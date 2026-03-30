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La dipendenza da social network non sarebbe solo una questione legata alla volontà ma lo stesso modo in cui sono progettate le piattaforme costituirebbe un incentivo.

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La sentenza arriva da Los Angeles e cambia il modo in cui guardare ai social: Instagram e YouTube possono creare dipendenza e, per questo, essere ritenuti responsabili di danni alla salute mentale degli utenti più giovani. Oltre a rappresentare il caso del momento, la notizia simboleggia un passaggio che potrebbe ridefinire il rapporto tra tecnologia, responsabilità e design delle piattaforme.

La sentenza che segna un precedente

Il 25 marzo 2026 un tribunale di Los Angeles ha stabilito che Instagram e YouTube hanno contribuito allo sviluppo di una dipendenza da social in una giovane utente californiana.

La decisione è arrivata al termine di un processo lungo e articolato, durante il quale sono stati analizzati documenti interni e meccanismi di funzionamento delle piattaforme.

La giuria ha riconosciuto una responsabilità diretta delle aziende, condannandole a un risarcimento complessivo di 6 milioni di dollari.

Inizialmente fissato a tre milioni, l’importo è stato raddoppiato dopo aver accertato comportamenti definiti “deliberati” e “fraudolenti” nella progettazione dei servizi.

Si tratta della prima sentenza di questo tipo negli Stati Uniti, ma non di un caso isolato: è parte di un’ondata di azioni legali promosse da famiglie e istituzioni scolastiche che accusano i social di contribuire a una crisi diffusa della salute mentale tra i più giovani.

Dipendenza social: cosa ha convinto la giuria

Il nocciolo della decisione sta in un concetto chiave: la dipendenza social non è solo una conseguenza dell’uso, ma può essere favorita dal modo in cui le piattaforme sono progettate.

Nel caso specifico, la giovane aveva iniziato a usare YouTube a sei anni e Instagram a nove, sviluppando nel tempo problemi di ansia, depressione e pensieri suicidi.

Secondo l’accusa, elementi come lo scorrimento infinito, i suggerimenti automatici e la personalizzazione dei contenuti hanno contribuito a rendere l’esperienza difficile da interrompere.

La giuria ha ritenuto che queste caratteristiche non siano neutre, ma parte di un design pensato per aumentare il tempo di permanenza sui social. Inoltre, le piattaforme non avrebbero fornito avvisi adeguati sui rischi per i minori.

Meta e Google annunciano il ricorso

Meta, società madre di Instagram, e Google, proprietaria di YouTube, hanno respinto le conclusioni del tribunale e annunciato ricorso.

Secondo Meta, la salute mentale degli adolescenti è un tema complesso che non può essere ricondotto a una singola app.

YouTube, invece, ha sottolineato di non essere un social network tradizionale, ma una piattaforma di streaming progettata in modo responsabile.

Una linea difensiva che punta a spostare l’attenzione dall’architettura dei servizi al contesto più ampio, ma che dovrà confrontarsi con un precedente giuridico destinato a pesare anche su altri procedimenti in corso.

Rivedere il modello delle piattaforme

Il parallelo più immediato, citato anche durante il processo, è quello con le cause contro l’industria del tabacco negli anni ’90. Allora, l’accusa era di aver nascosto i rischi legati alla dipendenza da fumo.

Oggi, l’attenzione si sposta sui meccanismi digitali che incentivano un uso compulsivo.

Se altre sentenze dovessero seguire la stessa linea, le piattaforme potrebbero essere costrette a rivedere profondamente il loro modello. Non solo in termini di contenuti, ma proprio nella progettazione delle interfacce e degli algoritmi.

L’impatto sugli utenti

Al di là delle aule di tribunale, la questione riguarda milioni di persone. Parlare di Instagram che crea dipendenza, o di meccanismi tossici su YouTube non è più un’esagerazione, ma un tema riconosciuto anche a livello legale.

Per gli utenti adulti questo scenario apre una riflessione concreta. Non si tratta solo dei figli o degli adolescenti, ma anche delle proprie abitudini digitali. Quante volte si entra per pochi minuti e si esce dopo mezz’ora? Quanto è davvero consapevole il nostro utilizzo?

La sentenza di Los Angeles non offre risposte definitive, ma introduce una domande destinate a restare: fino a che punto le piattaforme sono responsabili del tempo che passiamo su di esse? E quanto, invece, dipende da noi?

Nel dubbio, la certezza è una sola: il modo in cui i social sono progettati non è casuale. E da oggi, almeno negli Stati Uniti, questa non è più solo un’opinione.