo standard con tutte le informazioni: tipo di lavorazione, tempi, costi ed eventuale disponibilità di un apparecchio sostitutivo durante il periodo di fermo. Un formato uguale in tutta l’Unione, pensato per confrontare più preventivi e decidere con cognizione se conviene riparare o cambiare.

Cambia anche la logica della garanzia: se il difetto si manifesta durante il periodo di copertura, il consumatore sceglie tra sostituzione e riparazione, e se opta per la seconda la garanzia si allunga di dodici mesi. Quando invece l’apparecchio è fuori garanzia, la riparazione resta un diritto ma non è gratuita.

Il produttore, comunque, deve comunque fornire pezzi di ricambio e strumenti a prezzi che non scoraggino l’intervento, senza vincoli software o contrattuali che ostacolino chi ripara. Per i marchi con sede fuori dall’Unione, l’obbligo ricade sul rappresentante autorizzato, sull’importatore o sul distributore.

C’è poi un pezzo che guarda al futuro: entro il 31 luglio 2027 dovrà nascere una piattaforma online europea per mettere in contatto i consumatori con riparatori qualificati, venditori di prodotti ricondizionati e iniziative di riparazione collaborativa. L’idea è costruire un vero ecosistema del riuso, oggi frammentato e poco visibile.

Quali dispositivi sono coperti?

L’elenco è ampio e tocca gran parte di ciò che teniamo in casa e in tasca. La direttiva distingue di fatto due grandi famiglie: l’elettronica di consumo che sostituiamo con più frequenza e i grandi elettrodomestici che ci accompagnano per anni.

Smartphone, tablet e piccoli dispositivi

Il diritto alla riparazione copre praticamente tutta l’elettronica di largo consumo. Rientrano smartphone, tablet, telefoni cordless, computer desktop e portatili, monitor. Sono gli apparecchi che sostituiamo più spesso, spesso spinti dall’arrivo di nuovi modelli e aggiornamenti, e su cui la nuova disciplina punta a rendere la riparazione un’alternativa reale.

Grandi elettrodomestici

La direttiva si applica anche ai grandi elettrodomestici di uso quotidiano: lavatrici, asciugatrici, lavastoviglie, frigoriferi, freezer, forni, aspirapolvere (compresi i robot) e condizionatori. Sono i prodotti dove la disponibilità di ricambi e la progettazione pensata per lo smontaggio faranno la differenza tra un guasto risolvibile e un acquisto forzato.

Rivoluzione o semplice diritto?

I numeri spiegano perché la posta in gioco sia alta: secondo le stime della Commissione europea, sostituire i dispositivi danneggiati anziché ripararli costa alle famiglie del continente circa 12 miliardi di euro all’anno, mentre lo smaltimento dei prodotti riparabili genera 35 milioni di tonnellate di rifiuti.

Non mancano però i dubbi: il nodo più discusso è proprio la formula del “prezzo ragionevole” entro un “tempo ragionevole”: concetti elastici, che per esempio il Codacons giudica vaghi e interpretabili a vantaggio del produttore più che del cliente. La verità, come spesso accade, sta nel mezzo: sulla carta il diritto alla riparazione non è una rivoluzione improvvisa, ma il riconoscimento di qualcosa che i consumatori chiedevano da tempo.

Se diventerà davvero la fine del “butta e ricompra” dipenderà da come le regole verranno applicate: dalla disponibilità reale dei ricambi, dai prezzi che i produttori praticheranno e dalla capacità dell’Italia di costruire una rete di riparazione all’altezza. Il diritto, per ora, c’è. Ora serve renderlo utilizzabile.