Digitare è diventato un ricordo? Perché preferiamo confidarci a voce con un assistente virtuale

Classe 1994, ha collaborato e collabora tuttora con testate e siti di informazione, con focus sulle principali novità dell'IA.

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All’inizio con i chatbot era tutto un digitare tasti, scrivere centinaia di battute spesso per ottenere risposte imprecise o del tutto errate. Invece da qualche anno quasi tutte le intelligenze artificiali sono in grado di rispondere direttamente a voce.

Così da poter intrattenere veri e propri dialoghi con l’IA di turno, come se fosse assistente personale, un conoscente o perfino un amico al quale confidarsi e a raccontare aspetti personali.

Più relazione e più confidenza con gli agenti e assistenti IA

Gli assistenti vocali non sono nati pochi anni fa: strumenti Siri e Alexa hanno ormai superato i dieci anni di vita, e all’inizio erano piuttosto rudimentali.

Oggi invece godono di funzioni molto più complesse, addirittura puoi imbastire vere e proprie conversazioni lunghe e complesse, così come con chatbot come ChatGPT e Claude.

Proprio in ambito puramente lavorativo questa nuova “forma dialogica” ha cominciato a diffondersi sensibilmente: diverse testimonianze, inclusa quella di un investitore al Wall Street Journal, raccontano di aziende IA ormai diventate alla stregua di call center, con utenti e lavoratori che interagiscono costantemente con gli agenti virtuali.

Tra l’altro, man mano che l’interazione con i chatbot diventa più semplice e naturale, anche il desiderio degli utenti di instaurare un legame si fa più intenso.

Soprattutto degli utenti più giovani, a giudicare dal report dell’Osservatorio Indifesa della ong Terre des Hommes in collaborazione con la community Scomodo. Su oltre duemila giovani italiani under 26 intervistati, il 24% ha dichiarato di aver fatto ricorso all’IA per affrontare problemi di natura sentimentale, il 21% vi ha cercato risposte per questioni legate alla salute e un ulteriore 21% vi si è rivolto in cerca di un supporto psicologico.

Perché abbiamo smesso di digitare per dialogare con gli assistenti virtuali

Perché tutto diventa più semplice: non c’è la fatica di dover digitare centinaia o migliaia di volte i tasti. E dunque di perdere minuti preziosi a correggere e ricontrollare se è quella giusta la frase trascritta dal nostro cervello allo schermo del computer, se quello che si è voluto esprimere non presenta irregolarità o contraddizioni.

Tra l’altro, la stessa tecnologia viene incontro alle nuove esigenze, con software e dispositivi dedicati sviluppati appositamente per sostituire l’uso tradizionale di tastiera e mouse.

Risparmiando tempo e sforzi fisici, inevitabile è (almeno sul piano lavorativo) un aumento della produttività. Inoltre, nel lungo periodo, le persone possono evitare di svolgere manualmente le solite azioni ripetitive, sia in ambito professionale che nella vita quotidiana. A sua volta, sul piano domestico, la possibilità di esprimersi a voce risulta più gratificante che battendo continuamente sulla tastiera.

Ma c’è comunque il rovescio della medaglia.

Cosa può comportare nel lungo periodo tra lavoro e vita sociale

Sul piano lavorativo, c’è il rischio concreto di qualche risvolto critico, anzi cognitivo. Sostituire la scrittura con l’interazione vocale rischia infatti di indebolire la capacità tipica dell’atto dello scrivere, ovvero la facoltà di riordinare i propri pensieri e strutturarli in una forma capace di persuadere o ispirare gli altri.

Parlare segue dinamiche diverse dal buttare giù caratteri e punteggiatura, così come l’atto di confidarsi con esseri digitali, e non in carne e d’ossa.

Per quanto possa essere comprensibile trasformare i chatbot in amici per via di mancanze nella propria vita sociale (ad esempio relazioni interpersonali dirette e autentiche), così come per combattere il senso di solitudine e di estraniamento, parliamo di un rapporto tanto artificiale quanto la natura stessa dell’IA.

È un abitudine nociva nel lungo periodo. Pure sul piano della privacy e della sicurezza. Perché su temi seri come la propria salute mentale un chatbot non è uno specialista ed è privo del vincolo del segreto professionale o deontologico.

Dialogare ad alta voce con un software espone inevitabilmente a possibili vulnerabilità, specialmente quando si pronunciano dettagli personali in ambienti condivisi.

Tra l’altro, non vi è nemmeno alcuna garanzia che le informazioni condivise durante le conversazioni vocali non vengano archiviate su server esterni: chi ti dice poi se i dati non vengano utilizzati per altre attività, senza il tuo consenso?