Un’incredibile scoperta paleontologica è stata fatta in Africa settentrionale: nei dintorni della città di Boulemane, in Marocco, sono emersi i resti del cosiddetto “dinosauro punk“, un fossile unico risalente a circa 165 milioni di anni fa. Si tratta dello Spicomellus, il più antico rappresentante conosciuto del gruppo degli anchilosauri, dinosauri erbivori corazzati che popolavano il pianeta durante il periodo Giurassico. Il soprannome curioso nasce dall’aspetto del suo scheletro, ornato da impressionanti spine ossee che lo rendono tra i più strani animali preistorici mai descritti.

Un fossile eccezionale del Giurassico

Il fossile è stato recentemente oggetto di uno studio pubblicato sulla rivista Nature e ha subito catturato l’attenzione della comunità scientifica. Lo Spicomellus non era un gigante come i sauropodi, ma con i suoi quattro metri di lunghezza e un peso stimato intorno alle due tonnellate rappresentava un avversario non facile da affrontare.

La caratteristica che lo rendeva speciale era la sua corazza: le costole erano direttamente fuse a lunghe spine ossee che potevano raggiungere il metro di lunghezza. Questa conformazione ha portato i paleontologi a ribattezzarlo “dinosauro punk”, poiché le sue punte ricordano quasi una cresta ribelle.

Un’armatura bizzarra e ingombrante

Gli anchilosauri sono noti per avere placche e strutture difensive lungo il corpo, ma il caso dello Spicomellus ha stupito persino gli studiosi più esperti. Secondo la paleontologa Susannah Maidment del Museo di Storia Naturale di Londra, queste spine non potevano avere una funzione esclusivamente difensiva, perché rendevano difficile il movimento nella vegetazione.

Altri scienziati, come Richard Butler dell’Università di Birmingham, ritengono che il collare di spine potesse avere anche un ruolo legato all’accoppiamento o alla comunicazione visiva tra individui della stessa specie. Proprio come accade oggi con le corna dei cervi o la coda del pavone, anche in questo dinosauro erbivoro corazzato l’esibizione di sé poteva avere un significato sociale oltre che protettivo.

L’evoluzione degli anchilosauri sotto una nuova luce

La scoperta del fossile di dinosauro in Marocco ha costretto i paleontologi a rivedere alcune ipotesi consolidate sull’evoluzione degli anchilosauri. Finora si pensava che le prime forme di tali animali avessero un’armatura semplice e che, solo con l’arrivo di grandi predatori come il T-Rex nel Cretaceo, queste difese fossero diventate più complesse.

Lo Spicomellus, invece, dimostra l’opposto: già nel Giurassico esistevano dinosauri erbivori dotati di corazze imponenti e spine monumentali, le quali con il passare di milioni di anni si sono progressivamente semplificate. In altre parole, l’evoluzione degli anchilosauri non è stata una crescita lineare di complessità, ma un percorso molto più articolato.

Il Marocco, terra di fossili straordinari

Il rinvenimento del “dinosauro punk” in Marocco non è un caso isolato. Il paese è da tempo una delle aree più fertili al mondo per le ricerche paleontologiche, grazie ai suoi strati geologici ricchi di resti preistorici. Ogni nuova scoperta in queste terre contribuisce a far luce non solo sulla fauna locale, ma sull’intera storia della vita sulla Terra. Il fossile del Giurassico in Marocco, in particolare, aggiunge un tassello fondamentale alla comprensione degli equilibri ecologici di milioni di anni fa, rivelando come già allora gli animali sviluppassero strategie sorprendenti di sopravvivenza e – probabilmente – di corteggiamento.

Il ritrovamento dello Spicomellus, il più antico anchilosauro mai identificato, dimostra quanto la paleontologia continui a sorprendere con creature che sembrano uscite da un racconto di fantasia. Eppure sono reali: vissute in epoche lontanissime, ci parlano ancora oggi della straordinaria diversità della vita e del fascino senza fine dei dinosauri.