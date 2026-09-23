Giornalista pubblicista ed esperto copywriter, ho accumulato esperienze in TV, redazioni giornalistiche fisiche e online, così come in TV, come autore, giornalista e copywriter. Per Libero Tecnologia scrivo nella sezione Scienza.

Le modifiche a frequenze e numerazioni di Rai, Mediaset e altri fanno sparire o duplicare i canali: bastano pochi minuti di risintonizzazione

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In molte zone d’Italia il digitale terrestre sta dando seri problemi. In molti hanno riportato canali doppi e sparizioni improvvise di numerazioni. Il motivo non è un guasto del televisore, ma il cambiamento nella composizione dell’offerte, con modifiche a:

canali;

frequenze;

numerazioni.

C’è però una buona notizia relativa a questa storia, che coinvolge Rai, Mediaset e non solo. Si può risolvere il tutto in pochi minuti con pochi e semplici passaggi.

Perché i canali sono spariti

Che siano svaniti nel nulla o risultino duplicati, i canali possono tornare a posto in breve. Alla base c’è una riorganizzazione dell’offerta televisiva, come detto. Si lega anche alla transizione verso il nuovo standard Dvb-T2, il che vede le emittenti modificare frequenze e posizioni. Ciò può far comparire copie dello stesso canale o farne sparire altri.

I primi numeri della numerazione nazionale, però, restano invariati:

Rai 1 sull’1;

Rai 2 sul 2;

Rai 3 sul 3;

Rete 4 sul 4;

Canale 5 sul 5;

Italia 1 sul 6;

LA7 sul 7;

TV8 sull’8;

NOVE sul 9.

Le posizioni dal 10 al 19 sono invece riservate alle emittenti locali. Se notate anomalie, quindi, non serve preoccuparsi: basta aggiornare l’elenco dei canali.

Come risintonizzare la TV

La soluzione non è cambiare televisione, bensì procedere con una nuova ricerca automatica dei canali. La procedura cambia leggermente a seconda della marca, ma in linea di massima si procede così:

accendere il televisore o il decoder e premere il tasto Menu o Impostazioni del telecomando;

cercare la voce Canali, Trasmissione o Impostazioni televisive;

selezionare l’opzione di ricerca dei canali, spesso chiamata Risintonizzazione automatica;

confermare l’avvio, attendere il completamento e salvare la nuova lista (qualora richiesto).

In pochi minuti la TV analizza di nuovo le frequenze ricevute dall’antenna e ricostruisce l’elenco dei programmi.

Se mancano i canali in alta definizione

C’è un caso in cui la risintonizzazione non basta. Se alcuni programmi in alta definizione non compaiono, o se il canale di test 200 (che verifica la codifica Hevc Main10) non si vede correttamente, il problema potrebbe riguardare la compatibilità del televisore con gli standard più recenti.

Bisogna ricordare infatti che le TV acquistate dal 22 dicembre 2018 devono per legge supportare il Dvb-T2 e la codifica Hevc. Il nuovo standard, del resto, sfrutta meglio le frequenze e permette più contenuti in alta definizione e servizi evoluti, compreso il 4K. La soluzione in questo caso? Nuovo dispositivo o un decoder adeguato.