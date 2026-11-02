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La cassa Bluetooth Marshall Acton III con audio professionale e design iconico è in sconto del 40%.

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Ascoltare musica in casa senza complicarsi la vita con configurazioni lunghe è un’esigenza comune: serve un diffusore semplice da collegare e pronto a riprodurre i propri brani. Oggi il Marshall Acton III è disponibile con uno sconto del 40%.

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Questo diffusore domestico punta su un ascolto avvolgente, con una spazialità stereo più ampia rispetto alla generazione precedente. Per avviare la musica basta collegarlo, senza affrontare configurazioni complicate. La connessione Bluetooth 5.2 e l’ingresso da 3,5 mm offrono due modalità per riprodurre i brani; la struttura, inoltre, è priva di PVC e contiene il 70% di plastica riciclata, con materiali vegani.

Marshall Acton III in offerta: sconto del 40% e circa 119 euro di risparmio

Se vuoi aggiungere un diffusore alla tua casa senza rinunciare a una connessione semplice, il Marshall Acton III è proposto a 179 euro, con uno sconto del 40%. In base alla percentuale indicata e al prezzo riportato, il risparmio corrisponde a circa 119 euro. La promozione non riporta informazioni su eventuali rate, coupon, scadenza, benefici Prime o tempi per il reso.

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Il diffusore Marshall con Bluetooth 5.2 e una spazialità stereo più ampia

Per ascoltare musica in casa senza perdere tempo tra impostazioni e collegamenti, questo diffusore propone una configurazione essenziale e diverse caratteristiche utili nell’uso quotidiano:

Collegamento semplice e immediato : basta connettere il diffusore e avviare la musica, una soluzione pratica per chi vuole ascoltare senza passaggi di configurazione complicati.

: basta connettere il diffusore e avviare la musica, una soluzione pratica per chi vuole ascoltare senza passaggi di configurazione complicati. Bluetooth 5.2 e ingresso da 3,5 mm : puoi collegare il diffusore in modalità wireless oppure usare l’ingresso audio, scegliendo tra le opzioni indicate per riprodurre la musica.

: puoi collegare il diffusore in modalità wireless oppure usare l’ingresso audio, scegliendo tra le opzioni indicate per riprodurre la musica. Spazialità stereo più ampia rispetto alla generazione precedente : il suono è pensato per risultare più avvolgente nell’ascolto domestico.

: il suono è pensato per risultare più avvolgente nell’ascolto domestico. Progettazione con attenzione ai materiali : la struttura è priva di PVC, include il 70% di plastica riciclata e utilizza materiali vegani, un aspetto da considerare se cerchi un prodotto con queste caratteristiche.

: la struttura è priva di PVC, include il 70% di plastica riciclata e utilizza materiali vegani, un aspetto da considerare se cerchi un prodotto con queste caratteristiche. Supporto alle funzionalità Bluetooth di nuova generazione: la terza generazione è progettata per supportarle quando saranno disponibili, secondo le informazioni del prodotto.

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FAQ Come si collega il Marshall Acton III? È possibile collegarlo tramite Bluetooth 5.2 oppure usare l’ingresso da 3,5 mm. Il Marshall Acton III è complicato da configurare? Le informazioni del prodotto lo descrivono come semplice da collegare e da avviare, senza configurazioni complicate. Quali materiali utilizza il Marshall Acton III? La struttura è priva di PVC e comprende il 70% di plastica riciclata; sono indicati anche materiali vegani.

Il presente articolo è stato redatto con l’ausilio di sistemi di intelligenza artificiale e con una successiva verifica e valutazione umana.