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Una riparazione può allungare la garanzia legale fino a tre anni. Le nuove norme prevedono obblighi anche dopo la scadenza: ecco quali prodotti sono coinvolti.

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Dal 22 ottobre 2026 nuove norme sul diritto alla riparazione introducono obblighi per i produttori e prorogano la garanzia in specifici casi.

Chi sceglie di riparare un prodotto difettoso può ottenere dodici mesi aggiuntivi di tutela, per contratti conclusi dal 31 luglio 2026.

Gli obblighi riguardano anche riparazioni fuori garanzia, ricambi e prezzi, mentre l’AGCM vigila e può applicare sanzioni fino a 50.000 euro.

Dal 22 ottobre 2026 sono in vigore nuove regole sul diritto alla riparazione. Il decreto legislativo 176/2026 recepisce la direttiva europea e modifica il Codice del consumo, introducendo nuovi obblighi per i produttori. Cambia anche la durata della garanzia legale: in determinate condizioni, chi sceglie di riparare un prodotto difettoso anziché sostituirlo può ottenere altri dodici mesi di tutela.

Garanzia legale: quando passa da due a tre anni

La garanzia legale resta di due anni, durante i quali il venditore risponde degli eventuali difetti di conformità. Se il consumatore sceglie la riparazione tra i rimedi previsti dalla legge, il periodo di responsabilità del venditore si allunga di dodici mesi. La proroga può essere concessa una sola volta.

La copertura può quindi arrivare a tre anni dalla consegna del prodotto. Questo non significa, però, che dalla riparazione inizi a decorrere una nuova garanzia triennale. Il venditore deve inoltre informare l’acquirente della possibilità di scegliere tra riparazione e sostituzione, nel rispetto dei limiti previsti dalla normativa.

Attenzione alle date: la proroga si applica ai contratti conclusi dal 31 luglio 2026, anche se il decreto è entrato in vigore il 22 ottobre.

Diritto alla riparazione fuori garanzia: quali prodotti sono coperti

Le nuove disposizioni riguardano anche i guasti che si verificano dopo la scadenza della garanzia. Per i prodotti soggetti a specifici requisiti europei di riparabilità, il fabbricante è tenuto a effettuare la riparazione richiesta dal consumatore, purché l’intervento sia possibile.

Tra i beni interessati ci sono smartphone e lavatrici. L’obbligo, però, non riguarda qualsiasi apparecchio: si applica esclusivamente alle categorie individuate dalla normativa europea, secondo le condizioni previste per ciascuna.

Una volta scaduta la garanzia, la riparazione può essere a pagamento, ma il prezzo deve essere ragionevole. Lo stesso vale per i tempi necessari a completare l’intervento. Il produttore può affidare il lavoro a un centro esterno e, qualora riparare il prodotto risulti impossibile, proporre un bene ricondizionato. Si tratta comunque di una possibilità, non di un obbligo di sostituzione.

Se il fabbricante ha sede fuori dall’Unione europea, la responsabilità ricade sul suo rappresentante autorizzato nell’UE. In mancanza di quest’ultimo, spetta all’importatore oppure, se anche questo è assente, al distributore.

Ricambi e costi delle riparazioni: cosa cambia per i consumatori

I fabbricanti interessati dai nuovi obblighi devono pubblicare online i prezzi indicativi delle riparazioni ordinarie. Anche le parti di ricambio messe a disposizione devono avere costi che non scoraggino i consumatori dal riparare i propri prodotti.

Per i beni coperti dalla normativa sono inoltre vietati gli ostacoli contrattuali o tecnologici alla riparazione, salvo che esistano giustificazioni legittime. Un produttore, ad esempio, non può rifiutare un intervento per il solo fatto che il dispositivo sia già stato riparato da un laboratorio indipendente.

Un’altra novità riguarda il modulo europeo per la riparazione, che i riparatori possono utilizzare per descrivere l’intervento e indicarne il costo. Il suo rilascio è facoltativo e gratuito, mentre l’eventuale diagnosi preliminare può essere a pagamento. Una volta consegnato il modulo, le condizioni riportate devono rimanere valide per almeno 30 giorni.

A vigilare sul rispetto delle nuove regole sarà l’Autorità garante della concorrenza e del mercato. Per le violazioni sono previste sanzioni da 5.000 a 50.000 euro per ciascuna infrazione, con limiti che possono raddoppiare nei casi di particolare gravità o recidiva.